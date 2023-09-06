Гармаш перешел в хорватский «Осиек». У хавбека были проблемы с разрешением на выезд из Украины

Денис Гармаш завершил переход в «Осиек», несмотря на сообщения о проблемах.

4 сентября публиковалась информация о том, что полузащитнику не удается получить разрешение на выезд из Украины в связи с военным положением.

Сегодня хорватский клуб объявил о трансфере 33-летнего футболиста в качестве свободного агента. Контракт с ним рассчитан на год с опцией продления еще на сезон. Гармаш взял 19-й номер.

В прошлом чемпионате хавбек провел за « » 24 игры и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/nkosijek

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