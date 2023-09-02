Холанд о хет-трике и 5:1 с «Фулхэмом»: «Я вернулся и всегда голоден»

Теги Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд считает «Манчестер Сити» лучшим клубом.

Форвард поделился впечатлениями об игре 4-го тура АПЛ против «Фулхэма» (5:1), в котором он сделал хет-трик.

«Мы начали матч немного неряшливо, но все закончилось хорошо. Важная победа, четыре победы в четырех матчах перед паузой на матчи сборной. Хорошее начало сезона»

«Манчестер Сити» начал матч медленно

«Подобное в этом клубе происходит в каждом сезоне. Мы начали медленно из-за того, что в прошлом сезоне играли до самого последнего матча сезона, потому что мы – лучший клуб. Вот и все. Мы будем только прибавлять и прибавлять»

О хет-трике

«Я вернулся. Нет проблем. Я всегда голоден. Это новый сезон, и я готов к нему», – сказал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

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17 комментариев

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Lindeman
Ответ oka79410
боюсь представить холанда и беллингема в одной команде сейчас. два зверя)
Зачем представлять. Они вместе в Боруссии играли
+63
-2
+61
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Михо
Машина перезагрузилась 💪🏻
+22
0
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oka79410
боюсь представить холанда и беллингема в одной команде сейчас. два зверя)
+15
-6
+9
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#SharkTeam
Ответ Artūras Grigas
Есть в АПЛ Великий клуб ( Ливерпуль ) , но чтоб была Великая КОМАНДА... тебе это риснилось. И мечтать не вредно.
У Сити уже есть великая команда, какой у Ливерпуля отродясь не бывало.
Но она может стать еще лучше
+11
-3
+8
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#SharkTeam
> Мы будем только прибавлять и прибавлять

Отрадно слышать. Эта команда может еще лучше и стать одной из величайших.
+8
-2
+6
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oka79410
Ответ Lindeman
Зачем представлять. Они вместе в Боруссии играли
забыл добавить слово "сейчас")
+3
0
+3
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Желаю продолжать забивать и разрывать лигу в том же духе!🤖👍
+2
-1
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Uragan Boy
представляю его в лиге чемпионов
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Чистый лист
Ответ oka79410
боюсь представить холанда и беллингема в одной команде сейчас. два зверя)
Да, с этими двумя, даже чемпионство любому топ клубу будет лёгкой прогулкой.
+1
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Эксперимент
Ещё команда должна перестроиться после ухода важных игроков и травм, внедрить новичков, думаю поэтому игра пока невнятная.
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ман сити фейк
Ответ Михо
Машина перезагрузилась 💪🏻
Пока шофёр не может управлять
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Собака-буддист
Ответ oka79410
забыл добавить слово "сейчас")
Они в Боруссии не сильно хуже были
Дело в том что это Боруссия (фан шмелей)
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