Игнашевич о 2:3 с «Локо»: «Пиняев выглядел футболистом космического уровня на фоне «Балтики». Заслуженное поражение, провальный первый тайм»

Сергей Игнашевич считает справедливым поражение «Балтики» в игре с «Локомотивом».

В 7-м туре Мир « » на выезде уступила « » со счетом 2:3.

«Заслуженное поражение. Могли сравнять, но это было бы чудо. Провальный первый тайм.

Плохо отыграли в обороне в первом тайме, совершили детские ошибки. Фланги тоже выпали из игры. Пиняев на нашем фоне выглядел футболистом космического уровня. Поэтому результат закономерный», – сказал главный тренер «Балтики».

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