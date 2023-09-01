Вейналдум переходит в «Аль-Иттифак» Джеррарда и Хендерсона. Договорились о трансфере с «ПСЖ» за 8 млн евро
Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.
«ПСЖ» и «Аль-Иттифак», который тренирует Стивен Джеррард, договорились о трансфере 32-летнего полузащитника.
Французский клуб продаст футболиста за восемь миллионов евро.
В прошлом сезоне Джорджиньо Вейналдум выступал за «Рому» на правах аренды. Он провел 14 матчей в Серии А и забил два мяча.
До перехода в «ПСЖ» нидерландец играл в «Ливерпуле».
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