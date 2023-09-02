Холанд о хет-трике и 5:1 с «Фулхэмом»: «Я вернулся и всегда голоден»
Эрлинг Холанд считает «Манчестер Сити» лучшим клубом.
Форвард поделился впечатлениями об игре 4-го тура АПЛ против «Фулхэма» (5:1), в котором он сделал хет-трик.
«Мы начали матч немного неряшливо, но все закончилось хорошо. Важная победа, четыре победы в четырех матчах перед паузой на матчи сборной. Хорошее начало сезона»
«Манчестер Сити» начал матч медленно
«Подобное в этом клубе происходит в каждом сезоне. Мы начали медленно из-за того, что в прошлом сезоне играли до самого последнего матча сезона, потому что мы – лучший клуб. Вот и все. Мы будем только прибавлять и прибавлять»
О хет-трике
«Я вернулся. Нет проблем. Я всегда голоден. Это новый сезон, и я готов к нему», – сказал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
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Но она может стать еще лучше
Отрадно слышать. Эта команда может еще лучше и стать одной из величайших.
Дело в том что это Боруссия (фан шмелей)