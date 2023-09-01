«Мне больно как тренеру, матери, жене и человеку». Тренер женской сборной Англии Вигман о скандале из-за поцелуя Рубиалеса с футболисткой
Сарина Вигман посвятила женской сборной Испании свой приз УЕФА тренеру года.
«Мы все знаем, что происходит вокруг испанской команды, и мне от этого больно – как тренеру, матери двух дочерей, жене и человеку.
Футбол развивается, но женскому футболу, как и обществу, предстоит еще длинный путь.
Я бы хотела посвятить награду испанской команде, команде, доставлявшей всем удовольствие своей игрой. Она заслуживает того, чтобы ее чествовали, и заслуживает того, чтобы ее услышали.
Я хочу поаплодировать ей и надеюсь, что вы меня поддержите», – сказала тренер женской сборной Англии на церемонии, организованной УЕФА.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
"Как я люблю господина ПЖ !"
"А я его ещё больше люблю, ку !"
Главное не высказать своё искреннее возмущение, ежели таковое имеется, что зачастую сомнительно.
Главное, чтоб тебя не заподозрили в том, что ты не возмущён, иначе - публичная порка.