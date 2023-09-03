Райс о 3:1 с «МЮ»: «Сити» выиграл 4 матча из 4, победить сегодня было необходимо. Я хорошо начал в «Арсенале», но могу гораздо больше»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Габриэл Жезус Деклан Райс Футбол

Деклан Райс прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» обыграл «МЮ» в 4-м туре АПЛ (3:1). Райс впервые забил за «канониров», его гол 96-й минуте стал победным.

«Это прекрасное преимущество футбола. Матч подходит к концу, и я забиваю, а затем Габи [Жезус] закрепляет результат. Результат зависит от мелочей, и в конечном итоге мы добились желаемого.

«Ман Сити» выиграл четыре матча [в АПЛ] из четырех. Если бы мы сегодня не выиграли, то отставали бы на пять очков. Победить в этом матче было просто необходимо. Начать с пары побед и ничьей – это хорошо.

[Первый гол за «Арсенал»] – это нечто особенное. Как я уже сказал, я не устанавливаю цену («Арсенал» заплатил за Райса 100+5 млн фунтов – Sports.ru). Но когда я пришел сюда, я старался, насколько это было возможно, не обращать на это внимания, и я хочу быть последовательным. Я хорошо начал в «Арсенале», но я могу сделать гораздо больше», – сказал полузащитник «Арсенала» в интервью Sky Sports.

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37 комментариев

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Хитон
Райс, райс, райс бейби!
+36
-2
+34
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Ложный Латераль
Матч мог закончится и пользу МЮ, но это было бы не справедливо. Иронично, но Арсенал доминировал весь матч, а МЮ вышел на поле только ждать ошибок, два раза дождался, один были в офсайде. Арсенал заслужил победу. Райс райс бэби))
+33
-2
+31
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Mykytka
Ответ Артем Дорохин
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Даже у Сити уже нет игрока уровнем КДБ 😬
+12
0
+12
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Доминатор3000
Всё нормально 😌
Пусть тяжёлая,но победа 😋
От матча к матчу,как и в прошлом году…
+13
-1
+12
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Alar Asus
Райс просто машина, как же он одарен физически + техника есть и понимание игры. Может стать одним из лучших на своей позиции
+8
0
+8
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Эльшод Насыров
На данный момент Райс это очень хорошее приобретение. Как больельщик Арсенала, рад что есть такой холоднокровный разрушитель)
+6
-1
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Великолепный Пеп
Ответ Bishkek Manutd
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Манчестер рассказывает про судей играя против арсенала (не в пользу которого было не одного интересное решение в прошлом сезоне, впрочем ничего нового, они ведь с Сити в гонке были), вот это смех,. И это при том что играли МЮ хуже

Смешнее только будет если Джассим купит ТТХ, ЛФК или тот же арсенал после того как глейзеры решил выкачать побольше денег с юнайтед
+5
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Gunner_14
Ответ Артем Дорохин
Арсенал имел отрыв и сдулся это говорит о том что у команды характера нет
Бред. «Арсенал» в прошлом сезоне вырвал много побед в концовках матчей, что подтверждает характер. Не хватило мастерства, длинной скамейки, травма Салиба подкачала, судейский произвол
+9
-4
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Cash_flow
Райс это вожак и лидер. Играет так, словно он тут уже много лет. Ну и олдскульное празднование гола с болелами было крутым 💪
+4
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AnMe
Ответ Bishkek Manutd
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я нейтральный болельщик, критика не ко мне.
+3
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Hardi
Радует что все новички хорошо влились кроме Хавертца, но как говориться let him cook.
+3
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gangs
Ответ Артем Дорохин
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Это менталитет лузерства. Куда нам до тех, куда до других. Поэтому никто в нынешнем Арсенале так не мыслит.
+3
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scanner c
Ответ Bishkek Manutd
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вот это бомбалейло
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RUS-TOMSK
Ответ Bishkek Manutd
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тебя КР покусал?)))
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Sergey Rubtsov
Ответ Bishkek Manutd
Комментарий удален модератором
Ну ты смешной ребёнок, реф тащил мю как мог, я уж молчу что сака получил жк в ситуации, когда фолили на нём. Дальше читать твой высeр трата времени
+3
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Madcomposer
Поэтом можешь ты не быть, но обыграть МЮ обязан)
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Baxadir
Ответ Ахма Начоо
Счёт не по игре, обсалютная ничья, Арсеналу повезло МЮ нет а с такой игрой про Сити и их игру Райс может помолчать.
Счёт ещё как по игре и статистика говорит об этом
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Райс шикарен
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Axs Men
Ответ Shokhagunner
ещё 3-4 таких игр, он окупит свой трансфер, и давление спадет
Грилишь уже 2 года себя не может окупить со слов местных экспертов, а вот Райсу хватает 3-4 игры😁
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Олег М
Ответ Хитон
Райс, райс, райс бейби!
... Я буду любить тебя, даже когда ты будешь на небе...))
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AnMe
Я после матча узнал вообще о счете. Позвонили на 90+4/5 минуте и я выключил. Вот блин треш 😅
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Shokhagunner
ещё 3-4 таких игр, он окупит свой трансфер, и давление спадет
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Bishkek Manutd
Ответ Ложный Латераль
Матч мог закончится и пользу МЮ, но это было бы не справедливо. Иронично, но Арсенал доминировал весь матч, а МЮ вышел на поле только ждать ошибок, два раза дождался, один были в офсайде. Арсенал заслужил победу. Райс райс бэби))
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Артем Дорохин
Ответ Gunner_14
Бред. «Арсенал» в прошлом сезоне вырвал много побед в концовках матчей, что подтверждает характер. Не хватило мастерства, длинной скамейки, травма Салиба подкачала, судейский произвол
А почему же 12 очков преимущества растерял над Манчестер Сити
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Shokhagunner
Ответ Axs Men
Грилишь уже 2 года себя не может окупить со слов местных экспертов, а вот Райсу хватает 3-4 игры😁
эксперты разные бывают...
написано 3-4 таких игр и давление на него изза ценника спадет (уверенность появится), читай между строк
райс сделал игру, а у грилиша больше понтов и агрессии
не принимай все близко к сердцу
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