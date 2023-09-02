«Ноттингем Форест» купил за 30 млн евро опорника ПСВ Сангаре

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия трансферы Ноттингем Форест Ибрагим Сангаре Футбол

«Ноттингем Форест» объявил о трансфере Ибрагима Сангаре.

Английский клуб подписал с опорником ПСВ 5-летний контракт.

Согласно Transfermarkt, «Форест» заплатил за 25-летнего ивуарийца 30 млн евро.

Фото: NFFC

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24 комментария

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окечуква
Удивляет конечно то, что за него кто-нибудь из клубов, выступающих в еврокубках, не поборолся.
+13
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+13
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Akille Varzi
ПСВ был вынужден продавать Сангаре, т.к. уже осуществил несколько серьёзных трансферов на вход под ЛЧ и перед закрытием трансферного окна нуждался в средствах. Они собирались продать Сангаре и Бакайоко, но бельгиец на стал подписывать личный контракт с Брентфордом.
+6
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+6
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laudrup
Хорошего уровня опорник, но иногда делает такие глупые обрезы.
Жаль, не сыграет в Лиге чемпионов.
Зато заработает хорошо.
+3
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+3
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waleri
Ответ Сергей Орлов
У Ноттингем Форест в составе примерно 10 опорников и 10 защитников, а атаки нет от слова совсем. Удивительно)
Авонийи передает пламенный привет!
Из Милана для кучи Ориги выписали.
+2
0
+2
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Анхолик
Ноттингем, что прошлом сезоне что в этом сезоне очень хорошо усиляются молодцы 👍🏻
+1
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Фанат спорта01
Ответ Александр Андреев
А вас Кроенке и Боули которым "начхать". А шейху кстати не "начхать". Сити все переговоры где просили за Пакета 100 млн. За Райса 120 млн. свернули. И баланс покупок/продаж уже который год держат адекватный. По сути потратили 60 млн. на Доку. А трансферы Гвардиола, Ковачича и Матеуша отбили продажами.
а что скажешь про первые 5-10 лет после покупки шейхами?
когда они тратили в 2раза больше чем любой другой топ клуб,и трансферный баланс за 10лет после покупки шейхами был -1,2млрд евро для сравнения у реала за тот же период -320млн у арсенала -360млн.
Конечно сейчас уже команда собрана зачем тратится.
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Александр Андреев
Ответ Фанат спорта01
то есть Нкетия,Сака,Эдегора,Габриэля,рамсдейла в сезоне 21/22 не было? нашёл единственный матч где Балогун был в основе и сразу начал говорить основа арсенала выглядела так. А что касается трат то какие вопросы? потратили 230млн:Райс-115,тимбер-40,Хаверц-75. продали почти на 100млн:Балогун-45,Джака-25,Мари-6,Тернер-10,трасти-6. у новичка АПЛ Бернли баланс похуже будет. а у тебя нет вопросов к ПСЖ? Которые потратили 350млн+аренда рамуша с выкупом за80млн. при этом продали своим дружкам футболистов которые в Европе никто бы не купил даже за половину той суммы. за 10лет после покупки шейхов Сити потратил 1,6млрд евро продал на 400млн баланс -1,2млрд второе место занимает ПСЖ с балансом -700млн. и откуда такие деньги? ах да у вас же есть папочка шейх которому начхать на ФФП.
А вас Кроенке и Боули которым "начхать". А шейху кстати не "начхать". Сити все переговоры где просили за Пакета 100 млн. За Райса 120 млн. свернули. И баланс покупок/продаж уже который год держат адекватный. По сути потратили 60 млн. на Доку. А трансферы Гвардиола, Ковачича и Матеуша отбили продажами.
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Фанат спорта01
Ответ Александр Андреев
Вообще-то пост под НФ. Арсенал в эту систему абсолютно подходит. Поэтому тут для примера, также как и Челси. Не нужно показывать тут свое высокомерие, как-то выделяя именно "Арсенал". А по-поводу кого купили. Вот тебе для примера 1 тур из сезона 21/22: Брентфорд - Арсенал 2-0. Стартовый состав. Лено, Тирни, Уайт, Чемберс, Мари, Смитров, Пепе, Локонга, Джака, Мартинелли, Балогун. 1 тур из сезона 23/24: Стартовый состав: Ремсдейл, Тимбер, Салиба, Уайт, Парти, Эдегор, Райс, Хаверц, Мартинелли, Нкетия, Сака. Совпадение : Уайт, Мартинелли. :)
то есть Нкетия,Сака,Эдегора,Габриэля,рамсдейла в сезоне 21/22 не было?
нашёл единственный матч где Балогун был в основе и сразу начал говорить основа арсенала выглядела так.
А что касается трат то какие вопросы?
потратили 230млн:Райс-115,тимбер-40,Хаверц-75.
продали почти на 100млн:Балогун-45,Джака-25,Мари-6,Тернер-10,трасти-6.
у новичка АПЛ Бернли баланс похуже будет.
а у тебя нет вопросов к ПСЖ?
Которые потратили 350млн+аренда рамуша с выкупом за80млн.
при этом продали своим дружкам футболистов которые в Европе никто бы не купил даже за половину той суммы.
за 10лет после покупки шейхов Сити потратил 1,6млрд евро продал на 400млн баланс -1,2млрд
второе место занимает ПСЖ с балансом -700млн.
и откуда такие деньги?
ах да у вас же есть папочка шейх которому начхать на ФФП.
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Александр Андреев
Ответ Джейме Ланнистер
Арсенал за 2 сезона смог собрать такую команду! Сака, Нкетия, Смити, Нельсон воспитанники. Мартинелли, Салиба уже пятый сезон там. Габриел, Парти 4 - сезон начинают. Уайт, Эдегор, Рамсдейл третий сезон. Кого там ещё Арсенал за 2 года покупал? Сколько я вижу, под каждым постом истерику устраиваешь над тратами Арсенала. Твой Сити даже в этом сезоне больше потратил чем Арсенал
Интересно как Сити потратил больше, если только своих игроков продал на более, чем 150 млн. не считая бонуса за Лавиа? Продажи игроков Сити мы конечно не считаем.
Сити хотя бы на хитрые схемы не идет с покупками вратарей. Вроде как аренда, но на самом деле хитрая покупка для бухгалтерии.
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Александр Андреев
Ответ Джейме Ланнистер
Арсенал за 2 сезона смог собрать такую команду! Сака, Нкетия, Смити, Нельсон воспитанники. Мартинелли, Салиба уже пятый сезон там. Габриел, Парти 4 - сезон начинают. Уайт, Эдегор, Рамсдейл третий сезон. Кого там ещё Арсенал за 2 года покупал? Сколько я вижу, под каждым постом истерику устраиваешь над тратами Арсенала. Твой Сити даже в этом сезоне больше потратил чем Арсенал
Вообще-то пост под НФ. Арсенал в эту систему абсолютно подходит. Поэтому тут для примера, также как и Челси. Не нужно показывать тут свое высокомерие, как-то выделяя именно "Арсенал".

