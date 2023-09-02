Французскую квартиру Упамекано ограбили, у брата защитника «Баварии» украли телефоны, часы и банковские карты. 2 из 4 преступников арестованы

Теги Бавария бундеслига Германия происшествия Дайо Упамекано Футбол

Преступники ограбили квартиру Дайо Упамекано во Франции.

Инцидент произошел 26 июля в коммуне Нейи-сюр-Сен неподалеку от Парижа, сообщает Le Parisien. В тот момент в доме не было футболиста, там живут его мать и брат. 

В квартиру Упамекано проникли три человека, одетые в темное, в перчатках и с капюшонами. Родственники защитника «Баварии» и сборной Франции спрятались в одной из комнат, а злоумышленники похитили несколько телефонов, компьютер, банковские карты и часы. Все эти вещи принадлежали брату футболиста.

Грабители скрылись на автомобиле, в котором их ждал четвертый участник преступления. Это транспортное средство уже было замечено при предыдущих кражах со взломом.

Двое подозреваемых в этом преступлении были арестованы службой судебной полиции департамента О-де-Сен. Им были предъявлены обвинения, злоумышленники находятся под стражей. 

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37 комментариев

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Прекрасная РФПЛ будущего
Земляки Упамекано которые не стали футболистами
+34
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+33
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AnMe
Во Франции все стабильно я смотрю.
+16
-1
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Гамарджоба Генацвале
Грабят даже когда хозяева дома.
+8
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Люблю Марго Робби
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Земляки Упамекано которые не стали футболистами
Где они сейчас))
+7
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CCCP{{BOOM}}
Я помню эту историю, там потом четвертый, который в машине всех кинет.
+5
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Давид Agabekyan
Ответ Dexter Morgan
Я вообще офигеваю. Продолжают грабить. Нормально там органы правопорядка работают. Никакой защиты.
Мысли пока читать не умеет, а каждый дом они охранять не обязаны
+4
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AnMe
Ответ Dexter Morgan
Я вообще офигеваю. Продолжают грабить. Нормально там органы правопорядка работают. Никакой защиты.
Потому что органы могут быть в этом замешаны. Такая ситуация чуть ли не каждый месяц. Если бы надо было, то давно прикрыли этот бизнес.
+6
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Alex Legend
Ответ FilinMD
А, ну в приложении да, все так, я про то, если делать это через поддержку)
По телефону тоже моментально блокируют, если позвонить.
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FilinMD
Ответ Aleksey Yashin
Банковские карты блокируются же в момент, зачем их красть? Или во Франции, чтобы заблокировать карту, надо придти с письменным нотариально заверенным заявлением в банк и ждать ответа месяц-другой?
Даже в РФ это часто занимает не час. Банковская система во Франции менее развита, личный опыт взаимодействия с ней оставил крайне противоречивые впечатления. Все довольно медленно, когда нужен customer support
+4
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Aleksey Yashin
Банковские карты блокируются же в момент, зачем их красть? Или во Франции, чтобы заблокировать карту, надо придти с письменным нотариально заверенным заявлением в банк и ждать ответа месяц-другой?
+4
-2
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Abduhalim Abdulloev
13-ый района
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Диванный эксперт
Хохлы небось.
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несахар
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Если человек богатый, это даёт право его грабить?
конечно не даёт, но многие воры и грабители именно так себя и оправдывают.
а еще тем, что на совершение преступления способны типа только сильные люди, которые на общественную мораль клали с прибором
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Dexter Morgan
Ответ AnMe
Потому что органы могут быть в этом замешаны. Такая ситуация чуть ли не каждый месяц. Если бы надо было, то давно прикрыли этот бизнес.
Разумеется. Для европейских стран в порядке вещей.
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Max Zhomkov
хе хе, свои же земляки ограбили, иронично
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Max Zhomkov
Ответ FilinMD
Даже в РФ это часто занимает не час. Банковская система во Франции менее развита, личный опыт взаимодействия с ней оставил крайне противоречивые впечатления. Все довольно медленно, когда нужен customer support
я за 5 минут заблокировал и заказал перевыпуск. Тинькофф. не реклама
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Фут.Боль
Ответ Max Zhomkov
хе хе, свои же земляки ограбили, иронично
Одетые в темное, иронично)
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Мохнатый55
Ответ CCCP{{BOOM}}
Я помню эту историю, там потом четвертый, который в машине всех кинет.
Четвертый убивает водителя автобуса.
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Bayern Munich Mia San Mia
Ответ Lavinka
Налог для богатых футболистов .
Если человек богатый, это даёт право его грабить?
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FilinMD
Ответ Max Zhomkov
я за 5 минут заблокировал и заказал перевыпуск. Тинькофф. не реклама
А, ну в приложении да, все так, я про то, если делать это через поддержку)
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Lavinka
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Если человек богатый, это даёт право его грабить?
Нет конечно . История про ограбления домов футболистов уже как бы не нова , то могли бы как то подумать с их деньгами о безопасности своего жилья .
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the80dream
Ответ Гамарджоба Генацвале
Грабят даже когда хозяева дома.
так себе, интерактивная игра
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marchellinos
Ответ AnMe
Во Франции все стабильно я смотрю.
В Англии тоже были случаи.
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несахар
преступники совсем обнаглели.
грабят даже когда хозяева дома.
расслоением общества это не оправдать.
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Lavinka
Налог для богатых футболистов .
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