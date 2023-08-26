Гюндоган о Гвардиоле: «Главный новатор среди тренеров за 10 лет. У «Сити» не бывало двух одинаковых по игре сезонов, детали всегда менялись»
Илкай Гюндоган объяснил, за счет чего «Ман Сити» добивается успеха много лет.
«Если посмотреть на те сезоны, которые мы провели вместе, видно, что не было двух таких, в которых мы играли бы одинаково, понимаете? Всегда менялись какие-то детали.
Попытка играть одинаково на протяжении нескольких лет создает определенные риски. И, думаю, эти небольшие вызовы от тренера ведут к тому, что все находятся в тонусе. Вот почему он, наверное, главный новатор среди тренеров последние десять с лишним лет», – сказал в интервью пресс-службе «Манчестер Сити» полузащитник «Барселоны».
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