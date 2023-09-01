Где смотреть Лос-Анджелес – Интер Майами, во сколько прямая трансляция матча, МЛС (MLS) 4 сентября
В понедельник, 4 сентября, сыграют Лос-Анджелес и Интер Майами в рамках МЛС (MLS).
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- Игра пройдет на стадионе «BMO Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лос-Анджелес – Интер Майами
- Начало матча запланировано на 05:00 по московскому времени.
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