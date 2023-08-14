Тель подвергся расистским оскорблениям из-за упущенных моментов в Суперкубке. «Бавария» его поддержала: «Любой, кто пишет такие отвратительные вещи, не наш фанат»

Теги Бавария бундеслига Германия происшествия Суперкубок Германии РБ Лейпциг соцсети Матис Тель дискриминация Футбол

Форварда «Баварии» Матиса Теля оскорбили в соцсетях на расовой почве.

18-летний игрок упустил несколько голевых моментов в матче за Суперкубок Германии против «РБ Лейпциг» (0:3) и был заменен во втором тайме на Харри Кейна.

После игры француз получил массу расистских оскорблений в инстаграме. Ситуацию осудил агент Теля Гадири Камара.

Вскоре футболиста поддержала сама «Бавария».

«Мы самым решительным образом осуждаем бесчеловечные комментарии в адрес Теля в социальных сетях.

Любой, кто пишет такие отвратительные расистские вещи, не является фанатом «Баварии». Матис, мы за тобой. Ты можешь рассчитывать на нашу полную поддержку!» – говорится в заявлении клуба.

Игрок поблагодарил «Баварию» за поддержку.

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4 комментария

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arspurs9
Ну тут действительно перебор. Последний матч парня в старте. Наглядно показал всем для чего Баварии Кейн. Сейчас Тель просто будет греть лавку. Хотя может Тухель мазохист...
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rigobersong
Более 20ти лет назад уже был продуман способ как эффективно бороться с такими людьми:) Но проще распиливать деньги на борьбе с дискриминацией, чем реально решать проблему:))

https://youtu.be/bRFmc4E8M2k
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Kipriot
Да ладно вам, чего удивляться то. Кого только так не оскорбляли. Просто на фоне того, что внутри клуба Мане был задет такими словами, решили пиар устроить
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Zakir0561
А Мане почему-то не поддержали...
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