Гармаш перешел в хорватский «Осиек». У хавбека были проблемы с разрешением на выезд из Украины

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев высшая лига Хорватия Осиек трансферы Денис Гармаш Футбол

Денис Гармаш завершил переход в «Осиек», несмотря на сообщения о проблемах.

4 сентября публиковалась информация о том, что полузащитнику не удается получить разрешение на выезд из Украины в связи с военным положением.

Сегодня хорватский клуб объявил о трансфере 33-летнего футболиста в качестве свободного агента. Контракт с ним рассчитан на год с опцией продления еще на сезон. Гармаш взял 19-й номер.

В прошлом чемпионате Украины хавбек провел за «Динамо» 24 игры и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/nkosijek

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9 комментариев

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Djone Evans
Вся история с разрешением выезда только для бедных, для рабов! Касается исключительно простого народа.
Всем кому нужно уже повыезжали и капитал перенесли в Кипр, Европу, Сингапур и другие страны!
Цирк для бедных!
+24
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+20
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BET3P
Помолодел наш "крокодил Гена", даже сразу и не узнать)
+13
-1
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Artem Piatkov
Можно поздравить с переходом в Хорватию и пожелать как минимум там закрепиться...
+6
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Александр Смирнов
А кто теперь Почта Банк будет рекламировать?
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Андрей Хомиченок
Ответ BET3P
Помолодел наш "крокодил Гена", даже сразу и не узнать)
Ждем трансфер Чебурашки
+3
0
+3
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Metalloid
Гармаш освобождённый.
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Gonzo754
Устрицы там классные, не то что в соседней Черногории.
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Teodrakis
Сколько боли и стыда за свою страну в этих глазах(
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ральф шумахер
Ответ Djone Evans
Вся история с разрешением выезда только для бедных, для рабов! Касается исключительно простого народа. Всем кому нужно уже повыезжали и капитал перенесли в Кипр, Европу, Сингапур и другие страны! Цирк для бедных!
Кипр - Европа тоже, Сингапур - оригинально, может в ОАЭ?

По факту есть база, где тупо имена и возраст. Разбираются, спортсменов выпускают.
Была история с военкоматами, для бедных - ну, уволили всех военкомов и министра обороны, полиция занялась арестами.

Вообщем ты учись получше, может в университете что-то про Сингапур узнаешь. Про вывод средств - да, вряд ли))))
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