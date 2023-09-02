2 сентября 2023 года в Неаполе состоится матч 3 тура Чемпионата Италии. «Наполи» в родных стенах будет принимать римский «Лацио». Матч пройдет на арене «Стадион им. Марадоны» в городе Неаполь. Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени.

Две лучшие команды по итогу прошлого сезона Серии А сразятся в предстоящем матче. Для «Наполи» это будет игра с возможностью выйти на 1 место, а для «Лацио» уйти с подвал таблицы. Если неаполитанцы стартовали на позитивной ноте в чемпионате и выиграли оба сыгранных матча, то римляне напротив, не в лучшем расположении духа после двух проигрышей на старте. Чья серия продолжится, или же команды не захотят друг другу уступать и подарят зрителям упорной ничейное противостояние, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П1, ТМ (3,5).

ФК Наполи

Прошлый сезон Серии А для «Наполи» стал чемпионским, последний раз они забирали этот трофей в сезоне 1989/90 года. Этот долгожданный трофей был вполне заслуженным и команда показала достойную золота игру и результаты. По итогу первенства удалось оторваться от ближайшего оппонента по таблице «Лацио» аж на 16 очков. В 38 матчах у неаполитанцев было в активе 28 побед, это лучший показатель в лиге. Они меньше всех пропустили в чемпионате (28 мячей) и стали самой результативной командой сезона (77 голов), а форвард команды Осимхен стал лучшим голеадором Серии А, забив 26 голов.

Неаполитанцы в текущем году подписали в свои ряды следующих футболистов: Линдстрема из «Айнтрахта Ф.», Распадори из «Сассуоло», Симеоне из «Вероны», Саджуст из «Реймса», Натан «РБ Брагантино», Чеддира и Цаприлле из «Бари».

А покинули стан команду: Ким, Петанья, Луперто, Коста, Лабриола, Канделлоне, Констанцо, Марфелла.

В новом сезоне Чемпионата Италии команда Руди Гарсии стартовала уверенно и одержала 2 победы в двух встречах. Имея 6 очков в активе, неаполитанцы сейчас занимают 2 место, уступая лишь по разнице забитых и пропущенных мячей «Милану». В первом туре Серии А удалось одержать победу над новичком чемпионата «Фрозиноне» (3:1), где пропустив быстрый гол уже на 7 минуте матча неаполитанцы не опустили руки и уже к концу первого тайма вышли вперед. В конце второго тайма же удалось поставить точку в матче, а сделал это Осимхен, который в игре отметился голевым дублем, а оба ассиста ему отдал Ди Лоренцо.

Во втором туре была уверенная домашняя победа над крепким «Сассуоло» при полной доминации над соперником в создании голевых моментов и владении мячом. Матч завершился победой «Наполи» (2:0), хотя могло завершиться разгромом, забей еще несколько опасных моментов. «Сассуоло» же вообще не смог создать опасности у ворот хозяев и был лишь 1 удар в створ их ворот. Но стоит учесть, что с 51 минуты матча гости играли в меньшинстве.

Результаты «Наполи» в 5 последних сыгранных матчах:

27.08.23 «Наполи» — «Сассуоло» 2 :0;

— «Сассуоло» :0; 19.08.23 «Фрозиноне» — «Наполи» 1: 3 ;

1: ; 11.08.23 «Наполи» — «Аполлон» 2 :0;

— «Аполлон» :0; 06.08.23 «Наполи» — «Аугсбург» 1 :0;

— «Аугсбург» :0; 02.08.23 «Наполи» — «Жирона» 1:1.

Интересные статические факты «Наполи»:

В 10 последних матчах команда проигрывает;

В 4 играх кряду в активе команды победы;

В 3 сыгранных последних матчах в качестве хозяев неаполитанцы побеждали, не пропустив в них ни одного гола;

В 3 из 4 последних играх команды не отличаются оба оппонента;

В 5 последних матчах лишь однажды было забито более 2 мячей за игру;

В 5 последних матчах команда в среднем забивает 2 гола за игру, пропуская при этом менее чем 0.5 гола.

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ФК Лацио

Римляне в прошлом сезоне Серии А выступили очень достойно, ведь давно они не поднимались так высоко в таблице чемпионата, и заняли 2 место, которое им позволит сыграть в текущем сезоне в Лиге Чемпионов, сильнейшем турнире Старого Света. Им удалось выдать хорошую концовку чемпионата и преуспеть в борьбе за серебро с «Миланом» и «Интером». Всего же они положили в свою копилку 74 очка за 38 матчей чемпионата. Римляне хорошо выглядели в оборонительных действиях и стали по итогу второй командой в чемпионате по наименьшему количеству пропущенных голов (30), при этом и забивали прилично (60 мячей), большую часть из которых на свой счет записал Чиро Иммобиле (12 голов).

