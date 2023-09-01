«Мне больно как тренеру, матери, жене и человеку». Тренер женской сборной Англии Вигман о скандале из-за поцелуя Рубиалеса с футболисткой

Сарина Вигман посвятила женской сборной Испании свой приз УЕФА тренеру года.

«Мы все знаем, что происходит вокруг испанской команды, и мне от этого больно – как тренеру, матери двух дочерей, жене и человеку.

Футбол развивается, но женскому футболу, как и обществу, предстоит еще длинный путь.

Я бы хотела посвятить награду испанской команде, команде, доставлявшей всем удовольствие своей игрой. Она заслуживает того, чтобы ее чествовали, и заслуживает того, чтобы ее услышали.

Я хочу поаплодировать ей и надеюсь, что вы меня поддержите», – сказала тренер женской сборной Англии на церемонии, организованной .

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