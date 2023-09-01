Ибрагимович перешел из «Баварии» во «Фрозиноне». 17-летний хавбек арендован на сезон

Теги Бавария бундеслига Германия серия А Италия трансферы Фрозиноне Арийон Ибрагимович Футбол

Арийон Ибрагимович перешел в клуб Серии А из «Баварии».

«Фрозиноне» арендовал 17-летнего полузащитника у немецкого клуба на сезон.

В прошлом чемпионате Бундеслиги футболист провел один матч за «Баварию».

В региональной лиге за резервную команду мюнхенцев Ибрагимович забил 3 гола и сделал 4 передачи в 9 матчах.

В турнире до 19 лет игрок забил 13 голов и сделал 3 передачи в 11 играх.

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11 комментариев

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Milanfan1899
Регены пошли)
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AnMe
Мозг на секунду сломался) долго же придется привыкать, что настоящий ибра завершил карьеру.
+54
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Nikolai Masakov
Переродился как в PES
+43
0
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Сэр-НеХер
Новость из-за фамилии, или теперь все трансферы Фрозиноне будут с оповещениями приходить ?
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Overkiller
Ибрагимович то НЕНАСТОЯЩИЙ!)
+10
-2
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Vatikan
Помолодел
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nxvgsh4mfr
По второму кругу пошел
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Kuryanin
И Златан такой молодой,
И юный октябрь впереди!
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Alexevar Vitaliysson
Это он как в ПЕС переродился типа?
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Ali Artikov
Ответ AnMe
Мозг на секунду сломался) долго же придется привыкать, что настоящий ибра завершил карьеру.
Да дружище долго походу
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Dizzod
внук?
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