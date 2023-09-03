Райс о 3:1 с «МЮ»: «Сити» выиграл 4 матча из 4, победить сегодня было необходимо. Я хорошо начал в «Арсенале», но могу гораздо больше»
Деклан Райс прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед».
«Арсенал» обыграл «МЮ» в 4-м туре АПЛ (3:1). Райс впервые забил за «канониров», его гол 96-й минуте стал победным.
«Это прекрасное преимущество футбола. Матч подходит к концу, и я забиваю, а затем Габи [Жезус] закрепляет результат. Результат зависит от мелочей, и в конечном итоге мы добились желаемого.
«Ман Сити» выиграл четыре матча [в АПЛ] из четырех. Если бы мы сегодня не выиграли, то отставали бы на пять очков. Победить в этом матче было просто необходимо. Начать с пары побед и ничьей – это хорошо.
[Первый гол за «Арсенал»] – это нечто особенное. Как я уже сказал, я не устанавливаю цену («Арсенал» заплатил за Райса 100+5 млн фунтов – Sports.ru). Но когда я пришел сюда, я старался, насколько это было возможно, не обращать на это внимания, и я хочу быть последовательным. Я хорошо начал в «Арсенале», но я могу сделать гораздо больше», – сказал полузащитник «Арсенала» в интервью Sky Sports.
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Пусть тяжёлая,но победа 😋
От матча к матчу,как и в прошлом году…
Смешнее только будет если Джассим купит ТТХ, ЛФК или тот же арсенал после того как глейзеры решил выкачать побольше денег с юнайтед
написано 3-4 таких игр и давление на него изза ценника спадет (уверенность появится), читай между строк
райс сделал игру, а у грилиша больше понтов и агрессии
не принимай все близко к сердцу