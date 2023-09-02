Холанд быстрее всех набрал 50 очков в АПЛ – за 39 матчей. У Эрлинга 42 гола и 9 ассистов в «Сити»

Эрлинг Холанд совершил 50+ результативных действий в АПЛ менее чем за 1,5 сезона.

Сегодня форвард « » оформил хет-трик и отдал голевой пас в матче с « » (5:1) в 4-м туре.

Теперь на счету норвежца 42 гола и 9 ассистов. На достижение 50-очковой отметки у него ушло 39 игр – это лучший результат в истории . Прежний рекорд, 43 матча, принадлежал Энди Коулу.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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