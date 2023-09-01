Ибрагимович перешел из «Баварии» во «Фрозиноне». 17-летний хавбек арендован на сезон

Арийон Ибрагимович перешел в клуб Серии А из «Баварии».

«Фрозиноне» арендовал 17-летнего полузащитника у немецкого клуба на сезон.

В прошлом чемпионате Бундеслиги футболист провел один матч за «Баварию».

В региональной лиге за резервную команду мюнхенцев Ибрагимович забил 3 гола и сделал 4 передачи в 9 матчах.

В турнире до 19 лет игрок забил 13 голов и сделал 3 передачи в 11 играх.

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