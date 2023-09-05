Карпин о мотивации работать в сборной: «Есть поговорка – не можешь изменить ситуацию, измени отношение. В сентябре появилось 3 игры – все, мы готовимся»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин ответил на вопрос о мотивации тренировать сборную России.

– Что вас мотивирует работать сейчас в сборной России?

– Есть поговорка – не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Вот и все.

Мое отношение – есть конкретика.

Например, в сентябре появилось три игры – все, мы готовимся к ним. Что будет в октябре – не знаю, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Сборная России проведет два матча с олимпийской командой Египта – 7 и 11 сентября. 12 сентября россияне проведут игру против команды Катара.

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10 комментариев

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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Запад-Восток
Зарплата-это и есть мотивация на данный момент..Но так конечно не очень удобно было ответить.
ну что за бред? назначили, делает свою работу. уволят, не будет работать.
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Запад-Восток
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
ну что за бред? назначили, делает свою работу. уволят, не будет работать.
Назначили. Делает свою работу, уволили…Так это , в принципе и есть зарплата, а больше мотивации на данный момент нет.
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