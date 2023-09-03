Галактионов о 3:2 с «Балтикой»: «При 3:0 надо добивать, а не давать вернуться в игру. Такого нельзя допускать, если «Локо» ставит цели как команда»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Балтика Михаил Галактионов Матч ТВ Наир Тикнизян Сергей Пиняев Артем Карпукас Футбол

Михаил Галактионов недоволен вторым таймом матча «Локомотив» – «Балтика» (3:2).

– На сегодня есть три очка. Это толкает команду вперед. Мы в одном‑двух очках от лидирующей группы, это очень важно. Мы нацеливаем команду на улучшение качества игры, и не все удается. Но есть матчи, где мы выглядели достаточно неплохо. В том числе сегодняшний первый тайм, когда мы должны были доводить матч до победы.

Это чистая психология. Мы говорили, в том числе в жесткой форме, что не имеем права выходить [на второй тайм] с мыслью, что матч уже выигран и игра закончилась. Вы видите, что нити игры упускаются, когда много брака, когда просто теряем мяч, когда соперник возвращается в игру.

После игры команде сказали: если мы внутри себя ставим цели как команда, такого допускать нельзя. Если команда ведет 3:0, нужно добивать соперника по результату, действовать дисциплинированно, но мы допустили возвращение соперника в игру. Да, они играли агрессивно и мотивированно. Тем не менее итог: мы взяли три очка.

Пиняев сыграл справа, сыграл здорово. Расскажите об этом решении.

– Он уже выходил справа, провел там некоторое время. Сергей сегодня провел очень целостный, хороший матч. Если он дальше будет продолжать так играть, будет дальше развиваться как футболист.

Надо четко понимать, что Пиняев – молодой игрок, которому свойственная нестабильность. А наша задача – сделать так, чтобы этой нестабильности не было, чтобы была стабильность. Мы над этим работаем и очень надеемся, что смена обстановки, поездка в сборные придаст нашим ребятам, в том числе Сергею, новых эмоций в преддверии нового календарного матча.

– Есть объяснения, что произошло во втором тайме?

– Сказали ребятам в раздевалке, что после такого первого тайма нельзя сопернику позволять возвращаться в игру. К сожалению, надо отдать должное «Балтике», но и мы нити игры стали упускать. Об этом с ребятами поговорили.

Главное, что есть победа, которая двигает команду вперед.

– Объясните замены Карпукаса и Тикнизяна.

– На наш взгляд, стали позволять сопернику слишком многое. Поэтому требовалось освежить состав. Тем более у Карпукаса была желтая карточка. Мы достаточно низко сели. Нельзя было отказываться от своей игры.

– Тревога была?

– Конечно. Когда соперник играет на кураже… Но сыграли достаточно дисциплинированно.

– Вас такая игра устроила?

– Конечно нет. Всегда есть моменты, которые можно улучшать, – сказал главный тренер «Локомотива».

