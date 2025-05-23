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  • Пеп о «Сити» и Фодене: «Нам нужно одно очко, чтобы попасть в ЛЧ. Хотим помочь Филу, он долгое время мучился с травмой голеностопа. Невызов в сборную – решение Тухеля»
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Пеп о «Сити» и Фодене: «Нам нужно одно очко, чтобы попасть в ЛЧ. Хотим помочь Филу, он долгое время мучился с травмой голеностопа. Невызов в сборную – решение Тухеля»

Пеп Гвардиола высказался о борьбе «Ман Сити» за ЛЧ и сезоне Фила Фодена.

«Горожане» занимают 3-ю строчку в таблице АПЛ и в последнем туре сыграют с «Фулхэмом» на выезде. 

«Нам нужно всего одно очко, чтобы попасть в Лигу чемпионов, но нам предстоит сыграть против сильной команды», – сказал главный тренер «Сити». 

Испанца также спросили о непростом сезоне для Филипа Фодена, который признался, что испытывает ментальную усталость. 

«Это правда, Фил сам об этом говорил. Мы хотим ему помочь, ему нужен отдых, а потом он вернется. Я хочу помочь ему.

Мне все равно, как он сыграет, я просто хочу, чтобы он чувствовал себя хорошо – тогда все остальное придет само собой.

Он долгое время мучился с травмой голеностопа. Что касается сборной – это [невызов Фодена] решение Томаса Тухеля», – добавил тренер «Сити». 

Гвардиола отметил, что «в целом» Фоден поедет на клубный чемпионат мира, несмотря на травму.

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Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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