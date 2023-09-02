Холанд оформил 7 хет-триков за «Ман Сити». Эрлинг проводит в Англии 2-й сезон
Эрлинг Холанд оформил 7-й хет-трик за 13 месяцев.
Нападающий «Манчестер Сити» сегодня поучаствовал в разгроме «Фулхэма» (5:1) в 4-м туре АПЛ.
Впервые норвежец сыграл за «горожан» 30 июля 2022 года. С тех пор он забивал как минимум три гола в 7 матчах.
Дважды он забивал 3+ мяча в двух играх подряд – 27 и 31 августа 2022 года и 14 и 18 марта 2023 года.
За время выступлений в АПЛ Эрлинг уже оформил больше хет-триков, чем Мохамед Салах, Фернандо Торрес, Карлос Тевес, Дуайт Йорк и другие известные форварды.
Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.
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А ЗМ должен Месси получить
По такой логике Месси тоже свою награду уже получил - лучшего игрока ЧМ (отнюдь не лучший бомбардир)
А ЗМ должен получить Холланд!!!
Теперь учитываются в первую очередь индивидуальные показатели, а не командные. У Холанда полный порядок и там и там. Хотя конечно в первую очередь стоит учитывать, как сезон провел Месси. Если он ничего не выиграл, но статистика хороша, то ЗМ даётся за нее, но если вдруг Лео выиграл ЧМ с рекордными пенальти в каждом матче, а затем растворился на клубном уровне, то конечно основным критерием становится выигранный ЧМ. По крайней мере, мне так объясняли новоиспеченные фанаты Интер Майами
ван Дейк
Жоржиньо
Левандовски
Бензема
теперь Холанд
Жлкое зрелище, приходится хвататься за любого игрока со времен как вас клубника бросила, и перестала входить в топ-50 игроков мира.
Так что можешь уже плакать сколько угодно)
Забираем, Бенито? Думай.
А заодно отдать Месси еще минимум два за 2009-2019-ые годы хех.
Хотя у ЛМ10 и соло-стата огонь за год крайний - это раз.
Третий критерий там написан - класс футболиста - это два. Не представляю какой видео-контент можно подготовить по замыкателю деревянному из Норвегии, чтобы доказать, что он хотя бы внутри МС вхож в топ-3 по классу(очевидно, что вся тройка полузащей умеет с мячом больше там), не говоря уже о Гении из Майами ага. Причем именно отрезок 2022-2023 берем строго. Фиг с ними с подвигами в МЛС, где худшая команда всего американского полушария стала сходу победоносной с июля бгг.
Но ессесн в приоритете ЧМ. А нефиг было ныть в 2010, чтобы вернули награду Франц Футболу, наияривающему всю историю на турниры международные.
Оставили бы у ФИФА, давали бы за соло-статку голевую первоочередно.
Помнишь 2021? Франц Футбола отдал за Копу Гению. ФИФА отдала за голы Левану свой за бест. Вахаха.
Наплакали в 2010. Вернули всё обратно в итоге. Но теперь Месси заберет еще больше через КА и ЧМ. Ахахахахаха.