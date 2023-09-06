Мерсон о селекции «МЮ»: «Один из крупнейших клубов в мире даже не может выложить 7 миллионов фунтов за Кукурелью и берет Регилона, не играющего даже за «Тоттенхэм»

Пол Мерсон раскритиковал трансферную кампанию «Манчестер Юнайтед».

«Не будем забывать, что « » – один из крупнейших клубов в мире. Но они даже не могут выложить 7 миллионов фунтов за Кукурелью и берут [в аренду] футболиста [ ], который не играет даже за «Тоттенхэм», – сказал бывший игрок «Арсенала».

В прошлом сезоне Регилон выступал на правах аренды в «Атлетико».

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