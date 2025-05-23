Вальверде продлил контракт с «Атлетиком» и проведет 10-й сезон в роли тренера клуба

Эрнесто Вальверде продлил контракт с «Атлетиком».

Новое соглашение с 61-летним специалистом рассчитано на год.

В текущем сезоне «Атлетик » идет на четвертом месте в чемпионате Испании и уже гарантировал себе место в следующей Лиге чемпионов.

Также команда добралась до полуфинала Лиги Европы, где проиграла «Манчестер Юнайтед» (1:7 по сумме двух встреч).

Для Вальверде следующий сезон станет десятым во главе «Атлетика». Он возглавлял команду трижды: с 2003 по 2005 год, с 2013-го по 2017-й и с 2022-го по настоящее время.

Вальверде провел 451 матч в качестве главного тренера – это рекорд клуба.

Фото: athletic-club.eus