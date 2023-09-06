Мерсон о селекции «МЮ»: «Один из крупнейших клубов в мире даже не может выложить 7 миллионов фунтов за Кукурелью и берет Регилона, не играющего даже за «Тоттенхэм»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Пол Мерсон Серхио Регилон Марк Кукурелья Футбол

Пол Мерсон раскритиковал трансферную кампанию «Манчестер Юнайтед».

«Не будем забывать, что «МЮ» – один из крупнейших клубов в мире. Но они даже не могут выложить 7 миллионов фунтов за Кукурелью и берут [в аренду] футболиста [Регилона], который не играет даже за «Тоттенхэм», – сказал бывший игрок «Арсенала».

В прошлом сезоне Регилон выступал на правах аренды в «Атлетико».

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19 комментариев

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Sergey Kuznetsov
Мерсон выглядит как бабка, сидящая у подъезда: "Наркоман, проститутка, этот вообще в Челси играет"
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Алекс Мелкумян
Ага, а потом этот же носатый алкоголик рассказывал бы "Они сумасшедшие? Какие 7 млн за аренду Кукурельи, когда был почти бесплатный Ригелон, он же лучше!"
Вот реально, некоторые ветераны футбола за хайп и бабки готовы свое имя марать как угодно, любую дичь готовы говорить лишь бы привлекать внимание, при этом в стратегии и тактике понимая примерно нихрена. Этот сброд типа всяких Мерсонов, Ротенов, Агбонлахоров, Кассан и прочих уже изрядно утомил.
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Nico Boi
Ответ Алекс Мелкумян
Ага, а потом этот же носатый алкоголик рассказывал бы "Они сумасшедшие? Какие 7 млн за аренду Кукурельи, когда был почти бесплатный Ригелон, он же лучше!" Вот реально, некоторые ветераны футбола за хайп и бабки готовы свое имя марать как угодно, любую дичь готовы говорить лишь бы привлекать внимание, при этом в стратегии и тактике понимая примерно нихрена. Этот сброд типа всяких Мерсонов, Ротенов, Агбонлахоров, Кассан и прочих уже изрядно утомил.
Такие же как наши Мостовые, Быстровы, Широковы и прочие, без таких было бы скучно
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Fynshy1991
Пол «кто это такой?» Мерсон
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Dimashay
А Кукурелья это реинкарнация Роберто Карлоса, как я понимаю?
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Waititi
Регилон не хуже Кукушки, то что его Челси купил за оверпрайс не делает его качественным. Был бы он хорош Сити бы не упустил.
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QWertY
Лучше Далот на левом фланге чем платить 7кк фунтов за Куку. Так что спасибо за это Боули
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Русский в Шоке
У деда вторая молодость, подался в блогеры.
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Ksandvankneshas
Странная претензия: за неиграющего Региона заплатить 0 плохо, нужно было заплатить 7 за неиграющего Кукурузу( которого специально в КАЛе заиграли после того как МЮ за ним пришёл, не хотели возможного возвращения в январе и просили за всё это 7 лям фунтов и выплату всей конской зп испанца –действительно, почему взяли другого? Загадка.)
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BARCLAYS
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Хаха тогда лучше Жиркова или Смольникова Российского Кайла Уокера как я называю
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Bor2193
Ответ rigobersong
Даже Англичанин понимает что Ла Масия - знак качества, а костилья это позор:)
Разочарую тебя, но кукурелью тот еще персонаж. Переоцененный
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Born is the King
Ответ Алекс Мелкумян
Ага, а потом этот же носатый алкоголик рассказывал бы "Они сумасшедшие? Какие 7 млн за аренду Кукурельи, когда был почти бесплатный Ригелон, он же лучше!" Вот реально, некоторые ветераны футбола за хайп и бабки готовы свое имя марать как угодно, любую дичь готовы говорить лишь бы привлекать внимание, при этом в стратегии и тактике понимая примерно нихрена. Этот сброд типа всяких Мерсонов, Ротенов, Агбонлахоров, Кассан и прочих уже изрядно утомил.
Это тактика таких мерсонов. Они сначало поощряют покупки Кайсед понимая, что это заведомо бездарный трансфер ,но потом поливает помоями говоря ,что это книга которую надо выбросить
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Chelsea`s Lev
Ответ Fynshy1991
Пол «кто это такой?» Мерсон
...это тот, кто сподвиг Рональду на скандальное англо-вью:)
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Mykytka
Ответ Anton Lisin
Так надо было обоих брать. Если тот же Биссака мощно прибавил, как Шоу 2 сезона назад, то Далот, как был отвратителен, так и остался, лучше бы его снова сбагрили в аренду в Милан.
Он тогда не тянул уровень Милана, а сейчас так тем более.
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