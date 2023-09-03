Рамос и «Севилья» ведут переговоры о краткосрочном контракте. Президент клуба в августе говорил, что Серхио им не подходит

Серхио Рамос может вернуться в «Севилью» в ближайшее время.

По сведениям COPE, до сегодняшнего дня стороны почти не контактировали, однако теперь они начали переговоры, которые могут принести результат уже сегодня.

Инсайдер Фабрицио Романо уточняет, что 37-летнему футболисту предложен краткосрочный контракт. Именно из-за этого предложения бывший игрок сборной не стал давать окончательный ответ « », тоже заинтересованному в его трансфере.

Последние два сезона Рамос выступал за «ПСЖ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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