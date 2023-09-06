Мерсон о селекции «МЮ»: «Один из крупнейших клубов в мире даже не может выложить 7 миллионов фунтов за Кукурелью и берет Регилона, не играющего даже за «Тоттенхэм»
Пол Мерсон раскритиковал трансферную кампанию «Манчестер Юнайтед».
«Не будем забывать, что «МЮ» – один из крупнейших клубов в мире. Но они даже не могут выложить 7 миллионов фунтов за Кукурелью и берут [в аренду] футболиста [Регилона], который не играет даже за «Тоттенхэм», – сказал бывший игрок «Арсенала».
В прошлом сезоне Регилон выступал на правах аренды в «Атлетико».
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Вот реально, некоторые ветераны футбола за хайп и бабки готовы свое имя марать как угодно, любую дичь готовы говорить лишь бы привлекать внимание, при этом в стратегии и тактике понимая примерно нихрена. Этот сброд типа всяких Мерсонов, Ротенов, Агбонлахоров, Кассан и прочих уже изрядно утомил.