Пиоли о 2:1: «У «Ромы» был единственный способ вернуться в игру – играть в большинстве, но «Милан» выдержал давление»
Стефано Пиоли оценил победу «Милана» над «Ромой» (2:1) в Серии А.
С 61-й минуты «россонери» играли вдесятером из-за удаления Фикайо Томори.
«Результат важен, но и качеством игры я вполне доволен. Думаю, у соперника был единственный способ вернуться в игру – играть против нас в большинстве. Так и случилось, но мы выдержали давление.
Мы довольны игрой, но также осознаем, в чем нужно прибавить», – сказал главный тренер «Милана».
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Милнаское дерби в этом сезоне будет огонь...