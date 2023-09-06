Александр Соболев признан лучшим игроком месяца в «Спартаке».

Нападающий красно-белых признан лучшим игроком команды в августе, победив в голосовании болельщиков. Он набрал 33% голосов.

В августе провел 6 матчей за « » во всех турнирах, отметившись 4 голами и 2 ассистами.

Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

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