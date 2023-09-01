Вейналдум переходит в «Аль-Иттифак» Джеррарда и Хендерсона. Договорились о трансфере с «ПСЖ» за 8 млн евро

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джорджиньо Вейналдум Аль-Иттифак Футбол

Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

«ПСЖ» и «Аль-Иттифак», который тренирует Стивен Джеррард, договорились о трансфере 32-летнего полузащитника.

Французский клуб продаст футболиста за восемь миллионов евро.

В прошлом сезоне Джорджиньо Вейналдум выступал за «Рому» на правах аренды. Он провел 14 матчей в Серии А и забил два мяча.

До перехода в «ПСЖ» нидерландец играл в «Ливерпуле».

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14 комментариев

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Руслан Узденов
Ответ Тухель
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Ты думаешь он, при нынешнем рынке, не стоит 8 млн? Бред.
+38
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+35
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Никита Самарин
В ПСЖ крайне счастливы, что удалось скинуть балласт 😊.
+19
-3
+16
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Cosstigan
Скатился Вейналдум за последние годы...
+12
-3
+9
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JFT96
Ответ Hi Hi
В иттифаке новый ливерпуль собирают)
скорее старый
+9
0
+9
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Re{FRIGE}r@toR
Будет «Аль-Иттифак» Джеррарда, Хендерсона и Вейналдума
+6
-1
+5
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despoletaev@gmail.com
Давно пора заработать. Воссоединяют давнюю связку
+1
0
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хавбек+
дешево и сердито
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Имя Фамилия
Жаль Вейналдума. Его брали на позицию АПЗ в схеме 4-2-3-1 при Поче, команда в этой комплектации выглядела здорово, а Джини забивал важные мячи. Но потом эмир Катара приказал подписать меси и всё пошло через одно место.
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