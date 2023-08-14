Тель подвергся расистским оскорблениям из-за упущенных моментов в Суперкубке. «Бавария» его поддержала: «Любой, кто пишет такие отвратительные вещи, не наш фанат»
Форварда «Баварии» Матиса Теля оскорбили в соцсетях на расовой почве.
18-летний игрок упустил несколько голевых моментов в матче за Суперкубок Германии против «РБ Лейпциг» (0:3) и был заменен во втором тайме на Харри Кейна.
После игры француз получил массу расистских оскорблений в инстаграме. Ситуацию осудил агент Теля Гадири Камара.
Вскоре футболиста поддержала сама «Бавария».
«Мы самым решительным образом осуждаем бесчеловечные комментарии в адрес Теля в социальных сетях.
Любой, кто пишет такие отвратительные расистские вещи, не является фанатом «Баварии». Матис, мы за тобой. Ты можешь рассчитывать на нашу полную поддержку!» – говорится в заявлении клуба.
Игрок поблагодарил «Баварию» за поддержку.
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https://youtu.be/bRFmc4E8M2k