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«Челси» подтвердил трансфер Гиттенса. Контракт – на 7 лет

«Челси» подтвердил трансфер Джейми Гиттенса.

20-летний вингер подписал контракт до 2032 года.

Отмечается, что «Боруссия Дортмунд» получит 48,5 миллиона фунтов и бонусы за игрока.

В прошлом сезоне Джейми Гиттенс забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах Бундеслиги, проводя в среднем 55 минут на поле.

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Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Челси»
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