Президент «ПСЖ»: «Если Дембеле не выиграет «Золотой мяч», то это проблема. Нет сомнений в его победе, он провел великолепный сезон»

Президент «ПСЖ» заявил, что «Золотой мяч» должен достаться Усману Дембеле.

«Если Усман Дембеле не выиграет «Золотой мяч », то это проблема. Учитывая его великолепный сезон, нет сомнений, что он выиграет. Если он не выиграет, то это проблема. Он сделал все.

Безусловно, [его статистика] важна для клуба. Но самое главное, чтобы все играли на команду», – сказал Нассер Аль-Хелайфи .

Дембеле забил 33 гола и отдал 15 результативных передач во всех матчах за «ПСЖ » в этом сезоне. Парижане выиграли четыре трофея в сезоне, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции.