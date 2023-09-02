Гончаренко о 0:1: «Не можем вспомнить моментов и атак у «Ахмата», «Урал» держал игру под контролем»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Урал Виктор Гончаренко Матч ТВ Сильвие Бегич Футбол

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги игры с «Ахматом».

 Клуб из Екатеринбурга потерпел поражение со счетом 0:1 в 7-м туре Мир РПЛ. Мохамед Конате забил гол с пенальти. 

– Что не получилось у «Урала»?

– У нас должно было быть больше страсти в атаке. Вроде мы много подходили к воротам соперника, особенно во втором тайме, но сделать со страстью какую‑то передачу или удар – не хватило. Если у нас Бегич находит более опасные моменты, чем нападающие, то в первую очередь группе атаки не хватило страсти в завершении.

– Сознательно ли было перестроение, при котором Бегич играл в атаке?

– Конечно, нам нужно было усилить игру. Зная то, что Бегич умный в плане понимания завершения моментов, был вариант, что он найдет возможность в атаке. И он нашел, но, к сожалению, не смог довести до конца созданный момент.

– Казалось, что «Урал» полностью контролировал игру, и до пенальти у «Ахмата» мало что получалось. Стал ли пенальти ключевым моментом встречи?

– Ну, можно, наверное. Пенальти за игру рукой… Мы не можем вспомнить каких‑то моментов и атак у «Ахмата», мы держали игру под контролем. Это футбол, всякое бывает. В обороне мы хорошо действовали, в атаке нужно было играть более нагло.

– Как команда проведет паузу в РПЛ?

– Сейчас мы отдохнем, а позже будем готовиться. У нас будет контрольный матч с «Крыльями Советов» в Екатеринбурге, а дальше уже будем ждать «Факел», – сказал Гончаренко

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23 комментария

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dreamstep
После первых туров от Урала почему-то ждут теперь побед, странно. Ахмат хорошая крепкая команда, тут какой угодно результат мог быть.
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ЦСКА1960
Химии ещё не хватало, и этот холодный душ надо пережить. Это всё из его репертуара, знакомо ещё по ЦСКА.
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xoms
Ответ Лунев спасет
У него 2 игры норм а потом 4 хз. И он шарлатан Слуцкого. Пусть его возьмут в юмор шоу на Ютубе.
Вы мега эксперт, Гончаренко в порядке, он из этого состава выжимает максимум, или по вашему Урал должен бороться за тройку
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TheSportNik
Бывает просто невезение, но в принципе надо работать с нападающими, водить по полю за руку и показывать тому же Каштанову, что останови мяч и бей, а не жди пока он тебе от земли ляжет на ногу, это не любительская лига, а РПЛ все таки. Кстати Ганчаренко водил Сперцяна по полю в Краснодаре и показывал, как играть, а там игроки хорошую школу прошли подготовки, а в Урале парни с нашего двора, собрали ребят из любительского футбола и свободных агентов без команды,а Генич орут, типа Урал мощно усилился, а Шалимову игроков не привозили, что смешно становится.
Аршавин проболтался, что Зенит после 7 тура будет на 1 месте, так вот когда валили Генича при угловом, а ВАР и судейка ослепли, то стало понятно, что они там будут.
Не понимаю, зачем Иванов старался им что то , этим судейкам объяснять, ведь это только ЖК в ответ, а им возможно еще премию выпишут за отличное судейство.
Надо забивать свои голы, а для этого бить надо по воротам и бить, а не пасовать друг другу .
Вот Дмитриев двоих обыграл, так иди на ворота и потом уже отдавай пас. Илья Ишков, бьет в упор, а ведь у него брат из мини-футбола, так обыграй и забей на этом пяточке в штрафной.Юшин с Каштановым должны в каждом матче по пару мячей забивать.
Возили мордой об газон этот Ахмат и проиграть такой матч, просто жалко Урал, но команда явно прогрессирует, ведь именно через атакующие действия растет мастерство футболистов, а стоять в обороне и отбиваться, это деградация- это аксиома футбола.
После перерыва возможно у Урала появятся травмированные футболисты- Бикфалди,Газинский,Влут, которых явно не хватает, чтоб решить исход матчей, когда надо не волноваться,а просто забить гол, как сделал Эрик и забил гол Спартаку в конце матча.
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Сергей Лепехин
Что-то от Федотова после Урала было... "контроль", "у соперника нет моментов"
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Любитель побеждать
Вот и закончился Виктор Михайлович, осень-с.
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Alex8007
Да-да, Урал только на матчи со спартаком собирается, в остальном со всеми особо не утруждается
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ЦМОКИ-РШВСМ
Если Урал чудом залез в лидеры это не значит что от него ждать побед дальше. Команда проиграла первой и пятой команде прошлого сезона..А кто на данный момент в атаке у Урала ?! Каштанов без обложки !? У топовых команд по три топовых игрока в атаке. Смолов,Тюкавин,Грудев у Динамо. Кордоба,Сперцян, Баши у Краснодара. Даже у Спартака Промес, Соболев, Бангонда. Пока не будет в строю Эрик и Влут причем в форме не ждите чудес...
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Georgii Neverov
Пока Иванов будет таскаться за командой на каждую игру Урал будет проигрывать....
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Опа, Митяй
А еще он может расплакаться и уехать
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muslim95
В первом тайме равная игра, пооом Ахмат забил и во втором та1ме играл в грстях пр счету
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Заборостроитель
Сначала тренер делает результат, а потом Иванов😅
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Do Cent
Смотри на табло!
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Т Исмаил.
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Конате загубил два момента...могу напомнить.
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Андрей Хватков
Держал игру под контролем, уверенно ведя еë к поражению.
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Виталий Аксентьев
Ответ Т Исмаил.
Конате загубил два момента...могу напомнить.
Так как каштанка. Ноги длинные толку ноль.
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