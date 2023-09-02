Пиоли о 2:1: «У «Ромы» был единственный способ вернуться в игру – играть в большинстве, но «Милан» выдержал давление»

Стефано Пиоли оценил победу «Милана» над «Ромой» (2:1) в Серии А.

С 61-й минуты «россонери» играли вдесятером из-за удаления Фикайо Томори.

«Результат важен, но и качеством игры я вполне доволен. Думаю, у соперника был единственный способ вернуться в игру – играть против нас в большинстве. Так и случилось, но мы выдержали давление.

Мы довольны игрой, но также осознаем, в чем нужно прибавить», – сказал главный тренер « ».

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