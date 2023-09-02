«Ноттингем Форест» купил за 30 млн евро опорника ПСВ Сангаре
«Ноттингем Форест» объявил о трансфере Ибрагима Сангаре.
Английский клуб подписал с опорником ПСВ 5-летний контракт.
Согласно Transfermarkt, «Форест» заплатил за 25-летнего ивуарийца 30 млн евро.
Фото: NFFC
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Жаль, не сыграет в Лиге чемпионов.
Зато заработает хорошо.
Из Милана для кучи Ориги выписали.
когда они тратили в 2раза больше чем любой другой топ клуб,и трансферный баланс за 10лет после покупки шейхами был -1,2млрд евро для сравнения у реала за тот же период -320млн у арсенала -360млн.
Конечно сейчас уже команда собрана зачем тратится.
нашёл единственный матч где Балогун был в основе и сразу начал говорить основа арсенала выглядела так.
А что касается трат то какие вопросы?
потратили 230млн:Райс-115,тимбер-40,Хаверц-75.
продали почти на 100млн:Балогун-45,Джака-25,Мари-6,Тернер-10,трасти-6.
у новичка АПЛ Бернли баланс похуже будет.
а у тебя нет вопросов к ПСЖ?
Которые потратили 350млн+аренда рамуша с выкупом за80млн.
при этом продали своим дружкам футболистов которые в Европе никто бы не купил даже за половину той суммы.
за 10лет после покупки шейхов Сити потратил 1,6млрд евро продал на 400млн баланс -1,2млрд
второе место занимает ПСЖ с балансом -700млн.
и откуда такие деньги?
ах да у вас же есть папочка шейх которому начхать на ФФП.
Сити хотя бы на хитрые схемы не идет с покупками вратарей. Вроде как аренда, но на самом деле хитрая покупка для бухгалтерии.
А по-поводу кого купили. Вот тебе для примера 1 тур из сезона 21/22:
Брентфорд - Арсенал 2-0.
Стартовый состав. Лено, Тирни, Уайт, Чемберс, Мари, Смитров, Пепе, Локонга, Джака, Мартинелли, Балогун.
1 тур из сезона 23/24:
Стартовый состав: Ремсдейл, Тимбер, Салиба, Уайт, Парти, Эдегор, Райс, Хаверц, Мартинелли, Нкетия, Сака.
Совпадение : Уайт, Мартинелли. :)
Бедный Клопп.