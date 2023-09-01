Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

«ПСЖ» и « », который тренирует Стивен Джеррард, договорились о трансфере 32-летнего полузащитника.

Французский клуб продаст футболиста за восемь миллионов евро.

В прошлом сезоне выступал за «Рому» на правах аренды. Он провел 14 матчей в Серии А и забил два мяча.

До перехода в « » нидерландец играл в «Ливерпуле».

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