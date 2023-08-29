Защитник «Арсенала» Тавареш уйдет в аренду в «Ноттингем Форест» с правом выкупа за 12 млн евро
Нуну Тавареш перейдет в «Ноттингем Форест» на правах аренды из «Арсенала».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Ноттингем Форест» договорился с «Арсеналом» об аренде Тавареша до конца сезона-2023/24. Сумма трансфера составит чуть более 1 млн фунтов, по окончании сезона «Ноттингем Форест» сможет выкупить защитника за 12 млн фунтов.
Сообщается, что во вторник Тавареш прошел медобследование.
Сезон-2022/23 Нуну Тавареш провел в аренде в «Марселе», где забил 6 голов в 31 матче Лиги 1. Подробная статистика португальца доступна здесь.
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