Галактионов о 3:2 с «Балтикой»: «При 3:0 надо добивать, а не давать вернуться в игру. Такого нельзя допускать, если «Локо» ставит цели как команда»

Михаил Галактионов недоволен вторым таймом матча «Локомотив» – «Балтика» (3:2).

– На сегодня есть три очка. Это толкает команду вперед. Мы в одном‑двух очках от лидирующей группы, это очень важно. Мы нацеливаем команду на улучшение качества игры, и не все удается. Но есть матчи, где мы выглядели достаточно неплохо. В том числе сегодняшний первый тайм, когда мы должны были доводить матч до победы.

Это чистая психология. Мы говорили, в том числе в жесткой форме, что не имеем права выходить [на второй тайм] с мыслью, что матч уже выигран и игра закончилась. Вы видите, что нити игры упускаются, когда много брака, когда просто теряем мяч, когда соперник возвращается в игру.

После игры команде сказали: если мы внутри себя ставим цели как команда, такого допускать нельзя. Если команда ведет 3:0, нужно добивать соперника по результату, действовать дисциплинированно, но мы допустили возвращение соперника в игру. Да, они играли агрессивно и мотивированно. Тем не менее итог: мы взяли три очка.

– сыграл справа, сыграл здорово. Расскажите об этом решении.

– Он уже выходил справа, провел там некоторое время. Сергей сегодня провел очень целостный, хороший матч. Если он дальше будет продолжать так играть, будет дальше развиваться как футболист.

Надо четко понимать, что Пиняев – молодой игрок, которому свойственная нестабильность. А наша задача – сделать так, чтобы этой нестабильности не было, чтобы была стабильность. Мы над этим работаем и очень надеемся, что смена обстановки, поездка в сборные придаст нашим ребятам, в том числе Сергею, новых эмоций в преддверии нового календарного матча.

– Есть объяснения, что произошло во втором тайме?

– Сказали ребятам в раздевалке, что после такого первого тайма нельзя сопернику позволять возвращаться в игру. К сожалению, надо отдать должное «Балтике», но и мы нити игры стали упускать. Об этом с ребятами поговорили.

Главное, что есть победа, которая двигает команду вперед.

– Объясните замены и .

– На наш взгляд, стали позволять сопернику слишком многое. Поэтому требовалось освежить состав. Тем более у Карпукаса была желтая карточка. Мы достаточно низко сели. Нельзя было отказываться от своей игры.

– Тревога была?

– Конечно. Когда соперник играет на кураже… Но сыграли достаточно дисциплинированно.

– Вас такая игра устроила?

– Конечно нет. Всегда есть моменты, которые можно улучшать, – сказал главный тренер « ».

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