Тер Стеген о 2:8 от «Баварии»: «Болезненное поражение – нужно было сделать шаг вперед. Если нет – ты не создан для «Барсы»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген вспомнил эмоции после поражения 2:8 от «Баварии».

В 2020 году «Барселона» проиграла немецкому клубу в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Поражение от «Баварии» со счетом 2:8 было не только очень болезненным, но и очень важным для роста личности.

Момент настолько тяжелый, что нужно было от него оттолкнуться и сделать шаг вперед. Если этого не делаешь, то ты не создан для такой команды, как «Барса».

И у нас были игроки, которые сделали это – стали лучше в этой ситуации.

Иногда происходят хорошие моменты, а бывает – не очень. Но самое главное – совершенствоваться», – сказал вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген.

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33 комментария

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Михо
И сделали два шага назад, дважды не выйдя из группы ЛЧ😃
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Ночной кошмар Логинова
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Sardor Abdujalilov
Сделал шаг вперед в ЛЕ
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Ilya Krapivchenko
Ответ Человек1991
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Хнык хнык
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Donald J. Trump
Не ну че. Барселона стала лучше и сделала шаг вперед. И стала отлетать от Баварии всего 3-0, 2-0, 0-3.
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svft
болезненное) да он три дня сходить не мог
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JENNINGS
Ответ Человек1991
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Даже в этом разгроме сектанты находят ошибки в пользу соперников «Барселоны».
Безусловно, судья нарисовал легендарные 2:8
Не, это точно клиника
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Donald J. Trump
Ответ Человек1991
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Суарес забил красивый гол, был близок камбек…Месси наконец-то появился на поле…Барселона начала доминировать над Баварией. А потом ты проснулся в мокрой постеле и проверил счёт матча….
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Xm.md
Поэтому Леопольд сделал шаг назад
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Rus Donskoy
уважаю сильных людей как Тер штеген, не боится не ноет не плачет. Без поражения нет победы ✌️
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Andrey Ashhabadskiy
сильный 💪 человек Тер штеген!
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Однажды в Космосе
Ответ Роман
Бавария владеет Барсой. И пока они не поквитаются, то всегда будет в воспоминаниях 8:2. Барса стала заложницей.
я лечу вам помочь
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Экселлент
Ответ Михо
Бавария, о которой идет речь в новости, никогда не играла в ЛЕ. Реал никогда не играл, да много кто из настоящих топов не играл. Не путать ЛЕ и Кубок УЕФА
ЛЕ и есть Кубок УЕФА
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cukken
Ответ Михо
И сделали два шага назад, дважды не выйдя из группы ЛЧ😃
Как будто другие топ клубы никогда не играли в ЛЕ… что за чушь вы просвещаете с этими вылетами. Выходят сильнейшие команды из 4. Не вышли, значит не готовы, и всё по делу.
+4
-3
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PokaNeBatya
Ответ Михо
И сделали два шага назад, дважды не выйдя из группы ЛЧ😃
100 шагов назад тихо на пальцах
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Михо
Ответ cukken
Как будто другие топ клубы никогда не играли в ЛЕ… что за чушь вы просвещаете с этими вылетами. Выходят сильнейшие команды из 4. Не вышли, значит не готовы, и всё по делу.
Бавария, о которой идет речь в новости, никогда не играла в ЛЕ. Реал никогда не играл, да много кто из настоящих топов не играл. Не путать ЛЕ и Кубок УЕФА
+1
-1
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kaka10
Ответ Михо
И сделали два шага назад, дважды не выйдя из группы ЛЧ😃
он имеет в виду, что есть ещё Лига Конференций
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Роман
Спасибо Месси, Штегену и всей Барсе, что подарили незабываемые эмоции.
Ведь каждый болельщик знает легендарные 8:2
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Bayern2004
"Грамматики, риторы, философы и богословы, с тетрадями под мышкой, брели в класс." (c)
Марк -Андре ТШ - философ.
Возраст грамматиков и риторов уже перерос,а поражения от Мюнхена стали отличным от богословов.
Великий Н.В.Гоголь.
Немного изменено.
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Штаны Габора Кирая
Ответ Человек1991
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Печально, судья всю игру убил. Айтекин не допустил бы такого, правда?
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Роман
Ответ Человек1991
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В конце ты заплакал походу) Бавария доминировала весь матч и деклассировала Барселону.
Именно после этого декласса Месси получил свой ЗМ, а Левандовски нет
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Supreme Allah
А сделали 3 назад
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