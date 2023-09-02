Холанд о хет-трике и 5:1 с «Фулхэмом»: «Я вернулся и всегда голоден»

Эрлинг Холанд считает «Манчестер Сити» лучшим клубом.

Форвард поделился впечатлениями об игре 4-го тура против « » (5:1), в котором он сделал хет-трик.

«Мы начали матч немного неряшливо, но все закончилось хорошо. Важная победа, четыре победы в четырех матчах перед паузой на матчи сборной. Хорошее начало сезона»

«Манчестер Сити» начал матч медленно

«Подобное в этом клубе происходит в каждом сезоне. Мы начали медленно из-за того, что в прошлом сезоне играли до самого последнего матча сезона, потому что мы – лучший клуб. Вот и все. Мы будем только прибавлять и прибавлять»

О хет-трике

«Я вернулся. Нет проблем. Я всегда голоден. Это новый сезон, и я готов к нему», – сказал нападающий « » .

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