Агент Антони об обвинениях в домашнем насилии: «Девушка появляется в СМИ, когда знает, что может повлиять на него. Антони не будет говорить, пока правосудие не выскажется»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия светская хроника происшествия агенты девушки и спорт Антони Футбол

Агент Антони прокомментировал обвинения со стороны его бывшей девушки.

Напомним, в июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста «Манчестер Юнайтед» в 4 случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм. 

Диджей и инфлюэнсер в сентябре дала интервью бразильскому сайту UOL, а также показала фотографии травм и скриншоты переписок. Они прикреплены к делу в качестве доказательств, полиция ведет расследование

«Мы молчим, потому что полиция Сан-Паулу ведет расследование. Заслушиваются показания нескольких человек, которых она [девушка Антони] назвала в качестве свидетелей. Процесс расследования требует большой осторожности, чтобы как можно точнее установить факты.

Антони не будет делать заявлений, пока правосудие не выскажет свое мнение по этому делу – которое, по нашему мнению, неблагоприятно для Габриэлы.

Можно заметить, что она всегда появляется в СМИ, когда знает, что может повлиять на Антони. Примером тому был день, когда он был вызван в сборную Бразилии, а теперь и день его выступления. Но заявленные факты – те же самые, что рассматривает следствие», – сказал Хуниор Педросо.

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5 комментариев

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Rocco777
а можно обменять его на гринвуда? отдайте его в аренду вместо гринвуда.
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+5
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Чёрный тюльпан
Похоже бывшая болеет за МЮ, коль решила усилить команду обвинением Антонины, которого могут и отменить, если вой подымится до должных масштабов.
+3
0
+3
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