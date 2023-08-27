Погба про 1:1 с «Болоньей»: «Результат разочаровал, «Юве» должен был победить, считаю. Я в хорошей форме и хочу вернуться красиво»

Теги Ювентус серия А Италия Болонья Массимилиано Аллегри Поль Погба Футбол

Поль Погба недоволен результатом в матче с «Болоньей».

«Ювентус» и «Болонья» сыграли вничью во 2-м туре Серии А. Погба вышел на замену на 66-й минуте матча.

«Я очень рад вернуться на поле и заниматься тем, что я люблю. Я хочу помогать команде, но результат меня разочаровал. Считаю, мы должны были победить.

Хорошо, что мы не проиграли. Мы знаем, что должны усердно работать и набираться опыта. Мы забираем одно очко и готовимся к следующему матчу».

Об установках Аллегри в перерыве

«Делать то, что мы умеем: атаковать и играть на флангах. Так мы и сравняли счет. Он рассказал, какие моменты нужно было изменить. Мы воспользуемся этим и сосредоточимся на следующей игре».

О том, что нужно для возвращения в форму

«Время на поле – мне нужно тренироваться и играть, вот чего мне не хватает. Я в хорошей форме и хочу вернуться красиво. Я так же голоден, как и раньше, когда был моложе. Мне хочется усердно работать и побеждать. Я все еще могу учиться – мне всего 30, и я хочу радовать болельщиков победами», – сказал полузащитник «Ювентуса» в интервью DAZN.

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11 комментариев

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Ansu Fati
Уже наверное месяцев 9-10 не было новостей про Погба на Спортс, что начал забываться)) хотя раньше всегда был источником контента со своими переходами в МЮ и обратно, запросами по ЗП, причесонами, окружением, братом и своим шаманом😂
+9
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+9
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red hikkikomori
Два патриота Юве : Аллегри и Погба - не пошли на поводу арабских денег, только уважение этим двум гениям)
+8
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+6
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Kubinec_
Делать то, что мы умеем: атаковать и играть на флангах.
😁😁😁
+4
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+4
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Spaten
Почему он ещё не в Саудовской Аравии? Он года два как закончил с футболом
+4
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+4
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Н.Ф.
Поль, ты не переусердствуй, смотри, а то одно неловкое движение — и больничный на несколько месяцев.
+3
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+3
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vel
Об установках Аллегри в перерыве

"Делать то, что мы умеем: атаковать и играть на флангах."

Установки "уровень Бог". Гвардиола отдыхаэ 🤦🏼‍♂️
+1
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No Comment
погба футбол это не твоё
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GiovanniX
Аллегри: Нужно уметь делать, то что мы умеем: Атаковать и играть на флангах!
Тренер Болоньи: Нужно делать, то что мы умеем: Забить гол, пропустить атаку с фланга. И уметь делать, как Ювентус
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Ruslan Angelov
Поль явно не в хорошей форме
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ciao.ragazzi.2519
Ответ rigobersong
чо он несет:)
а что не тау он говорит ?
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