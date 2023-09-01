Программу 7 тура чемпионата России по футболу закрывает игра «Ростов» — «Динамо». Команды сыграют 3 сентября в Ростове-на-Дону на поле стадиона «Ростов Арена». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

В матче нет явного фаворита. Бело-голубые выше в турнирной таблице, но у команды есть серьезные проблемы по игре в обороне. «Бело-голубые не пропустили всего в одной игре в сезоне. У «Ростова» больше проблем, чем в прошлом сезоне. Команда не может найти игровой баланс. Уверенные победы сменяются разгромными поражениями. С учетом Кубка России у команды четыре поражения и две победы в шести играх.

Противостояние команд насчитывает 60 матчей. Все игры официальные. «Динамо» впереди по победам 26:15, 19 матчей завершились вничью. Разница голов 93:61 в пользу столичного клуба. На чемпионат России пришлись 56 игр: 24 победы «Динамо», 19 ничьих и 13 побед «Ростова». Разница голов 85:56 в пользу бело-голубых. На дистанции в 10 игр в чемпионате России в паре нет лидера. У команд по три победы, четыре матча завершились вничью. «Динамо» забивает в семи играх. На домашней арене у «Ростова» шесть побед, две ничьи и два поражения. В 3 из 4 играх ростовчане забили более гола. «Ростов» проиграл всего 1 из 8 очных домашних матчей в чемпионате.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: победа или ничья «Ростова», «обе забьют — да», ТБ2,5.

Ростов

В последней игре желто-синие прервали серию из двух поражений. Команда на домашней арене обыграла «Локомотив» 2:1. Матч прошел в рамках Кубка России. Главным героем встречи стал Егор Голенков. На 24 минуте форвард забил, на 37 выступил в роли ассистента. Второй мяч ростовчан на счету Ильи Вахании. Во втором тайме «Локомотив» прибавил и сократил отставание в счете. Единственный гол забил Максим Глушенков.

В сезоне 2023/2024 у «Ростова» две победы и поражение в Кубке России. Команда с 6 очками занимает первое место в группе. В чемпионате страны у ростовчан две победы, ничья и три поражения. С 7 очками желто-синие на 11 месте в турнирной таблице.

Результаты «Ростова» в пяти играх:

Кубок России, «Ростов» — «Локомотив» 2:1;

РПЛ, «Пари НН» — «Ростов» 1:0;

РПЛ, «Сочи» — «Ростов» 4:0;

РПЛ, «Ростов» — «Рубин» 3:0;

Кубок России, «Урал» — «Ростов» 1:0.

На официальном уровне у подопечных Валерия Карпина четыре победы, ничья и пять поражений. Разница голов 11:18. На домашней арене у команды семь побед, две ничьи и поражение. Разница голов 16:9.

Интересные статистические факты по игре «Ростова»:

Самый результативный игрок команды Николай Комличенко с 3 голами и голевой передачей;

«Ростов» не проигрывает дома в 4 играх РПЛ;

«Ростов» пропускает в 4 из 5 домашних матчах в РПЛ;

«Ростов» не проигрывает «Динамо» в 7 из 8 домашних матчах в чемпионате;

«Ростов» забивает более гола в 6 из 10 официальных матчах дома;

В 7 из 10 домашних играх «Ростова» в чемпионате забивали обе команды.

В сезоне 2022/2023 команда заняла четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками в 30 играх.

Прогноз на матч Наполи – Лацио

Динамо

В последнем официальном матче «Динамо» проиграло. Команда уступила в дерби. Гостевое поражение 1:4 от «Спартака». Все четыре мяча пропущены до 25 минуты. В середине первого тайма бело-голубые произвели двойную замену и больше не пропускали. Во втором тайме Муми Нгамалё забил один мяч.

В чемпионате страны у столичного клуба три победы, две ничьи и поражение. С 10 очками «Динамо» на пятом месте. В Кубке России у бело-голубых, победа, поражение в основное время и поражение в серии пенальти. С 4 очками «Динамо» на втором месте в группе.

Результаты «Динамо» в пяти последних встречах:

Кубок России, «Спартак» — «Динамо» 4:1;

РПЛ, «Рубин» — «Динамо» 2:2;

РПЛ, «Динамо» — ЦСКА 2:1;

РПЛ, «Динамо» — «Балтика» 2:0;

Кубок России, «Динамо» — «Краснодар» 4:3.

На официальном уровне у столичного клуба четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Одно из поражений в серии пенальти. Разница голов 19:22. На выезде у подопечных Марцела Лички три победы, три ничьи и четыре поражения. Разница голов 18:22.

Интересные статические факты по игре «Динамо»:

По 3 гола в сезоне у Вячеслава Грулева, Федора Смолова и Константина Тюкавина;

Тюкавин и Муми Нгамалё самые результативные игроки команды, у футболистов 3+2 и 2+3;

«Динамо» забивает более гола в 5 играх РПЛ;

«Динамо» забивает во втором тайме в 4 играх;

В 5 гостевых играх «Динамо» забивают обе команды;

В 10 последних матчах «Динамо» пропускает больше, чем забивает;

В 5 из 6 гостевых матчах «Динамо» пропускает более гола;

Николас Маричаль пропустит матч из-за дисквалификации.

В сезоне 2022/2023 команда финишировала на 9 месте в турнирной таблице РПЛ с 45 очками в 30 играх.

Коэффициенты букмекеров на матч российской Премьер-лиги Ростов— Динамо

«Динамо» впереди по общему количеству побед в очных матчах, но в последние годы «Ростов» играет увереннее, особенно на домашней арене. Желто-синие не проиграли в 7 из 8 и 8 из 10 очных играх в чемпионате. В предстоящей встреч ростовчане незначительные фавориты.

Коэффициенты на матч «Ростов» — «Динамо» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Ростова» — 2,50;

Ничья — 3,50;

Победа «Динамо» — 2,79;

ТБ2,5 — 1,73;

ТМ2,5 —2,15;

«Обе забьют — да» — 1,63;

«Обе забьют — нет» — 2,29.

На неделе состав столичного клуба пополнили Хорхе Карраскаль и Луис Чавес. Игроки должны добавить вариативности атаки и усилить центр поля, с которым у «Динамо» есть проблемы. Команда показывает прекрасные показатели в атаке, но не может надежно сыграть в обороне. Сложности с обороной были и в прошлом сезоне и в предыдущей команде Марцела Лички. Проблем «Динамо» добавляет дисквалификация Николаса Маричаля, потенциальный уход Сабы Сазонова, что ослабляет и не так сильную линию обороны. У «Ростова» после победы над «Локомотивом» в Кубке России может появиться уверенность в своих силах. Учитывая все проблемы «Динамо», сложно выбрать фаворита матча, но от игры можно ожидать голов. Для ставки на игру подойдет ТБ2,5 и «обе забьют — да». Букмекерская контора «БетБум» предлагает коэффициенты 1,73 и 1,63 на эти исходы. Обе команды забивали в 5 из 7 очных встречах в чемпионате.

Где смотреть матч Ростов – Динамо

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