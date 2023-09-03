Тео Уолкотт сказал, что «Арсенал» сейчас больше «Манчестер Юнайтед» как клуб.

Экс-игрок « » давал интервью на стадионе, где сегодня встретятся команды.

«Арсенал» сейчас больше как клуб, чем « », – сказал .

Рядом с ним стоял бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин. Услышав эту фразу, Кин, похлопав Тео по плечу, сказал: «Молодой, наивный».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.

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