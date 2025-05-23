Мареска про Энцо и «Реал»: «Он останется в «Челси», Фернандес сосредоточен на нас. Он очень важен – один из наших капитанов и лидеров»
Энцо Мареска заявил, что Энцо Фернандес останется в «Челси» в следующем сезоне.
Главного тренера «Челси спросили о том, что полузащитника связывают с переходом в «Реал».
«Энцо очень важен для нас. Он один из наших капитанов, один из лидеров.
Этот сезон был очень хорош, и он может стать еще лучше в следующем сезоне, начиная с первого дня.
[Мне] нечего сказать о слухах, он сосредоточен на нас, и это самое главное», – сказал тренер «Челси».
На вопрос, останется ли аргентинец в клубе в следующем сезоне, Мареска ответил: «Да».
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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