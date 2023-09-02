Холанд оформил 7 хет-триков за «Ман Сити». Эрлинг проводит в Англии 2-й сезон

Теги Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд оформил 7-й хет-трик за 13 месяцев.

Нападающий «Манчестер Сити» сегодня поучаствовал в разгроме «Фулхэма» (5:1) в 4-м туре АПЛ.

Впервые норвежец сыграл за «горожан» 30 июля 2022 года. С тех пор он забивал как минимум три гола в 7 матчах.

Дважды он забивал 3+ мяча в двух играх подряд – 27 и 31 августа 2022 года и 14 и 18 марта 2023 года.

За время выступлений в АПЛ Эрлинг уже оформил больше хет-триков, чем Мохамед Салах, Фернандо Торрес, Карлос Тевес, Дуайт Йорк и другие известные форварды.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

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44 комментария

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BuzzLighter
Думал, что после Месси и Роналду мы еще долго будем ждать очередной феномен, но Холланд доказывает обратное!
+98
-8
+90
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Hi Hi
Ответ Отец Абду
За 39 матчей сделал больше хет триков, чем Роналду за 7 сезонов в АПЛ:)
за 39 матчей сделал больше хет триков, чем Месси за 100
+74
-19
+55
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BuzzLighter
Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
Я думаю, что в том что происходит с Мбаппе, виноват исключительно Мбаппе 😁
+55
-3
+52
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Artem Piatkov
Глоры Месси 🗣️ Холланд - лучший бомбардир АПЛ, так пусть получит свою награду - Золотую Бутсу
А ЗМ должен Месси получить

По такой логике Месси тоже свою награду уже получил - лучшего игрока ЧМ (отнюдь не лучший бомбардир)

А ЗМ должен получить Холланд!!!
+73
-41
+32
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Бенисио Дель Пьеро
Совсем недавно изменились критерии золотого мяча:https://www.sports.ru/football/1107533914-kriterii-zolotogo-myacha-izmenyat-uchtut-rezultaty-za-sezon-a-ne-za-go.html?comment_id=1107537786%C2%A6news%C2%A61107533914
Теперь учитываются в первую очередь индивидуальные показатели, а не командные. У Холанда полный порядок и там и там. Хотя конечно в первую очередь стоит учитывать, как сезон провел Месси. Если он ничего не выиграл, но статистика хороша, то ЗМ даётся за нее, но если вдруг Лео выиграл ЧМ с рекордными пенальти в каждом матче, а затем растворился на клубном уровне, то конечно основным критерием становится выигранный ЧМ. По крайней мере, мне так объясняли новоиспеченные фанаты Интер Майами
+57
-30
+27
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Отец Абду
За 39 матчей сделал больше хет триков, чем Роналду за 7 сезонов в АПЛ:)
+48
-27
+21
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
Этот покерист в соло вытаскивал мбубу в финал ЛЧ, но эфиоп и там пропал по обыкновению🤓
+8
0
+8
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Глоры Месси 🗣️ Холланд - лучший бомбардир АПЛ, так пусть получит свою награду - Золотую Бутсу А ЗМ должен Месси получить По такой логике Месси тоже свою награду уже получил - лучшего игрока ЧМ (отнюдь не лучший бомбардир) А ЗМ должен получить Холланд!!!
От кринжефана это звучит примерно так: хватит Месси, хватит доставлять нам страдания, остановись уже, у тебя и так больше ЗМ даже несмотря на левые ЗМ нашего Кришти.

ван Дейк
Жоржиньо
Левандовски
Бензема
теперь Холанд

Жлкое зрелище, приходится хвататься за любого игрока со времен как вас клубника бросила, и перестала входить в топ-50 игроков мира.
+14
-6
+8
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Yavich
Да кому это интересно, там величайший в МЛС кладет, вот это мощь 💪💪💪 Я же надеюсь тут нет фанатов гелевого, кто скажет что АПЛ круче МЛС? 😂
+8
-2
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евГений
Ответ Artem Piatkov
Глоры Месси 🗣️ Холланд - лучший бомбардир АПЛ, так пусть получит свою награду - Золотую Бутсу А ЗМ должен Месси получить По такой логике Месси тоже свою награду уже получил - лучшего игрока ЧМ (отнюдь не лучший бомбардир) А ЗМ должен получить Холланд!!!
Сезон уже закончился, дядь. Рекорды в этом идут в зачет следующего ЗМ.

