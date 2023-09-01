«Арсенал» отдал Тавареша в аренду «Ноттингему» с правом выкупа за 12 млн фунтов

Защитник «Арсенала» Нуну Тавареш перешел в «Ноттингем Форест» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что сумма аренды составит чуть более 1 млн фунтов, по окончании сезона «лесники» смогут выкупить 23-летнего португальского защитника за 12 млн фунтов.

Сезон-2022/23 провел в аренде в «Марселе», где забил 6 голов в 31 матче Лиги 1. Подробная статистика игрока доступна здесь.

Фото: nottinghamforest.co.uk

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