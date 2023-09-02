Гончаренко о 0:1: «Не можем вспомнить моментов и атак у «Ахмата», «Урал» держал игру под контролем»
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги игры с «Ахматом».
Клуб из Екатеринбурга потерпел поражение со счетом 0:1 в 7-м туре Мир РПЛ. Мохамед Конате забил гол с пенальти.
– Что не получилось у «Урала»?
– У нас должно было быть больше страсти в атаке. Вроде мы много подходили к воротам соперника, особенно во втором тайме, но сделать со страстью какую‑то передачу или удар – не хватило. Если у нас Бегич находит более опасные моменты, чем нападающие, то в первую очередь группе атаки не хватило страсти в завершении.
– Сознательно ли было перестроение, при котором Бегич играл в атаке?
– Конечно, нам нужно было усилить игру. Зная то, что Бегич умный в плане понимания завершения моментов, был вариант, что он найдет возможность в атаке. И он нашел, но, к сожалению, не смог довести до конца созданный момент.
– Казалось, что «Урал» полностью контролировал игру, и до пенальти у «Ахмата» мало что получалось. Стал ли пенальти ключевым моментом встречи?
– Ну, можно, наверное. Пенальти за игру рукой… Мы не можем вспомнить каких‑то моментов и атак у «Ахмата», мы держали игру под контролем. Это футбол, всякое бывает. В обороне мы хорошо действовали, в атаке нужно было играть более нагло.
– Как команда проведет паузу в РПЛ?
– Сейчас мы отдохнем, а позже будем готовиться. У нас будет контрольный матч с «Крыльями Советов» в Екатеринбурге, а дальше уже будем ждать «Факел», – сказал Гончаренко.
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Аршавин проболтался, что Зенит после 7 тура будет на 1 месте, так вот когда валили Генича при угловом, а ВАР и судейка ослепли, то стало понятно, что они там будут.
Не понимаю, зачем Иванов старался им что то , этим судейкам объяснять, ведь это только ЖК в ответ, а им возможно еще премию выпишут за отличное судейство.
Надо забивать свои голы, а для этого бить надо по воротам и бить, а не пасовать друг другу .
Вот Дмитриев двоих обыграл, так иди на ворота и потом уже отдавай пас. Илья Ишков, бьет в упор, а ведь у него брат из мини-футбола, так обыграй и забей на этом пяточке в штрафной.Юшин с Каштановым должны в каждом матче по пару мячей забивать.
Возили мордой об газон этот Ахмат и проиграть такой матч, просто жалко Урал, но команда явно прогрессирует, ведь именно через атакующие действия растет мастерство футболистов, а стоять в обороне и отбиваться, это деградация- это аксиома футбола.
После перерыва возможно у Урала появятся травмированные футболисты- Бикфалди,Газинский,Влут, которых явно не хватает, чтоб решить исход матчей, когда надо не волноваться,а просто забить гол, как сделал Эрик и забил гол Спартаку в конце матча.