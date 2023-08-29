34-летний Альба решил уйти из сборной Испании. Он выступал за нее почти 12 лет

Теги МЛС Сборная Испании по футболу Евро-2012 Федерация футбола Испании Жорди Альба Интер Майами Лига наций УЕФА Футбол

Жорди Альба решил уйти из сборной Испании.

Защитник «Интер Майами» сообщил о своем решении в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) несколько недель назад.

Альба уходит из сборной Испании после почти 12 лет выступлений за сборную Испанию, где он провел 93 матча и забил 10 голов. 34-летний футболист выиграл с национальной командой Евро-2012 и Лигу наций-2022/23.

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33 комментария

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Фанат Лионеля Месси
Ответ АланСмити
как-то большие сомнения, что его продолжали бы вызывать.
Не думаю ,что у Испании есть большой выбор
Он сидя в запасе у Барсы в сборной был одним из лучших
+25
-4
+21
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Мандалай
Вот и закончилась супер эпоха Испании. Последний из состава на Евро 2012 ушëл.
+14
-1
+13
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АланСмити
как-то большие сомнения, что его продолжали бы вызывать.
+11
-4
+7
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rej1sta
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Тренер сборной, наверное?)
+9
-3
+6
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Leon Betov
Его бы и так не вызвали, кому нужен игрок из медиалиги в сборной
+5
-2
+3
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blаncо
Рубиалес, ты доволен?!
+3
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+3
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Антофф
Ох уж эти поцелуи...
+5
-3
+2
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Алекс Самойлов
спасибо за все
+2
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▒▒▒▒▒
За 12 лет меня никто ни разу не поцеловал, я ухожу)))
+2
0
+2
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Сергей Галынский
Надеюсь, не из-за Рубилеса
А так,спа ибо за игру в сборной
+1
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SaparGurbanovic
Ответ vallabaza
вОВремя
спасибо понял
+1
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SaparGurbanovic
Главное во время!
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КристинаИнстаграммовна
Ох уж этот Рубиалес.
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Рауан Турсунов
Один из лучших левых латералей
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Роман Беноевский
почти не считается
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Abdulla
В 2012 году на стадионе смотрел матч Беларусь - Испания и Альба забил первый гол, потом Педро забил ещё три. Мы получили 4 мяча, я не досмотрел до конца, плюнул и уехал домой.
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Иван Иванов
Когда понял, что 12 часов лететь над океаном не комильфо...
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Сергей Павлов
Рубиалес и его чмокнул?
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Кавабунга Шреддоголовый
Вот и все. Весь состав "золотой" Испании ушел. Формально еще Хесус Навас остался, но он не был важной частью этой команды
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Стахович
Альба умирал от всего:пустая бутылка,брошенный Кунде мяч,сильный ветерок…
+4
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VERBLYUD
Альба > Марсело
+8
-8
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gPk
Ответ Фанат Лионеля Месси
Не думаю ,что у Испании есть большой выбор Он сидя в запасе у Барсы в сборной был одним из лучших
Ну Гайа например..
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vallabaza
Ответ SaparGurbanovic
Главное во время!
вОВремя
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Мандалай
Ответ Anton Kortenko
она закончилась в 2014, когда они из ЧМ вылетели.
Я про тех, кто ещё на Евро-2012 играл.
В Катаре от того состава оставались только двое - Бускетс и Альба. Бускетс ушёл сразу после Катара, Альба - сейчас.
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A.G
Ответ Abdulla
В 2012 году на стадионе смотрел матч Беларусь - Испания и Альба забил первый гол, потом Педро забил ещё три. Мы получили 4 мяча, я не досмотрел до конца, плюнул и уехал домой.
да уж это было неожиданно, при три ноль у Беларуси ещё были шансы на победу, четвертый похоронил
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