Погба про 1:1 с «Болоньей»: «Результат разочаровал, «Юве» должен был победить, считаю. Я в хорошей форме и хочу вернуться красиво»
Поль Погба недоволен результатом в матче с «Болоньей».
«Ювентус» и «Болонья» сыграли вничью во 2-м туре Серии А. Погба вышел на замену на 66-й минуте матча.
«Я очень рад вернуться на поле и заниматься тем, что я люблю. Я хочу помогать команде, но результат меня разочаровал. Считаю, мы должны были победить.
Хорошо, что мы не проиграли. Мы знаем, что должны усердно работать и набираться опыта. Мы забираем одно очко и готовимся к следующему матчу».
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«Делать то, что мы умеем: атаковать и играть на флангах. Так мы и сравняли счет. Он рассказал, какие моменты нужно было изменить. Мы воспользуемся этим и сосредоточимся на следующей игре».
О том, что нужно для возвращения в форму
«Время на поле – мне нужно тренироваться и играть, вот чего мне не хватает. Я в хорошей форме и хочу вернуться красиво. Я так же голоден, как и раньше, когда был моложе. Мне хочется усердно работать и побеждать. Я все еще могу учиться – мне всего 30, и я хочу радовать болельщиков победами», – сказал полузащитник «Ювентуса» в интервью DAZN.
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"Делать то, что мы умеем: атаковать и играть на флангах."
Установки "уровень Бог". Гвардиола отдыхаэ 🤦🏼♂️
Тренер Болоньи: Нужно делать, то что мы умеем: Забить гол, пропустить атаку с фланга. И уметь делать, как Ювентус