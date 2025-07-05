«Челси» подтвердил трансфер Гиттенса. Контракт – на 7 лет

«Челси» подтвердил трансфер Джейми Гиттенса.

20-летний вингер подписал контракт до 2032 года.

Отмечается , что «Боруссия Дортмунд» получит 48,5 миллиона фунтов и бонусы за игрока.

В прошлом сезоне Джейми Гиттенс забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах Бундеслиги, проводя в среднем 55 минут на поле.