«Барселона» взяла защитника «Лос-Анджелеса» Фалля в аренду с правом выкупа. Он будет в «Барсе Б»

Мамаду Фалль перешел в «Барселону Б».

Защитник « » арендован на год. У «блауграны» есть право его выкупа по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что приобрести футболиста можно будет за 7 млн долларов.

В прошлом сезоне выступал за «Вильярреал» на правах аренды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: fcbarcelona.com

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