34-летний Альба решил уйти из сборной Испании. Он выступал за нее почти 12 лет
Жорди Альба решил уйти из сборной Испании.
Защитник «Интер Майами» сообщил о своем решении в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) несколько недель назад.
Альба уходит из сборной Испании после почти 12 лет выступлений за сборную Испанию, где он провел 93 матча и забил 10 голов. 34-летний футболист выиграл с национальной командой Евро-2012 и Лигу наций-2022/23.
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Он сидя в запасе у Барсы в сборной был одним из лучших
А так,спа ибо за игру в сборной
В Катаре от того состава оставались только двое - Бускетс и Альба. Бускетс ушёл сразу после Катара, Альба - сейчас.