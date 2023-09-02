Французскую квартиру Упамекано ограбили, у брата защитника «Баварии» украли телефоны, часы и банковские карты. 2 из 4 преступников арестованы
Преступники ограбили квартиру Дайо Упамекано во Франции.
Инцидент произошел 26 июля в коммуне Нейи-сюр-Сен неподалеку от Парижа, сообщает Le Parisien. В тот момент в доме не было футболиста, там живут его мать и брат.
В квартиру Упамекано проникли три человека, одетые в темное, в перчатках и с капюшонами. Родственники защитника «Баварии» и сборной Франции спрятались в одной из комнат, а злоумышленники похитили несколько телефонов, компьютер, банковские карты и часы. Все эти вещи принадлежали брату футболиста.
Грабители скрылись на автомобиле, в котором их ждал четвертый участник преступления. Это транспортное средство уже было замечено при предыдущих кражах со взломом.
Двое подозреваемых в этом преступлении были арестованы службой судебной полиции департамента О-де-Сен. Им были предъявлены обвинения, злоумышленники находятся под стражей.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
а еще тем, что на совершение преступления способны типа только сильные люди, которые на общественную мораль клали с прибором
грабят даже когда хозяева дома.
расслоением общества это не оправдать.