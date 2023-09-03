Уолкотт сказал, что «Арсенал» сейчас больше «МЮ» как клуб. Кин со словами «молодой, наивный» похлопал его по плечу
Тео Уолкотт сказал, что «Арсенал» сейчас больше «Манчестер Юнайтед» как клуб.
Экс-игрок «Арсенала» давал интервью на стадионе, где сегодня встретятся команды.
«Арсенал» сейчас больше как клуб, чем «Манчестер Юнайтед», – сказал Уолкотт.
Рядом с ним стоял бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин. Услышав эту фразу, Кин, похлопав Тео по плечу, сказал: «Молодой, наивный».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Давайте будем точнее — за 136 лет. Именно столько существует чемпионат Англии.
А с МЮ пока такой уверенности нет, ЭТХ только строит проект, но я даже не знаю продержится ли он до зимы.
Может объяснишь?
С каких пор вы стали свою ложь прикрывать словом «объективность»?