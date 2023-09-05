Тер Стеген о 2:8 от «Баварии»: «Болезненное поражение – нужно было сделать шаг вперед. Если нет – ты не создан для «Барсы»
Марк-Андре тер Стеген вспомнил эмоции после поражения 2:8 от «Баварии».
В 2020 году «Барселона» проиграла немецкому клубу в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Поражение от «Баварии» со счетом 2:8 было не только очень болезненным, но и очень важным для роста личности.
Момент настолько тяжелый, что нужно было от него оттолкнуться и сделать шаг вперед. Если этого не делаешь, то ты не создан для такой команды, как «Барса».
И у нас были игроки, которые сделали это – стали лучше в этой ситуации.
Иногда происходят хорошие моменты, а бывает – не очень. Но самое главное – совершенствоваться», – сказал вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген.
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Безусловно, судья нарисовал легендарные 2:8
Не, это точно клиника
Ведь каждый болельщик знает легендарные 8:2
Марк -Андре ТШ - философ.
Возраст грамматиков и риторов уже перерос,а поражения от Мюнхена стали отличным от богословов.
Великий Н.В.Гоголь.
Немного изменено.
Именно после этого декласса Месси получил свой ЗМ, а Левандовски нет