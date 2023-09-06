Соболев – лучший игрок августа в «Спартаке». У форварда 6 (4+2) очков в 6 матчах месяца
Александр Соболев признан лучшим игроком месяца в «Спартаке».
Нападающий красно-белых признан лучшим игроком команды в августе, победив в голосовании болельщиков. Он набрал 33% голосов.
В августе Соболев провел 6 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 2 ассистами.
Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
у нас в стране вечно кто то кому что то должен.Но сам сделать ни чего не может и не хочет.😁😁в Ман сити и Сергеева поставь он так же как и Холанд будет.
ну а раз пошла такая пьянка,то Холад индивидуально сильнее Соболя.
Зе луиш сильнее Соболева.Павлюченко сильнее Соболева.Футболист должен развиваться и менять стиль игры,если что то не получается,а не ныть что ему на ленточки пас не дали.
6 из 6. Знак тарасовского зверя