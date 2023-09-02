Сон оформил хет-трик в игре «Тоттенхэма» с «Бернли». Он обошел Роналду и Дрогба по голам в АПЛ
Сон Хын Мин забил «Бернли» три гола в матче 4-го тура АПЛ.
Полузащитник «Тоттенхэма» поразил ворота соперника на 16-й, 63-й и 66-й минутах.
Это первый хет-трик Сона с сентября 2022 года – тогда он трижды забил «Лестеру» (6:2).
На счету футболиста сборной Южной Кореи 106 голов в АПЛ. Он поднялся в топ-30 в истории лиги, опередив Криштиану Роналду (103), Дидье Дрогба (104) и догнав Даррена Бента.
Подробно со статистикой Сона можно ознакомиться здесь.
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Да, не такая звезда как Харри, но статус местной клубной легенды точно претендует
Сон - звезда, это факт. Но при этом статус Кейна в мировом футболе все равно выше. При их сравнении Сон более теневой игрок, если не брать Корею.