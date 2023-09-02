Пиоли о 2:1: «У «Ромы» был единственный способ вернуться в игру – играть в большинстве, но «Милан» выдержал давление»

Теги Рома Милан Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

Стефано Пиоли оценил победу «Милана» над «Ромой» (2:1) в Серии А.

С 61-й минуты «россонери» играли вдесятером из-за удаления Фикайо Томори.

«Результат важен, но и качеством игры я вполне доволен. Думаю, у соперника был единственный способ вернуться в игру – играть против нас в большинстве. Так и случилось, но мы выдержали давление.

Мы довольны игрой, но также осознаем, в чем нужно прибавить», – сказал главный тренер «Милана».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Шевцов
Жозе пора уходить из футбола очень слабая работа тренера состав тактика замены реакция тренера на игру все это не про Моуриньо. все это не уровень серии а моур прости
+30
-5
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Winter Soldier
Милан просто катком переезжал Рому. Должно было быть 0:3 или 0:4. Но Том решил внести интригу
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зверёк
Пиоли красава,в очередной раз заткнул рты хейтерам.Форца Милан!
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Питерский
Не фанат Милана, но так получилась, посмотрел 3 игры подряд. Игра Милана впечатляет!! Состав хороший. Могут на много замахнуться
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ASRhayader
Работа полузащиты Милана впечатлила
Милнаское дерби в этом сезоне будет огонь...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локуся
Если нет идей в атаке с начала самого, а есть только провокации и давление на судью, то и удаление не поможет такой команде
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bul.Bul
Очень приятно смотреть на команду в начале сезона!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зверёк
Пиоли красава,в очередной раз заткнул рты хейтерам.Форца Милан!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
milan111
Томори конечно сплоховал,подвел команду,благо все обошлось,надо было его менять в перерыве,слишком он был заведен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
Ответ Роман Шевцов
Жозе пора уходить из футбола очень слабая работа тренера состав тактика замены реакция тренера на игру все это не про Моуриньо. все это не уровень серии а моур прости
Думаешь в этом сезоне сбитый даже до любимого 6 места не дотянет?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Schiaff1no
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Думаешь в этом сезоне сбитый даже до любимого 6 места не дотянет?
В этом сезоне шестого места и не хватит. Даже у Моура не хватит фантазии найти виноватых
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Шевцов
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Думаешь в этом сезоне сбитый даже до любимого 6 места не дотянет?
его уволят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий