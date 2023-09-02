Серхио Рамос заинтересовал «Аль-Иттихад».

По данным инсайдера , команда, за которую выступает бывший партнер защитника по «Реалу» Карим Бензема, готова заключить с испанцем двухлетний контракт. Договор также будет содержать опцию его расторжения.

Подписать 37-летнего футболиста пытаются и турецкие клубы. « » ждет окончательного решения .

Серхио находится в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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