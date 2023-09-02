Сон оформил хет-трик в игре «Тоттенхэма» с «Бернли». Он обошел Роналду и Дрогба по голам в АПЛ

Сон Хын Мин забил «Бернли» три гола в матче 4-го тура АПЛ.

Полузащитник « » поразил ворота соперника на 16-й, 63-й и 66-й минутах.

Это первый хет-трик Сона с сентября 2022 года – тогда он трижды забил «Лестеру» (6:2).

На счету футболиста сборной Южной Кореи 106 голов в . Он поднялся в топ-30 в истории лиги, опередив (103), (104) и догнав .

Подробно со статистикой Сона можно ознакомиться здесь.

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