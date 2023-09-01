«Мне больно как тренеру, матери, жене и человеку». Тренер женской сборной Англии Вигман о скандале из-за поцелуя Рубиалеса с футболисткой

Теги Луис Рубиалес УЕФА женский футбол сборная Англии жен Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

Сарина Вигман посвятила женской сборной Испании свой приз УЕФА тренеру года.

«Мы все знаем, что происходит вокруг испанской команды, и мне от этого больно – как тренеру, матери двух дочерей, жене и человеку.

Футбол развивается, но женскому футболу, как и обществу, предстоит еще длинный путь.

Я бы хотела посвятить награду испанской команде, команде, доставлявшей всем удовольствие своей игрой. Она заслуживает того, чтобы ее чествовали, и заслуживает того, чтобы ее услышали.

Я хочу поаплодировать ей и надеюсь, что вы меня поддержите», – сказала тренер женской сборной Англии на церемонии, организованной УЕФА.

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16 комментариев

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Красный чай
Каждую минуту на земле кого то пытают, убивают а некоторые до сих пор не могут успокоится и до сих пор переживают из за поцелуя.
+29
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Alexis 5715
Ответ StHappyOne
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Это всего лишь всратый поцелуй на радостях от победы! Он её что изнасиловал что ли?
+24
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Назар Игорь
Ей больно что не еë поцеловали.
+16
-3
+13
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Jesse Boy
сколько пафоса, божечки ты мой...
+7
-1
+6
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okkervil
Ощущение такое, что все их высказывания основаны на одном принципе.
"Как я люблю господина ПЖ !"
"А я его ещё больше люблю, ку !"
Главное не высказать своё искреннее возмущение, ежели таковое имеется, что зачастую сомнительно.
Главное, чтоб тебя не заподозрили в том, что ты не возмущён, иначе - публичная порка.
+2
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Дмитрий Снегирёв
Ну куда же без британского популизма. Как же легко сейчас ни с того ни с сего отменить человека. Из за гребаного сука поцелуя мужика с бабой
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okkervil
Ответ StHappyOne
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Поднятая гейропейцами вонь никак не соразмерна этому ...ПРЕСТУПЛЕНИЮ????
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Красный чай
Ответ StHappyOne
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Ну вообще в идеале если тебя ранила пуля нужно быть благодарным судьбе, что она тебя не убила а не ныть что вообще это с тобой случилось. Но тут не совсем то, она может переживать об случившемся сколько угодно (если вообще конечно переживает) а вот внимание к этой теме и подобные слова приведеные выше уже чисто фарс.
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Григорий Гашников
тренерка тогда уж
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romanisti89
не, ну я представляю, если бы условный Тебас поцеловал какого то Гави, тогда можно было шуметь, а тут из мухи слона раздули
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Андоррский почтальон
Вот верю, что ей больно! Забинтовалась вся, обезболивающее вколола, а всё равно невыносимо!)
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Spaten
Не унять эту злую боль!
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Vladvenk
Слава Богу, что этот поцелуй – единственная на сегодняшний день проблема в Европе.
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V_J_I_K
Как достали все эти лицемеры.
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besik
Болеет что ли?
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