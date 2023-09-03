Теннисист Алькарас о Беллингеме: «Он станет лучшим в мире на своей позиции, рад наблюдать за его игрой в «Реале»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Карлос Алькарас Джуд Беллингем Футбол

Карлос Алькарас назвал Джуда Беллингема одним из лучших футболистов мира.

«Я очень рад наблюдать за его игрой в «Реале». Он великолепный, талантливый игрок, один из лучших в мире. Уверен, он станет лучшим игроком мира на своей позиции. Я просто очень, очень рад, что он в команде. Я немного поговорил с ним – он, к тому же, замечательный человек. Очень разносторонний парень», – сказал теннисист, болеющий за «Реал».

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» этим летом. Полузащитник забил во всех первых 4 матчах Ла Лиги, повторив результат Криштиану Роналду в 2009 году.

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6 комментариев

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oka79410
у карлоса и джуда очень много общего:
обоим 20, оба являются ментальными монстрами в своем юном возрасте и творят невероятные вещи в своих видах спорта.
ну и оба любят "реал")
+8
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+8
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Dottore
Алькарас настоящий Мадридиста!
+7
-1
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JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Ну теперь он точно Рафа 2.0
+3
0
+3
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Dikki Shelton
Все так и будет Карлос 👌
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Очевидное невероятное
да не делайте так рано выводы!
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Unclemeat
Ответ oka79410
у карлоса и джуда очень много общего: обоим 20, оба являются ментальными монстрами в своем юном возрасте и творят невероятные вещи в своих видах спорта. ну и оба любят "реал")
Да, я бы еще добавил что 2003 год рождения (Алькарас, Беллингем) может повторить 1987 год рождения (Джокович, Месси) в плане величия.
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