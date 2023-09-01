«Барселона» взяла защитника «Лос-Анджелеса» Фалля в аренду с правом выкупа. Он будет в «Барсе Б»
Мамаду Фалль перешел в «Барселону Б».
Защитник «Лос-Анджелеса» арендован на год. У «блауграны» есть право его выкупа по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что приобрести футболиста можно будет за 7 млн долларов.
В прошлом сезоне Фалль выступал за «Вильярреал» на правах аренды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: fcbarcelona.com
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