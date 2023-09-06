Соболев – лучший игрок августа в «Спартаке». У форварда 6 (4+2) очков в 6 матчах месяца

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Александр Соболев признан лучшим игроком месяца в «Спартаке».

Нападающий красно-белых признан лучшим игроком команды в августе, победив в голосовании болельщиков. Он набрал 33% голосов.

В августе Соболев провел 6 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 2 ассистами.

Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

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37 комментариев

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Артем Тарасов
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Роман Комаров
что? в этих играх был ещё лучший??? да вы гоните
+11
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+9
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Adjusted
Не теряют оптимизма, лучшего выбирают, молодцы. Оптимизм это главное!
+16
-10
+6
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Bartez1986
Ответ Виктор Кульков
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показатель чего? до него мяч почти не доходит. если и есть большие вопросы, то точно не к Соболю
+12
-7
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Игорь Заварзин
Ну, если из десяти зол выбирать.... То пускай будет Соболев. Хотя, постановка вопроса удивляет, конечно. Какой смысл выбирать лучшего в команде, которая катится с горы и набирает 1 очко в четырëх последних матчах чемпионата, занимая там 10е место.
+5
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Глыба
Ответ sergspartak
У Заболотного столько же, вот и его уровень
у Зе такой отрезок первый раз за карьеру в 32 чтоль года, а Саня постоянно забивает и отдает
+5
-1
+4
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sergspartak
У Заболотного столько же, вот и его уровень
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redwhiteteam
Без конкуренции, боюсь, расслабится. Жаль Шамара отцепили.
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Виталий Бекишев
Ответ Древний спартач
Соболь нападающий и очень зависим от игроков средней линии . Его полузащитники должны "кормить" мячами . Тем более , он единственный нападающий . Когда мяч ему не доставляется , то ему по ходится опускаться ниже в поисках мяча , чем он расстраивает свои силы , которые пригодились бы при завершении атаки . Представьте Холланда в МС без "пропитания" . Был бы он так хорош один без партнёров . Баланс нужен во всех линиях , стабильный состав , тогда и Соболь , и другие станут лучше .
Кому ты стараешься что-то объяснять, у него в слове "мама" пять ошибок.
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Антон Абызов
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Ответ Артем Тарасов
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BL VL
Да хоть 20+10...толку то...
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Нионель Ералду
Иногда стоит давать такие интервью, чтобы у местных юзеров знатно полыхнуло
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Древний спартач
Ответ Роман Комаров
что? в этих играх был ещё лучший??? да вы гоните
Есть такое выражение - лучший среди худших . Здесь оно сработало на все 100% . Даже среди худших бывает лучший . Такое бывает .
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Виктор Кульков
Ответ Древний спартач
Соболь нападающий и очень зависим от игроков средней линии . Его полузащитники должны "кормить" мячами . Тем более , он единственный нападающий . Когда мяч ему не доставляется , то ему по ходится опускаться ниже в поисках мяча , чем он расстраивает свои силы , которые пригодились бы при завершении атаки . Представьте Холланда в МС без "пропитания" . Был бы он так хорош один без партнёров . Баланс нужен во всех линиях , стабильный состав , тогда и Соболь , и другие станут лучше .
😁😁😁вот они минусы пошли.не знающих и обиженных фанатов соболя из Самары.
у нас в стране вечно кто то кому что то должен.Но сам сделать ни чего не может и не хочет.😁😁в Ман сити и Сергеева поставь он так же как и Холанд будет.
ну а раз пошла такая пьянка,то Холад индивидуально сильнее Соболя.
Зе луиш сильнее Соболева.Павлюченко сильнее Соболева.Футболист должен развиваться и менять стиль игры,если что то не получается,а не ныть что ему на ленточки пас не дали.
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Древний спартач
Ответ Виктор Кульков
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Соболь нападающий и очень зависим от игроков средней линии . Его полузащитники должны "кормить" мячами . Тем более , он единственный нападающий . Когда мяч ему не доставляется , то ему по ходится опускаться ниже в поисках мяча , чем он расстраивает свои силы , которые пригодились бы при завершении атаки . Представьте Холланда в МС без "пропитания" . Был бы он так хорош один без партнёров . Баланс нужен во всех линиях , стабильный состав , тогда и Соболь , и другие станут лучше .
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Евгений Вавилов
у Спартака вроде всё получается а бывает и нет короче одни качели то хорошо то нет надо менять тактику с каждой командой играть ПО разному вот и всё если сильная команда играть агрессивно чуть ПО слабже вот как то так я думаю что тренера рано ещё убирать с поста
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Такие дела
6 матчей провел. Ещё 6 проведёт. Итого 11
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Owen_the_Simple
>6 (4+2) очков в 6 матчах

6 из 6. Знак тарасовского зверя
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Вячеслав Припузов
Что ни говори, а уровень он держит лучше других, невезение подводит, но чаще постоянно меняющиеся и мечущиеся партнёры, нет сыгранности
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artem saribekyan
Ответ Marsel Bodro
Лучший из худших.
Можно и ,,лучший из самых худших". Какой тогда этот уровень будет?
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Бацька
Ответ Артем Тарасов
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нанырял)
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rasul5700
Почему бы Соболеву не попробовать себя в Европе? Мне кажется с его старанием и наглостью на поле он может закрепиться в каком-нибудь середняке
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Z
Ответ artem saribekyan
Быть лучшим в никакущей команде- что это такое? И если Соболев лучший, то представляю, какой уровень игры у команды... Соболев несёт в себе столько неготива,что теперь он будет передавать этот неготив самой команде.
Полностью согласен!!!
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