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16 комментариев

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Алексей 19841205
Всё верно. Центра в защите так и нет, слишком много пропускаем
+15
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Serzhique
Ответ Антон Ильин
мда. во втором тайме Балтика возила с составом ФНЛ как дворовых пацанов команду миллионеров)))
Так «возила», что даже на 1 xG не наиграла за весь матч
+11
-3
+8
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тот самый Кадрус
Купите центрального дефа, который будет вести игру в обороне, командовать остальными оборонцами. Понимаю, что такого, как Чорлука сейчас не найти но и такому слабому защитнику как Кузнецов в Локо нечего делать. Фассон тоже который слабый матч проводит, в первом тайме чуть гол не привёз если бы не Лантратов. Ну и центральный нападающий. Дзюба к середине второго тайма выдыхается постоянно но его не кем заменить. Время тикает, трансферное окно закроется и нам будет очень туго дальше. Это была Балтика, команда посильнее устроит очередные 1:4, как было в матче с ЦСКА
+4
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An Kr
Ответ Антон Ильин
мда. во втором тайме Балтика возила с составом ФНЛ как дворовых пацанов команду миллионеров)))
забавно при этом, что во втором тайме лучшим у Балтики был вратарь.
+4
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Алексей 19841205
Ответ Дядя ТУРА
чья вина? не тренера?
один тренер на трансферном окне решает?
+3
-1
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Алексей 19841205
Ответ Дядя ТУРА
у него есть вполне нормальные цз
Хочу напомнить, где был бы Локо, если бы не Галктионов, дерби бы с Торпедо решал
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San-Antonio
Ответ тот самый Кадрус
Купите центрального дефа, который будет вести игру в обороне, командовать остальными оборонцами. Понимаю, что такого, как Чорлука сейчас не найти но и такому слабому защитнику как Кузнецов в Локо нечего делать. Фассон тоже который слабый матч проводит, в первом тайме чуть гол не привёз если бы не Лантратов. Ну и центральный нападающий. Дзюба к середине второго тайма выдыхается постоянно но его не кем заменить. Время тикает, трансферное окно закроется и нам будет очень туго дальше. Это была Балтика, команда посильнее устроит очередные 1:4, как было в матче с ЦСКА
Основная пара цз на текущий момент Морозов-Фассон, будут сыгрываться, нужно время, есть Погостнов, в Ростове периодически играл центрального защитника Сильянов, у нас думаю тоже сможет, Баринов и Митай, по ситуации, не раз закрывали эту позицию, на худой конец можно вернуться к "Кузнецову", все-таки он не так безнадежен как считают. По сути, игроков способных сыграть в центре обороны с избытком. Чтобы купить кого-то, нужно кого-то продать, судя по ситуации с Изидором, Локо будет цепляться за каждый евро. Ну и как правильно отметили, шанс найти нового Чорлуку вместо нового Райковича, в текущих реалиях, гораздо ниже. Нужно работать с тем что есть. По нападающему на замену Дзюбе, а то и в основу, согласен.
Очень часто проседает позиция АПЗ. Миранчук не стабилен, много ошибается, Жемалетдинов ещё хуже, Марадишвили дают мало игрового времени. Из креативных, в атаке, полузащитников остаётся только Глушенков. Нужен ещё один АПЗ с дриблингом, пасом, умением взять игру на себя. Возможно какой-нибудь техничный латинос.
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Дядя ТУРА
Ответ Алексей 19841205
Всё верно. Центра в защите так и нет, слишком много пропускаем
чья вина? не тренера?
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Алексей 19841205
Ответ тот самый Кадрус
Купите центрального дефа, который будет вести игру в обороне, командовать остальными оборонцами. Понимаю, что такого, как Чорлука сейчас не найти но и такому слабому защитнику как Кузнецов в Локо нечего делать. Фассон тоже который слабый матч проводит, в первом тайме чуть гол не привёз если бы не Лантратов. Ну и центральный нападающий. Дзюба к середине второго тайма выдыхается постоянно но его не кем заменить. Время тикает, трансферное окно закроется и нам будет очень туго дальше. Это была Балтика, команда посильнее устроит очередные 1:4, как было в матче с ЦСКА
дружище, не понимаю кому они тролли, но видимо стадия менеджмента не конёк данных достоевских
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Сергей Сунчилиев
Да, Михаил, победа есть, есть три очка, но нет удовлетворения от игры. С Балтикой такое проканало, но давай вспомним игру с ЦСКА, да и Быками просто отскочили. Надо улучшать игру и добиваться стабильности. Нельзя чтобы игра команды зависела от одного игрока, защиту нужно в корне менять.. Работы очень много, так что не надо радоваться вымученной победе над аутсайдером , а нужно работать работать и работать над улучшением игры команды
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Слава Трунов
что случилось с командой, почему провалили второй тайм
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Дядя ТУРА
Ответ Алексей 19841205
один тренер на трансферном окне решает?
у него есть вполне нормальные цз
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ltkmaby
Ответ Алексей 19841205
один тренер на трансферном окне решает?
Один тренер игроков тренирует. Нужно со своими работать, а не только с кошельком бегать.
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ltkmaby
Ответ Алексей 19841205
Хочу напомнить, где был бы Локо, если бы не Галктионов, дерби бы с Торпедо решал
Тот период прошел, закончился. Нельзя жить прошлым, до добра не доведет.
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Алексей 19841205
Ответ ltkmaby
Тот период прошел, закончился. Нельзя жить прошлым, до добра не доведет.
ты вообще за Локо?, может Смо тебе ближе?
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