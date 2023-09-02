Сон оформил хет-трик в игре «Тоттенхэма» с «Бернли». Он обошел Роналду и Дрогба по голам в АПЛ

Теги Криштиану Роналду Дидье Дрогба Даррен Бент премьер-лига Англия рейтинги Тоттенхэм Бернли Сон Хын Мин Футбол

Сон Хын Мин забил «Бернли» три гола в матче 4-го тура АПЛ.

Полузащитник «Тоттенхэма» поразил ворота соперника на 16-й, 63-й и 66-й минутах.

Это первый хет-трик Сона с сентября 2022 года – тогда он трижды забил «Лестеру» (6:2).

На счету футболиста сборной Южной Кореи 106 голов в АПЛ. Он поднялся в топ-30 в истории лиги, опередив Криштиану Роналду (103), Дидье Дрогба (104) и догнав Даррена Бента.

Подробно со статистикой Сона можно ознакомиться здесь.

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44 комментария

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Алексей Синяков
Ответ arspurs9
Сонни очень хорош. Судя по всему именно он будет заменять Кейна на острие, а не Ришарлисон. Да, не такая звезда как Харри, но статус местной клубной легенды точно претендует
Сон - звезда мирового масштаба, ты о чëм вообще?
+100
-1
+99
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arspurs9
Сонни очень хорош. Судя по всему именно он будет заменять Кейна на острие, а не Ришарлисон.
Да, не такая звезда как Харри, но статус местной клубной легенды точно претендует
+72
-22
+50
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Cearvm
Ответ arspurs9
?
Он уже легенда АПЛ)
+33
0
+33
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Cearvm
Соналду вернулся!
+22
-2
+20
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Дзмітрый Фарботка
легенда шпор
+13
0
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Игорь Поклонский
После ухода Кейна Тотхэм превратился в Баварию в местной лиге
+12
0
+12
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Astella Guccio
Ответ arspurs9
Сонни очень хорош. Судя по всему именно он будет заменять Кейна на острие, а не Ришарлисон. Да, не такая звезда как Харри, но статус местной клубной легенды точно претендует
"не такая заезда" ....
+15
-6
+9
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Rio de Janeiro
Да ладно Сон.Как же жаль что такого ТТХ Постекоглу нет в нынешней ЛЧ.Имхо, топ-3 команда в Европе сейчас по качеству футбола
+17
-9
+8
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Максим Черкашин
Ответ Rio de Janeiro
Да ладно Сон.Как же жаль что такого ТТХ Постекоглу нет в нынешней ЛЧ.Имхо, топ-3 команда в Европе сейчас по качеству футбола
И не скажешь, что Конте команду тренировал в прошлом сезоне.:))))
+7
-1
+6
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Доктор Кто
Красавчик Сон! По ходу Харри свое проклятие с собой забрал! Теперь Бавария будет бестрофейной! 😀
+7
-1
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arspurs9
Ответ Алексей Синяков
Сон - звезда мирового масштаба, ты о чëм вообще?
Я вроде написал о чем, нет?
Сон - звезда, это факт. Но при этом статус Кейна в мировом футболе все равно выше. При их сравнении Сон более теневой игрок, если не брать Корею.
+10
-5
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Экспертное мнение
Сон недооцененный игрок, должен был играть в топ клубе.
+8
-4
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AnMe
Не удивлюсь, если и трофей зацепят в этом сезоне)
+4
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che kaif
Сон в огне 💪
+4
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Astella Guccio
Ответ arspurs9
Я вроде написал о чем, нет? Сон - звезда, это факт. Но при этом статус Кейна в мировом футболе все равно выше. При их сравнении Сон более теневой игрок, если не брать Корею.
Вот вот.. просто Кейн родился в Англии, а Сон в Южной Корее.
+3
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stnstm65dw
скоро покажет еще больше
+3
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Andrey Yaroslavtsev
Корейская легенда.
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stnstm65dw
скоро покажет еще больше
+2
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Роберт Абрамян
хороший Сон,поэтому так хорошо играет
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Мадридито
Соналдууу!
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Mephisto_BLR
Сон легенда серии FIFa. Тот кто играл, знает этого двуногого дьявола)
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Тюменец
Если Сон прибавит в стабильности, то многое может получиться и в игре на острие. С ударом у него все ок, хотя несомненно играть он больше любит и умеет оттянутого форварда.
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Astella Guccio
Ответ arspurs9
?
Не, удивилась с вашего слова.
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Футбол, хоккей итд
Вот красавчик....👍Возможно, уход Кейна из шпор, позволит Сону полностью раскрыться в ТТХ.
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Mephisto_BLR
Ответ Astella Guccio
Вот вот.. просто Кейн родился в Англии, а Сон в Южной Корее.
Не совсем понятен ваш посыл?
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