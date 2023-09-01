«Арсенал» отдал Тавареша в аренду «Ноттингему» с правом выкупа за 12 млн фунтов

Теги премьер-лига Англия Арсенал трансферы Ноттингем Форест Нуну Тавареш Футбол

Защитник «Арсенала» Нуну Тавареш перешел в «Ноттингем Форест» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что сумма аренды составит чуть более 1 млн фунтов, по окончании сезона «лесники» смогут выкупить 23-летнего португальского защитника за 12 млн фунтов.

Сезон-2022/23 Нуну Тавареш провел в аренде в «Марселе», где забил 6 голов в 31 матче Лиги 1. Подробная статистика игрока доступна здесь.

Фото: nottinghamforest.co.uk

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10 комментариев

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Пожилой Гомункул
Ответ Michael Mirin
А за сколько покупали, кто нибудь помнит?
8 миллионов вроде
+4
0
+4
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Michael Mirin
А за сколько покупали, кто нибудь помнит?
+2
0
+2
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ArnoNeputevy
Он нам не тавареш!
+1
0
+1
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Michael Mirin
Спасибо
0
0
0
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Umid Rahimov
В любом случае удачной карьеры и позитива дорогой Нуну!
0
0
0
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Ernest Imamov
осталось Суареша продать
0
0
0
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Мертвый
Ответ Roman
Больше Тавареш Арсеналу не таварищ
смешно 🥲🥲
0
0
0
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Wekil Halylow
Ответ Michael Mirin
А за сколько покупали, кто нибудь помнит?
6+2
+1
-1
0
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