Погба про 1:1 с «Болоньей»: «Результат разочаровал, «Юве» должен был победить, считаю. Я в хорошей форме и хочу вернуться красиво»

Поль Погба недоволен результатом в матче с «Болоньей».

« » и « » сыграли вничью во 2-м туре Серии А. Погба вышел на замену на 66-й минуте матча.

«Я очень рад вернуться на поле и заниматься тем, что я люблю. Я хочу помогать команде, но результат меня разочаровал. Считаю, мы должны были победить.

Хорошо, что мы не проиграли. Мы знаем, что должны усердно работать и набираться опыта. Мы забираем одно очко и готовимся к следующему матчу».

Об установках в перерыве

«Делать то, что мы умеем: атаковать и играть на флангах. Так мы и сравняли счет. Он рассказал, какие моменты нужно было изменить. Мы воспользуемся этим и сосредоточимся на следующей игре».

О том, что нужно для возвращения в форму

«Время на поле – мне нужно тренироваться и играть, вот чего мне не хватает. Я в хорошей форме и хочу вернуться красиво. Я так же голоден, как и раньше, когда был моложе. Мне хочется усердно работать и побеждать. Я все еще могу учиться – мне всего 30, и я хочу радовать болельщиков победами», – сказал полузащитник «Ювентуса» в интервью DAZN.

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