Игнашевич о 2:3 с «Локо»: «Пиняев выглядел футболистом космического уровня на фоне «Балтики». Заслуженное поражение, провальный первый тайм»

Теги Локомотив Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Матч ТВ Сергей Пиняев Футбол

Сергей Игнашевич считает справедливым поражение «Балтики» в игре с «Локомотивом».

В 7-м туре Мир РПЛ «Балтика» на выезде уступила «Локомотиву» со счетом 2:3.

«Заслуженное поражение. Могли сравнять, но это было бы чудо. Провальный первый тайм.

Плохо отыграли в обороне в первом тайме, совершили детские ошибки. Фланги тоже выпали из игры. Пиняев на нашем фоне выглядел футболистом космического уровня. Поэтому результат закономерный», – сказал главный тренер «Балтики».

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11 комментариев

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Bartez1986
Игнашу можно только удачи пожелать. Хороший футболист, хороший мужик. и в хорошего тренера должен вырасти
+50
0
+50
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Roman
Адекватно
+22
0
+22
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Гамарджоба Генацвале
Ответ -= Masteryuga =-
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Молодой, нестабильный, но очень талантливый.
+14
0
+14
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Сергей Сунчилиев
Респект Игнашевичу, всё по уму сказал. Уважуха Сергею удачи на тренерском мостике и побед, только не в играх с Локомотивом
+7
0
+7
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Лагер
Если бы Пиняев, Зиньковский, Сергеев и др. сегодня играли в крыльях у Осинькина......
+9
-3
+6
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polkoffnik
Во 2 тайме Балтика сильно прибавила, Игнашевич молодец, удачи ему на тренерском поприще.
+4
0
+4
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Иван Егурнов
Игнашевича было жаль, когда они Крыльям проиграли на последних секундах.

А тут всё по делу
+1
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Balt
Ответ Лагер
Если бы Пиняев, Зиньковский, Сергеев и др. сегодня играли в крыльях у Осинькина......
Ну вы ведь знаете, такого не допустят дольше чем это было. )
+1
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tikhen
Балтика очень приятное впечатление оставила. Игнаш хорошую команду строит. А вот Локо выехал на Пиняеве и, как ни странно, на Дзюбе)
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Руслан локо
Я бы сказал и не только ПИНЯЕВ но и все остальные игроки.
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