Так что можешь уже плакать сколько угодно)
+7
-1
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Jlaw
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Совсем недавно изменились критерии золотого мяча:https://www.sports.ru/football/1107533914-kriterii-zolotogo-myacha-izmenyat-uchtut-rezultaty-za-sezon-a-ne-za-go.html?comment_id=1107537786%C2%A6news%C2%A61107533914 Теперь учитываются в первую очередь индивидуальные показатели, а не командные. У Холанда полный порядок и там и там. Хотя конечно в первую очередь стоит учитывать, как сезон провел Месси. Если он ничего не выиграл, но статистика хороша, то ЗМ даётся за нее, но если вдруг Лео выиграл ЧМ с рекордными пенальти в каждом матче, а затем растворился на клубном уровне, то конечно основным критерием становится выигранный ЧМ. По крайней мере, мне так объясняли новоиспеченные фанаты Интер Майами
да ладно тебе, половина этих персоглоров стали такими только после чм, а когда месси клал 90 голов в 2012 они еще в люльке лежали, с ними спорить смешно
+4
-1
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Hi Hi
Борнмуту - коронный, фулхэму - похоронный
+5
-2
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AnMe
Ответ Artem Piatkov
Глоры Месси 🗣️ Холланд - лучший бомбардир АПЛ, так пусть получит свою награду - Золотую Бутсу А ЗМ должен Месси получить По такой логике Месси тоже свою награду уже получил - лучшего игрока ЧМ (отнюдь не лучший бомбардир) А ЗМ должен получить Холланд!!!
Артем со своей Статой и свитой на месте😁 уже новый сезон пошел, Артемка, эти голы в счет не идут уже. Может и получит, не переживай.
+20
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old-hunter
Ответ Artem Piatkov
Глоры Месси 🗣️ Холланд - лучший бомбардир АПЛ, так пусть получит свою награду - Золотую Бутсу А ЗМ должен Месси получить По такой логике Месси тоже свою награду уже получил - лучшего игрока ЧМ (отнюдь не лучший бомбардир) А ЗМ должен получить Холланд!!!
Извини конечно за вопрос, но ты так сильно топил бы за Холланда если бы вместо Месси был другой? Будь честен только, если не с нами то с собой. И если ответ будет нет , то ты глор Роналду. Береги свою нервную систему )
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Lindeman
Холанд точно с нашей планеты?
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Киборг💙🤖
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Universal1000
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Совсем недавно изменились критерии золотого мяча:https://www.sports.ru/football/1107533914-kriterii-zolotogo-myacha-izmenyat-uchtut-rezultaty-za-sezon-a-ne-za-go.html?comment_id=1107537786%C2%A6news%C2%A61107533914 Теперь учитываются в первую очередь индивидуальные показатели, а не командные. У Холанда полный порядок и там и там. Хотя конечно в первую очередь стоит учитывать, как сезон провел Месси. Если он ничего не выиграл, но статистика хороша, то ЗМ даётся за нее, но если вдруг Лео выиграл ЧМ с рекордными пенальти в каждом матче, а затем растворился на клубном уровне, то конечно основным критерием становится выигранный ЧМ. По крайней мере, мне так объясняли новоиспеченные фанаты Интер Майами
Либо за ЧМ, либо надо будет забрать ЗМ у Зидана98, Роналдо2002, Каннаваро2006, а до кучи и у Маттеуса1990 с Росси1982.
Забираем, Бенито? Думай.
А заодно отдать Месси еще минимум два за 2009-2019-ые годы хех.

Хотя у ЛМ10 и соло-стата огонь за год крайний - это раз.
Третий критерий там написан - класс футболиста - это два. Не представляю какой видео-контент можно подготовить по замыкателю деревянному из Норвегии, чтобы доказать, что он хотя бы внутри МС вхож в топ-3 по классу(очевидно, что вся тройка полузащей умеет с мячом больше там), не говоря уже о Гении из Майами ага. Причем именно отрезок 2022-2023 берем строго. Фиг с ними с подвигами в МЛС, где худшая команда всего американского полушария стала сходу победоносной с июля бгг.

Но ессесн в приоритете ЧМ. А нефиг было ныть в 2010, чтобы вернули награду Франц Футболу, наияривающему всю историю на турниры международные.
Оставили бы у ФИФА, давали бы за соло-статку голевую первоочередно.
Помнишь 2021? Франц Футбола отдал за Копу Гению. ФИФА отдала за голы Левану свой за бест. Вахаха.
Наплакали в 2010. Вернули всё обратно в итоге. Но теперь Месси заберет еще больше через КА и ЧМ. Ахахахахаха.
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ман сити фейк
Ваш Холанд никакой, аля хейтеры где вы
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suka1989
Ответ Artem Piatkov
Глоры Месси 🗣️ Холланд - лучший бомбардир АПЛ, так пусть получит свою награду - Золотую Бутсу А ЗМ должен Месси получить По такой логике Месси тоже свою награду уже получил - лучшего игрока ЧМ (отнюдь не лучший бомбардир) А ЗМ должен получить Холланд!!!
Кевин Де Брейне
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SashokPirozhok
Ответ Artem Piatkov
Глоры Месси 🗣️ Холланд - лучший бомбардир АПЛ, так пусть получит свою награду - Золотую Бутсу А ЗМ должен Месси получить По такой логике Месси тоже свою награду уже получил - лучшего игрока ЧМ (отнюдь не лучший бомбардир) А ЗМ должен получить Холланд!!!
41 диз. Тараканы повылезали из своих норм
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ramzan-ansar@mail.ru
Ответ BuzzLighter
Думал, что после Месси и Роналду мы еще долго будем ждать очередной феномен, но Холланд доказывает обратное!
Я бы добавил Мбаппе. При всех интригах вокруг него, игрок он конечно первоклассный. Просто не в своей команде.
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Борис Александрович
Ответ Hi Hi
за 39 матчей сделал больше хет триков, чем Месси за 100
Тебя не смущает ,что 7 сезонов ,это больше ,чем 100 матчей. Мам себя переиграл ,id.от )
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Эксперимент
Ответ ман сити фейк
Ваш Холанд никакой, аля хейтеры где вы
Ну он же не в финале сделал 7 хет-триков) - хейтеры
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SashokPirozhok
"Киборг помноженный на вечность"
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Сергей Топильский
пока ни в одном важном по настоящему матче с серьёзным сеоперникрм холанд себя не проявил а был в тени того же Ле брюйне
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