А по-поводу кого купили. Вот тебе для примера 1 тур из сезона 21/22:
Брентфорд - Арсенал 2-0.
Стартовый состав. Лено, Тирни, Уайт, Чемберс, Мари, Смитров, Пепе, Локонга, Джака, Мартинелли, Балогун.
1 тур из сезона 23/24:
Стартовый состав: Ремсдейл, Тимбер, Салиба, Уайт, Парти, Эдегор, Райс, Хаверц, Мартинелли, Нкетия, Сака.
Совпадение : Уайт, Мартинелли. :)
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Сергей Орлов
Ответ waleri
Авонийи передает пламенный привет! Из Милана для кучи Ориги выписали.
10 опорников, 10 защитников и 1.5 нападающих. При полном отсутствие креатива в центре. Отличный план, надёжный как швейцарские часы.
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Игорь Новиков
Ответ waleri
В Аксе то через раз играл, в Баварии ни очем был. Райан Бабель 2.0, хотя позиция иная.
Поглядим.
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waleri
Ответ Игорь Новиков
Гравенберха взял же Ливерпуль.
В Аксе то через раз играл, в Баварии ни очем был. Райан Бабель 2.0, хотя позиция иная.
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Уолтер Собчак
Ответ Турко Ибрагимов
эндо взяли у Штутгарта
Это да, но хотелось бы кого-то моложе и выше уровнем. Однако японец тоже может оказаться удачным приобретением. Посмотрим, как у него пойдёт.
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Игорь Новиков
Ответ Уолтер Собчак
Он же не опорник вроде бы.
Центральный полузащитник. Опорника тоже играл.
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Турко Ибрагимов
Ответ Уолтер Собчак
Как же у меня горит от "Ливерпуля". Всё трансферное окно пытались купить опорника, но в итоге так никого и не взяли. Зато Сангаре, который был одним из хороших вариантов за адекватные деньги, перешёл в "Ноттингем". Бедный Клопп.
эндо взяли у Штутгарта
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Уолтер Собчак
Ответ Игорь Новиков
Гравенберха взял же Ливерпуль.
Он же не опорник вроде бы.
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Игорь Новиков
Ответ Уолтер Собчак
Как же у меня горит от "Ливерпуля". Всё трансферное окно пытались купить опорника, но в итоге так никого и не взяли. Зато Сангаре, который был одним из хороших вариантов за адекватные деньги, перешёл в "Ноттингем". Бедный Клопп.
Гравенберха взял же Ливерпуль.
0
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Balt
Ноттингем Форест и в это трансферное окно с ума сходит в прошлом сезоне где-то игроков 30 по-моему понаподписывали, сейчас что-то в районе 15...
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Dr.Hapot
Вот кого надо было брать ливерпулю
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Сергей Орлов
У Ноттингем Форест в составе примерно 10 опорников и 10 защитников, а атаки нет от слова совсем. Удивительно)
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Уолтер Собчак
Как же у меня горит от "Ливерпуля". Всё трансферное окно пытались купить опорника, но в итоге так никого и не взяли. Зато Сангаре, который был одним из хороших вариантов за адекватные деньги, перешёл в "Ноттингем".

Бедный Клопп.
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