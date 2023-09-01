«Барселона» взяла защитника «Лос-Анджелеса» Фалля в аренду с правом выкупа. Он будет в «Барсе Б»

Теги МЛС Барселона Ла Лига трансферы Барселона Б Лос-Анджелес Мамаду Фалль II Футбол

Мамаду Фалль перешел в «Барселону Б».

Защитник «Лос-Анджелеса» арендован на год. У «блауграны» есть право его выкупа по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что приобрести футболиста можно будет за 7 млн долларов.

В прошлом сезоне Фалль выступал за «Вильярреал» на правах аренды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: fcbarcelona.com

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11 комментариев

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MESSIya
Ответ Давид Agabekyan
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Разберись, а не хайпуй
+16
-4
+12
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Rezuan Bidzhiev
Ответ Nike of FW
Подстраховались цзтс опытом Ла Лиги с учётом ухода Эрика Гарсии.
Ага, 1 матч в Ла Лиге, 30 минут. Опыт 👏
+9
0
+9
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Nike of FW
Подстраховались цзтс опытом Ла Лиги с учётом ухода Эрика Гарсии.
+11
-5
+6
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Пепси пеналдувич
Канселу в Барсе, отличное ТО!
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Bazilic
Удачи, быть может из него получится качественный игрок
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