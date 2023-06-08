Джикия назвал Промеса лучшим игроком РПЛ в сезоне-2022/23, Соболев – 2-й, Зобнин – 3-й

Теги Спартак премьер-лига Россия рейтинги Георгий Джикия Роман Зобнин Квинси Промес Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Георгий Джикия назвал Квинси Промеса лучшим игроком прошедшего сезона Мир РПЛ.

«Спорт-Экспресс» провел опрос, в котором участвовали по 11 игроков от каждой из 16 команд чемпионата.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия включил в топ-3 партнеров по команде, поставив на первое место Квинси Промеса.

На 2-е место Джикия поставил Александра Соболева, на 3-е – Романа Зобнина.

Напомним, что сам Соболев назвал Джикию лучшим игроком РПЛ, Промеса поставил на 2-е место, а вратаря Александра Селихова – на 3-е.

Малком – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов, Промес – 2-й, Чалов – 3-й, Дзюба – 5-й

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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40 комментариев

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Игорь Новиков
Что Джикия, что Соболев - 🤦
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Александр Попов
Никогда не понимал подобных бессмысленных опросов, когда голосуют футболисты.
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Owen_the_Simple
Может быть, он выбирал топ асоциальных личностей? Но тогда Зобнину ни за что прилетело.
+22
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Pok_Toholo
Ответ Александр Попов
Никогда не понимал подобных бессмысленных опросов, когда голосуют футболисты.
Вот только в остальных клубах тренеры и игроки в основном называли футболистов других команд - Зенита, ЦСКА, Ростова. И только эти как будто борются с очередным заговором против них
+19
-3
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Дмитрий9779
Ответ savik-A.M.
А футболисты Зенита кого бы назвали если не своих ? Тут просто изначально глупо из спрашивать .
Малком вторым назвал Промеса например
+13
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Owen_the_Simple
Я недавно говорил, что болельщики Спартака везде голосуют, как дети. Но вот оказывается, что и капитан у них под стать
+17
-4
+13
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lovkac
В народе такое называется голландский штурвал
+9
-2
+7
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Alexey Agapov
За что Кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку (с)

это басня Крылова, не баньте
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fil_spb
Ответ savik-A.M.
А футболисты Зенита кого бы назвали если не своих ? Тут просто изначально глупо из спрашивать .
Если бы футболисты Зенита назвали своих, то в этом не было бы ничего странного, так как они назвали бы безоговорочных чемпионов и лидеров по большинству статистических показателей. А вот выбор Джикии и Соболева нелеп и смешон.
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Бронислав Каминский
Друг друга ублажают
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Zenith forever
Ответ </c/>
голосование Малкома и третье место для Клаудиньо тоже объективностью не отличается, здесь два спартаковца назвали тройку лучших из своих одноклубников, не совсем объективно, если брать целиком чемпионат, но по клубу оба варианта имеют место быть...
Да вы что? Сравнивать Клаудиньо с Джикией, Соболевым, Зобниным и Селиховым? А мне казалось, что вы в футболе немного понимаете, в отличие от толпы понаехавших.
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Андрей Хенто
Очень компетентно и объективно. Да и вообще Спартак взял золотые медали по мнению Джикии.
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shishovv
Вот 🤡, себя только осталось добавить
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Дмитрий9779
Адекватность уровня ноль.
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блокад блокадыч
а что себя не включил?)
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юра георгиевский
Ответ Тюменский медвежонок
в Спартаке как обычно "своя атмосфера"...
И запах атмосферы тоже ...........
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Aleksey Yashin
Какие же Джикия и Соболев объективные и адекватные
(нет)
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qwaza
А лучшим фильмом года для него стал "Форсаж-17", наверное. Вот уж забавный персонаж.
+2
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Pavelaznaurov
Кукушки хвалят петухов——за то что хвалят они кукушек—— все по классике
+2
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Ильницкий Игорь
И далее в списке лучших вся основа. Что мешает быть объективным?.. Печальная самооценка.
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Петроград
Абстрагируясь от адекватности или неадекватности конкретных оценок, не кажется ли вам, что было бы правильнее запретить голосовать за одноклубников?
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Северный болельщик
Зобнин - джентльмен по запарыванию предголевых передач и неумению бить по воротам
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Дмитрий9779
Ответ </c/>
голосование Малкома и третье место для Клаудиньо тоже объективностью не отличается, здесь два спартаковца назвали тройку лучших из своих одноклубников, не совсем объективно, если брать целиком чемпионат, но по клубу оба варианта имеют место быть...
Без Промеса Спартак это другая команда,Литвинов второй,третьего назвать трудно у вас,но не Соболев точно..Выбор Малкома понятен,он получал много умных пасов от Клаудиньо и вполне адекватно назвал Промеса вторым.
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юра георгиевский
Ответ Северный болельщик
Зобнин - джентльмен по запарыванию предголевых передач и неумению бить по воротам
И пасам чужим нападающим, чтобы они спокойно забивали голы нашему спартачку.
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SMART789
Петушка хвалит кукуха за то, что хвалит он дельфина
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