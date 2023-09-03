Уолкотт сказал, что «Арсенал» сейчас больше «МЮ» как клуб. Кин со словами «молодой, наивный» похлопал его по плечу

Теги Манчестер Юнайтед Тео Уолкотт Рой Кин премьер-лига Англия Арсенал ахахаха Футбол

Тео Уолкотт сказал, что «Арсенал» сейчас больше «Манчестер Юнайтед» как клуб.

Экс-игрок «Арсенала» давал интервью на стадионе, где сегодня встретятся команды.

«Арсенал» сейчас больше как клуб, чем «Манчестер Юнайтед», – сказал Уолкотт.

Рядом с ним стоял бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин. Услышав эту фразу, Кин, похлопав Тео по плечу, сказал: «Молодой, наивный».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени. 

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77 комментариев

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Фарид Харисов
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Даже удивительно что за 200 лет никто не делал этого. Наверное потому что футбольные чемпионаты 200 лет назад не существовали.

Давайте будем точнее — за 136 лет. Именно столько существует чемпионат Англии.
+68
-5
+63
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wonderwall
Если объективно смотреть,то Арсенал сейчас намного лучше смотрится МЮ и в очном матче явный фаворит это канониры
+77
-24
+53
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Джонни Петров
Ответ wonderwall
Если объективно смотреть,то Арсенал сейчас намного лучше смотрится МЮ и в очном матче явный фаворит это канониры
при чем здесь очное противостояние команд и вообще их состояние, если речь про масштаб клубов?
+46
-11
+35
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Максим Черкашин
Ответ Джонни Петров
Уолкот прошёл по краю😂😂
По охренено тонкому льду.:)))))
+19
-3
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Джонни Петров
Уолкот прошёл по краю😂😂
+17
-6
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Coodesnik
Ответ Richman95
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так челси вчера играл и как обычно 💩
+12
-1
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Фарид Харисов
Сейчас Арсенал "больше" в плане перспектив, с учётом молодости состава и огня в глазах Артеты можно вполне смело дать прогноз, что через 5 лет у канониров всё будет хорошо.

А с МЮ пока такой уверенности нет, ЭТХ только строит проект, но я даже не знаю продержится ли он до зимы.
+13
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Beasty Boy
Ответ Экспертное мнение
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За 1000 лет тоже
+8
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Magic_Man
Ответ Джонни Петров
при чем здесь очное противостояние команд и вообще их состояние, если речь про масштаб клубов?
Про масштаб клубов в данный момент. Спортивная составляющая, у Арсенала сейчас выше.
+11
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Леван Мкртчян
Ответ Экспертное мнение
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Даже больше скажу: не 200 лет, а с момента большого взрыва, 10 миллиардов лет назад , такого никто не делал
+5
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Bishkek Manutd
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Ответ wonderwall
Если объективно смотреть,то Арсенал сейчас намного лучше смотрится МЮ и в очном матче явный фаворит это канониры
И в чем же заключается твоя объективность??
Может объяснишь?

С каких пор вы стали свою ложь прикрывать словом «объективность»?
+7
-3
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Ernest Imamov
Тео уже не молодой, и к сожалению для Кина в этом случае, совсем не наивный. Того МЮ что устрашал даже скамейкой уже нет. Спасибо Мойесу и Ван Галю
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Dm Kznts
Ответ Экспертное мнение
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за сколько лет? 🤣
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BARCLAYS
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Ответ Vezdexodof
Уолкотт юморист. Смешная шутка )
Я бы этого не хотел но Арсенал по любому выше М Ю будет в таблице
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Джонни Петров
и? если говорить про "сейчас", то игра КОМАНДЫ, форма КОМАНДЫ и состав КОМАНДЫ лучше чем игра, форма, состав МЮ. Масштаб клуба - это совершенно другое понятие, определяемое другими критериями, среди которых игровые практически не важны. Масштаб клуба не может меняться каждую неделю. Ну если это непонятно, то я даже не знаю как по-другому объяснить. Лучше бы Тео молчал, а не говорил глупости, гений мысли.
+4
-1
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Кринженян
я тут давече написал что шпоры ничем не хуже мю, за что словил минусов, и был конечно неправ. естественно шпоры лучше
+2
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Zizu_2004Zinnedin
Ответ QWertY
Арсинал, который только недавно вылез из восьмых мест, бгг
тебе напомнить мю мойеса? бгг
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Mykytka
Ответ Romanian_Daddy
Как бы Артета до зимы продержался
До зимы 2026 разве что.
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Elik1989
Ответ Dm Kznts
за сколько лет? 🤣
200 лет.... до н. э.
+2
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tampa-bay
МЮ давно не топ клуб, а так себе середняк, посмешише бьющая себя в грудь, что выиграют ЛЧ, вбухивая лямы, а потом лажающиеся
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United_LP
Ответ wonderwall
Если объективно смотреть,то Арсенал сейчас намного лучше смотрится МЮ и в очном матче явный фаворит это канониры
Так то Арсенал смотрится по игре лучше прямо сейчас, но как клуб МЮ больше.
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Средний палец Кирана Тирни
и в чем он не прав?
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Romanian_Daddy
Ответ Ложный Латераль
Стоп, ведь в вашем же стиле давать время ноунеймам из эредевизе? А в случае Артеты нельзя дать время? Аа или вы тот мусорный кубок лиги выигранный против Чарльтона и Ноттингема считаете за трофей? Хех
Так сколько у Артеты было время уже?
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Джонни Петров
Ответ Джонни Петров
и? если говорить про "сейчас", то игра КОМАНДЫ, форма КОМАНДЫ и состав КОМАНДЫ лучше чем игра, форма, состав МЮ. Масштаб клуба - это совершенно другое понятие, определяемое другими критериями, среди которых игровые практически не важны. Масштаб клуба не может меняться каждую неделю. Ну если это непонятно, то я даже не знаю как по-другому объяснить. Лучше бы Тео молчал, а не говорил глупости, гений мысли.
AFOO7 это тебе, а то ты, лев, испугался что-то и заблокировал меня 🤦
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Ложный Латераль
Ответ Romanian_Daddy
Так сколько у Артеты было время уже?
Просто на классе обыграли.
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