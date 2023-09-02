Холанд быстрее всех набрал 50 очков в АПЛ – за 39 матчей. У Эрлинга 42 гола и 9 ассистов в «Сити»

Теги Энди Коул Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия рекорды Эрлинг Холанд Хулиан Альварес Футбол

Эрлинг Холанд совершил 50+ результативных действий в АПЛ менее чем за 1,5 сезона.

Сегодня форвард «Манчестер Сити» оформил хет-трик и отдал голевой пас Хулиану Альваресу в матче с «Фулхэмом» (5:1) в 4-м туре.

Теперь на счету норвежца 42 гола и 9 ассистов. На достижение 50-очковой отметки у него ушло 39 игр – это лучший результат в истории АПЛ. Прежний рекорд, 43 матча, принадлежал Энди Коулу.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Холанду повезло с командой, а команде повезло с Холандом:) Прекрасный союз Пепа с норвежской голевой машиной, рад что такой талант попался Пепу, а не в какую-нибудь синюю забегаловку:)
+51
-13
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Колосов
Ответ St.7
Монстр!Но без КДБ этого бы не было
согласен, как же в сочно ему кдб в боруссии асистил
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Молодец, и без Де Брюйне справляется 💪
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ML26
Ответ Александр Колосов
согласен, как же в сочно ему кдб в боруссии асистил
И сегодня хет-трик из его ассистов оформил
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уолтер Собчак
Ответ St.7
Монстр!Но без КДБ этого бы не было
Какая разница? Это ведь есть. История не знает сослагательного наклонения.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Георгиев
Спортс в своем стиле. Быстрее всех написать про хохланда, а матч еще не закончился, парень-то сделал хет-трик. Глубокий вдох, одмэн
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oka79410
холанд умен. он умело шаг за шагом развивал свою карьеру - сложно представить, что холанд мог попасть в неправильную команду. идеальное планирование карьеры с самого начала
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Феномен.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЖУЛИК
Я думаю лет через 15 этот парень будет удостоен называться одним из лучших футболистов за всю историю
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрей кольцов
Феноменальный футболист. Вот она, новая история, только кто ему составит компанию в соперничестве?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fernando313
Ответ андрей кольцов
Феноменальный футболист. Вот она, новая история, только кто ему составит компанию в соперничестве?
Надеюсь Альварес)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SashokPirozhok
Ответ Aleksey Yashin
Молодец, и без Де Брюйне справляется 💪
А почему он и не должен был?) Глянь на него в Зальцбурге. Хет-трик,вроде дубль Ливерпулю. Так что недооценивать его не надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SashokPirozhok
Ответ Александр Колосов
согласен, как же в сочно ему кдб в боруссии асистил
А как за Зальцбург помогал хет-трик в ЛЧ оформить)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
F1amberg
на самом нужно еще отметить Энди Коула. всего за 43 матча достигнуть такой отметки в то время - выдающееся достижение! Феномен своего времени, как для нас сейчас Эрлинг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AXEL7
Большая часть голов мусорные и аутсайдерам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Машина Мощная
будет лучшим бомбардиром в истории английских клубов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
as009595@icloud.com
Просто лучший
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alik055
Играя в самой конкурентной АПЛ
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Монстр!Но без КДБ этого бы не было
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий