Пеп о «Сити» и Фодене: «Нам нужно одно очко, чтобы попасть в ЛЧ. Хотим помочь Филу, он долгое время мучился с травмой голеностопа. Невызов в сборную – решение Тухеля»
«Горожане» занимают 3-ю строчку в таблице АПЛ и в последнем туре сыграют с «Фулхэмом» на выезде.
«Нам нужно всего одно очко, чтобы попасть в Лигу чемпионов, но нам предстоит сыграть против сильной команды», – сказал главный тренер «Сити».
Испанца также спросили о непростом сезоне для Филипа Фодена, который признался, что испытывает ментальную усталость.
«Это правда, Фил сам об этом говорил. Мы хотим ему помочь, ему нужен отдых, а потом он вернется. Я хочу помочь ему.
Мне все равно, как он сыграет, я просто хочу, чтобы он чувствовал себя хорошо – тогда все остальное придет само собой.
Он долгое время мучился с травмой голеностопа. Что касается сборной – это [невызов Фодена] решение Томаса Тухеля», – добавил тренер «Сити».
Гвардиола отметил, что «в целом» Фоден поедет на клубный чемпионат мира, несмотря на травму.