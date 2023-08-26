Гюндоган о Гвардиоле: «Главный новатор среди тренеров за 10 лет. У «Сити» не бывало двух одинаковых по игре сезонов, детали всегда менялись»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган объяснил, за счет чего «Ман Сити» добивается успеха много лет.

«Если посмотреть на те сезоны, которые мы провели вместе, видно, что не было двух таких, в которых мы играли бы одинаково, понимаете? Всегда менялись какие-то детали.

Попытка играть одинаково на протяжении нескольких лет создает определенные риски. И, думаю, эти небольшие вызовы от тренера ведут к тому, что все находятся в тонусе. Вот почему он, наверное, главный новатор среди тренеров последние десять с лишним лет», – сказал в интервью пресс-службе «Манчестер Сити» полузащитник «Барселоны».

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10 комментариев

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alberto-m
лучший тренер последних 15 лет.
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Роман
Как минимум лучший тренер в 21 веке
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madaev
Он наверно хотел сказать двух матчей
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Кашшай Чакырович
Он величайший тренер в истории ,все это поймут ,когда он закончит ! Но многие понимают уже сейчас ,он ставит самый сложный футбол и выигрывает ,идя по графику 2.5 трофея за сезон , таких тренеров не было !
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Вячеслав Новиков
Пеп гениален
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predMBAPPE
Гвардиола это мыслитель мира футбола)
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ljolik888
Гвардиола монстр футбольного цеха . Вот Хави хотябы 50 процентов добился от результатов Пепа . Я был бы очень рад .
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