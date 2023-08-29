34-летний Альба решил уйти из сборной Испании. Он выступал за нее почти 12 лет

Жорди Альба решил уйти из сборной Испании.

Защитник « » сообщил о своем решении в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) несколько недель назад.

уходит из сборной после почти 12 лет выступлений за сборную Испанию, где он провел 93 матча и забил 10 голов. 34-летний футболист выиграл с национальной командой Евро-2012 и Лигу наций-2022/23.

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