Джикия назвал Промеса лучшим игроком РПЛ в сезоне-2022/23, Соболев – 2-й, Зобнин – 3-й

Георгий Джикия назвал Квинси Промеса лучшим игроком прошедшего сезона Мир РПЛ.

« » провел опрос, в котором участвовали по 11 игроков от каждой из 16 команд чемпионата.

Капитан « » включил в топ-3 партнеров по команде, поставив на первое место .

На 2-е место Джикия поставил Александра Соболева, на 3-е – .

Напомним, что сам Соболев назвал Джикию лучшим игроком РПЛ, Промеса поставил на 2-е место, а вратаря Александра Селихова – на 3-е.

Малком – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов, Промес – 2-й, Чалов – 3-й, Дзюба – 5-й

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