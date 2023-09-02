«Аль-Иттихад» предложил Рамосу двухлетний контракт с опцией расторжения

Теги Серхио Рамос высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Фабрицио Романо Футбол

Серхио Рамос заинтересовал «Аль-Иттихад».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, команда, за которую выступает бывший партнер защитника по «Реалу» Карим Бензема, готова заключить с испанцем двухлетний контракт. Договор также будет содержать опцию его расторжения.

Подписать 37-летнего футболиста пытаются и турецкие клубы. «Аль-Иттихад» ждет окончательного решения Рамоса.

Серхио находится в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Стахович
Рамос и Пепе все ещё в ударе.А прошло 15 лет с начала их связки в Реале
+39
-1
+38
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pit4er
Будет здорово, если Рамос задержится в ЛЧ ещё на сезон и сыграет за Галатасарай против МЮ и Баварии
+18
-3
+15
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Геннадий Тимченко
Ответ pit4er
Будет здорово, если Рамос задержится в ЛЧ ещё на сезон и сыграет за Галатасарай против МЮ и Баварии
любое решение Рамоса буду только приветствовать 👍
+9
-3
+6
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Денис Кёнигсберг
Вот не написали в названии Аль-иттихад Бензема, и уже не понятно, что за клуб
+4
0
+4
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Fazy10
Перес возьми Серёжу на сезон плиз , очень хочется
+4
-2
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