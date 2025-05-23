Вальверде продлил контракт с «Атлетиком» и проведет 10-й сезон в роли тренера клуба
Эрнесто Вальверде продлил контракт с «Атлетиком».
Новое соглашение с 61-летним специалистом рассчитано на год.
В текущем сезоне «Атлетик» идет на четвертом месте в чемпионате Испании и уже гарантировал себе место в следующей Лиге чемпионов.
Также команда добралась до полуфинала Лиги Европы, где проиграла «Манчестер Юнайтед» (1:7 по сумме двух встреч).
Для Вальверде следующий сезон станет десятым во главе «Атлетика». Он возглавлял команду трижды: с 2003 по 2005 год, с 2013-го по 2017-й и с 2022-го по настоящее время.
Вальверде провел 451 матч в качестве главного тренера – это рекорд клуба.
Фото: athletic-club.eus
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Атлетика»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости