Рамос и «Севилья» ведут переговоры о краткосрочном контракте. Президент клуба в августе говорил, что Серхио им не подходит
Серхио Рамос может вернуться в «Севилью» в ближайшее время.
По сведениям COPE, до сегодняшнего дня стороны почти не контактировали, однако теперь они начали переговоры, которые могут принести результат уже сегодня.
Инсайдер Фабрицио Романо уточняет, что 37-летнему футболисту предложен краткосрочный контракт. Именно из-за этого предложения бывший игрок сборной Испании не стал давать окончательный ответ «Аль-Иттихаду», тоже заинтересованному в его трансфере.
Последние два сезона Рамос выступал за «ПСЖ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Президент «Севильи» о желании Рамоса вернуться: «А я хочу самолет. Серхио нам не подходит»
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На всех мероприятиях и празднованиях он всегда носил с собой Севильский флаг
Не для старта, но иногда подменить основных он мог бы без проблем, я думаю