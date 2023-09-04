Агент Антони прокомментировал обвинения со стороны его бывшей девушки.

Напомним, в июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста « » в 4 случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм.

Диджей и инфлюэнсер в сентябре дала интервью бразильскому сайту UOL, а также показала фотографии травм и скриншоты переписок. Они прикреплены к делу в качестве доказательств, полиция ведет расследование.

«Мы молчим, потому что полиция Сан-Паулу ведет расследование. Заслушиваются показания нескольких человек, которых она [девушка ] назвала в качестве свидетелей. Процесс расследования требует большой осторожности, чтобы как можно точнее установить факты.

Антони не будет делать заявлений, пока правосудие не выскажет свое мнение по этому делу – которое, по нашему мнению, неблагоприятно для Габриэлы.

Можно заметить, что она всегда появляется в СМИ, когда знает, что может повлиять на Антони. Примером тому был день, когда он был вызван в сборную Бразилии, а теперь и день его выступления. Но заявленные факты – те же самые, что рассматривает следствие», – сказал Хуниор Педросо.

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