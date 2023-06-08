Джикия назвал Промеса лучшим игроком РПЛ в сезоне-2022/23, Соболев – 2-й, Зобнин – 3-й
Георгий Джикия назвал Квинси Промеса лучшим игроком прошедшего сезона Мир РПЛ.
«Спорт-Экспресс» провел опрос, в котором участвовали по 11 игроков от каждой из 16 команд чемпионата.
Капитан «Спартака» Георгий Джикия включил в топ-3 партнеров по команде, поставив на первое место Квинси Промеса.
На 2-е место Джикия поставил Александра Соболева, на 3-е – Романа Зобнина.
Напомним, что сам Соболев назвал Джикию лучшим игроком РПЛ, Промеса поставил на 2-е место, а вратаря Александра Селихова – на 3-е.
Малком – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов, Промес – 2-й, Чалов – 3-й, Дзюба – 5-й
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(нет)