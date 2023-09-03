Рамос и «Севилья» ведут переговоры о краткосрочном контракте. Президент клуба в августе говорил, что Серхио им не подходит

Теги Севилья Серхио Рамос Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Фабрицио Романо Футбол

Серхио Рамос может вернуться в «Севилью» в ближайшее время.

По сведениям COPE, до сегодняшнего дня стороны почти не контактировали, однако теперь они начали переговоры, которые могут принести результат уже сегодня.

Инсайдер Фабрицио Романо уточняет, что 37-летнему футболисту предложен краткосрочный контракт. Именно из-за этого предложения бывший игрок сборной Испании не стал давать окончательный ответ «Аль-Иттихаду», тоже заинтересованному в его трансфере.

Последние два сезона Рамос выступал за «ПСЖ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Президент «Севильи» о желании Рамоса вернуться: «А я хочу самолет. Серхио нам не подходит»

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22 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Ответ Oleg Olegov
Краткосрочный контракт это сколько? На пол тайма?
На концовку второго тайма когда угловой будет подаваться в добавленное время.
+65
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+65
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Сикарио
Как замаячила Сегунда, так сразу на коленях к Серхио приползли.
+40
-11
+29
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Artem Piatkov
Красивое было бы завершение карьеры
На всех мероприятиях и празднованиях он всегда носил с собой Севильский флаг
+27
-5
+22
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DeltaForce
Ответ Artem Piatkov
Красивое было бы завершение карьеры На всех мероприятиях и празднованиях он всегда носил с собой Севильский флаг
Андалусийский вроде
+13
0
+13
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Егор Годин
Не понимаю, почему Реал не подписал его после травмы Милитао
Не для старта, но иногда подменить основных он мог бы без проблем, я думаю
+8
0
+8
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Sevillafan
Ответ Сикарио
Как замаячила Сегунда, так сразу на коленях к Серхио приползли.
президент Севильи редкостный
+6
-2
+4
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войд
Кэп по привычке будет пинать клуб Негрейры)
+5
-1
+4
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Oleg Olegov
Краткосрочный контракт это сколько? На пол тайма?
+3
-1
+2
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<CRISTIANO>
Уже спокойно ехал бы в СА и всё. Рамос заслужил
+4
-2
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ljolik888
Сейчас Севильи вожак очень нужен . Надеюсь они договорятся . После Осасуны , не хочется чтобы ЛаЛига были мальчики для бить.
+2
-1
+1
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Dr. J 24
Ответ Artem Piatkov
Красивое было бы завершение карьеры На всех мероприятиях и празднованиях он всегда носил с собой Севильский флаг
Севильский флаг это как бразильский язык
+1
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tampa-bay
Ну вот и посмотрим что для него дороже, гордость или любовь к клубу откуда он вырос
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El Kapitan
правильное решение.
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Ruslan3132
"переговоры" с Севильей для успешных переговоров с арабами))
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Lindeman
Ответ Artem Piatkov
Красивое было бы завершение карьеры На всех мероприятиях и празднованиях он всегда носил с собой Севильский флаг
Севильский?
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VuNePonimaete
Ответ Dr. J 24
Севильский флаг это как бразильский язык
😆😆
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БолельщикСоСтажем
Финансовый интерес видимо удовлетворен
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Serg13s
Ответ Oleg Olegov
Краткосрочный контракт это сколько? На пол тайма?
С такими запросами, да)) но это было бы прям возращение года!
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Arthas M
Ответ Егор Годин
Не понимаю, почему Реал не подписал его после травмы Милитао Не для старта, но иногда подменить основных он мог бы без проблем, я думаю
Так он мб не хочет быть запасным,если идёт в Севилью,а не в СА,то дело точно не в деньгах ,а скорее в практике
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Булат Кошкимбаев
Ответ Егор Годин
Не понимаю, почему Реал не подписал его после травмы Милитао Не для старта, но иногда подменить основных он мог бы без проблем, я думаю
Перес не даст ему в Реал прийти
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