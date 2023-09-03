Игнашевич о 2:3 с «Локо»: «Пиняев выглядел футболистом космического уровня на фоне «Балтики». Заслуженное поражение, провальный первый тайм»
Сергей Игнашевич считает справедливым поражение «Балтики» в игре с «Локомотивом».
В 7-м туре Мир РПЛ «Балтика» на выезде уступила «Локомотиву» со счетом 2:3.
«Заслуженное поражение. Могли сравнять, но это было бы чудо. Провальный первый тайм.
Плохо отыграли в обороне в первом тайме, совершили детские ошибки. Фланги тоже выпали из игры. Пиняев на нашем фоне выглядел футболистом космического уровня. Поэтому результат закономерный», – сказал главный тренер «Балтики».
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А тут всё по делу