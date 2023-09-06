Гармаш перешел в хорватский «Осиек». У хавбека были проблемы с разрешением на выезд из Украины
Денис Гармаш завершил переход в «Осиек», несмотря на сообщения о проблемах.
4 сентября публиковалась информация о том, что полузащитнику не удается получить разрешение на выезд из Украины в связи с военным положением.
Сегодня хорватский клуб объявил о трансфере 33-летнего футболиста в качестве свободного агента. Контракт с ним рассчитан на год с опцией продления еще на сезон. Гармаш взял 19-й номер.
В прошлом чемпионате Украины хавбек провел за «Динамо» 24 игры и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/nkosijek
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Всем кому нужно уже повыезжали и капитал перенесли в Кипр, Европу, Сингапур и другие страны!
Цирк для бедных!
По факту есть база, где тупо имена и возраст. Разбираются, спортсменов выпускают.
Была история с военкоматами, для бедных - ну, уволили всех военкомов и министра обороны, полиция занялась арестами.
Вообщем ты учись получше, может в университете что-то про Сингапур узнаешь. Про вывод средств - да, вряд ли))))