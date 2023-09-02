Эрлинг Холанд оформил 7-й хет-трик за 13 месяцев.

Нападающий « » сегодня поучаствовал в разгроме « » (5:1) в 4-м туре АПЛ.

Впервые норвежец сыграл за «горожан» 30 июля 2022 года. С тех пор он забивал как минимум три гола в 7 матчах.

Дважды он забивал 3+ мяча в двух играх подряд – 27 и 31 августа 2022 года и 14 и 18 марта 2023 года.

За время выступлений в АПЛ Эрлинг уже оформил больше хет-триков, чем Мохамед Салах, Фернандо Торрес, Карлос Тевес, Дуайт Йорк и другие известные форварды.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку