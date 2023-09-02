Гончаренко о 0:1: «Не можем вспомнить моментов и атак у «Ахмата», «Урал» держал игру под контролем»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги игры с «Ахматом».

Клуб из Екатеринбурга потерпел поражение со счетом 0:1 в 7-м туре Мир РПЛ. Мохамед Конате забил гол с пенальти.

– Что не получилось у « »?

– У нас должно было быть больше страсти в атаке. Вроде мы много подходили к воротам соперника, особенно во втором тайме, но сделать со страстью какую‑то передачу или удар – не хватило. Если у нас находит более опасные моменты, чем нападающие, то в первую очередь группе атаки не хватило страсти в завершении.

– Сознательно ли было перестроение, при котором Бегич играл в атаке?

– Конечно, нам нужно было усилить игру. Зная то, что Бегич умный в плане понимания завершения моментов, был вариант, что он найдет возможность в атаке. И он нашел, но, к сожалению, не смог довести до конца созданный момент.

– Казалось, что «Урал» полностью контролировал игру, и до пенальти у «Ахмата» мало что получалось. Стал ли пенальти ключевым моментом встречи?

– Ну, можно, наверное. Пенальти за игру рукой… Мы не можем вспомнить каких‑то моментов и атак у « », мы держали игру под контролем. Это футбол, всякое бывает. В обороне мы хорошо действовали, в атаке нужно было играть более нагло.

– Как команда проведет паузу в ?

– Сейчас мы отдохнем, а позже будем готовиться. У нас будет контрольный матч с «Крыльями Советов» в Екатеринбурге, а дальше уже будем ждать «Факел», – сказал .

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