Французскую квартиру Упамекано ограбили, у брата защитника «Баварии» украли телефоны, часы и банковские карты. 2 из 4 преступников арестованы

Преступники ограбили квартиру Дайо Упамекано во Франции.

Инцидент произошел 26 июля в коммуне Нейи-сюр-Сен неподалеку от Парижа, сообщает Le Parisien. В тот момент в доме не было футболиста, там живут его мать и брат.

В квартиру проникли три человека, одетые в темное, в перчатках и с капюшонами. Родственники защитника «Баварии» и сборной Франции спрятались в одной из комнат, а злоумышленники похитили несколько телефонов, компьютер, банковские карты и часы. Все эти вещи принадлежали брату футболиста.

Грабители скрылись на автомобиле, в котором их ждал четвертый участник преступления. Это транспортное средство уже было замечено при предыдущих кражах со взломом.

Двое подозреваемых в этом преступлении были арестованы службой судебной полиции департамента О-де-Сен. Им были предъявлены обвинения, злоумышленники находятся под стражей.

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