«Аль-Иттихад» предложил Рамосу двухлетний контракт с опцией расторжения
Серхио Рамос заинтересовал «Аль-Иттихад».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, команда, за которую выступает бывший партнер защитника по «Реалу» Карим Бензема, готова заключить с испанцем двухлетний контракт. Договор также будет содержать опцию его расторжения.
Подписать 37-летнего футболиста пытаются и турецкие клубы. «Аль-Иттихад» ждет окончательного решения Рамоса.
Серхио находится в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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