«Лацио» подписали в этом году ряд игроков, среди них: Кастелланос из «Нью-Йорк Сити», Исаксен из «Мидтьюлланда», Канцеллиери из «Вероны», Гонсалез из «Целая», Камада из «Айнтрахта Ф». А в аренду удалось взять из «Ювентуса»: Ровеллу и Пеллегрини, из «Салернитаны» Сепе.

Не обошлось и без потерь, ушли из команды: Ачерби, Милинкович-Савич, Эскаланте, Чичерелли, Армини, Раду и Дурмиси

Команда Маурисио Сарри в текущем сезоне итальянского чемпионата выглядит невзрачно и первых 2 тура провалила, не набрав ни единого очка, за счет чего сейчас находится в подвале таблицы, в зоне вылета.

Стартовала римская команда с гостевого поражения от скромного «Лечче» (1:2), хотя вела в счете до 85 минуты встречи. Провальная получилась концовка игры, когда за 3 минуты они пропустили 2 мяча, позволив своему оппоненту вырвать победу.

А во втором туре уже в родных стенах «Лацио» неожиданно уступил новичку Серии А «Дженоа», который реализовал один из немногочисленных своих моментов еще в первом тайме. Этот быстрый гол поставил в ступор римлян, у которых ничего не получалось в завершении своих атак, отсюда и обидное поражение, которого они по игре явно не заслуживали.

Результаты «Лацио» в 5 последних сыгранных матчах:

27.08.23 «Лацио» — «Дженоа» 0: 1 ;

0: ; 20.08.23 «Лечче» — «Лацио» 2 :1;

— «Лацио» :1; 13.08.23 «Латина» — «Лацио» 0: 9 ;

0: ; 06.08.23 «Жирона» — «Лацио» 2 :1;

— «Лацио» :1; 03.08.23 «Астон Вилла» — «Лацио» 3:0.

Интересные статические факты «Лацио» в последних матчах:

Команда проигрывает в 4 из 5 последних матчах, причем в двух кряду;

Из 5 последних матчей в 4 было забито 3 гола и более;

В последнем гостевом поединке римляне проиграли;

В 6 из 8 последних играх «Лацио» не забивали обе команды;

Команда забивает в среднем 2 гола за игру в 5 последних матчах.

Наполи – Лацио: история личных встреч

Команды в истории противостояний провели между собой 168 очных матчей. Преимущество в них на стороне «Наполи» – 64 победы, при 52 викториях римской команды. А 52 матча закончились ничейным результатом.

«Наполи» в среднем за матч забивали 1.36 гол (229 мячей), а «Лацио» 1.23 (206 мячей).

Самая крупная победа была в очных встречах на стороне «Наполи», (5:0).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

03.03.23 «Наполи» – «Лацио» (0: 1 ).

(0: ). 03.09.22 «Лацио» – «Наполи» (1: 2 ).

(1: ). 27.02.22 «Лацио» – «Наполи» (1: 2 ).

(1: ). 28.11.21 «Наполи» – «Лацио» ( 4 :0).

– «Лацио» ( :0). 22.04.21 «Наполи» – «Лацио» (5:2).

Римская команда лишь 1 раз в 5 последних встречах обыгрывала неаполитанскую, причем сделала это в последней гостевой встрече в рамках Серии А прошлого сезона (1:0). До этого же были 4 победы к ряду у «Наполи».

А в 3 из 5 последних поединков обе команды забивали друг другу.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Наполи – Лацио

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния неаполитанскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Наполи» — 1.59;

Ничья — 4.15;

Победа «Лацио» — 5.74;

1X — 1.35;

X2 — 1.59;

Ф1 (-1) — 2.03;

Ф2 (1,5) — 1.48;

ТБ (2,5) — 1.88;

ТМ (2,5) — 1.96;

ТМ (3,5) — 1.37;

ОЗ (да) — 1.90;

ОЗ (нет) — 1.90.

«Наполи» резво стартовал в новом сезоне и на всех парах мчит к тому, чтобы защитить свой титул чемпиона. В межсезонье команда не потеряла своих лидеров и плюс к этому сделали несколько неплохих трансферов. «Лацио» же напротив лишился нескольких ведущих игроков, нивелируя их более на мой взгляд слабыми футболистами. Да и стартовала римская команда неудачно, при не лучшей игре в обороне, и в атаке выглядит пока скучно и беззубо. Здесь все же, учитывая что и «Наполи» играет при поддержке своих болельщиков хорошим вариантом будет сделать ставку на победу хозяев, тем более что на нее дают хороший коэффициент — 1.59.

Команды в последних своих очных противостояниях и проведенных матчах не блещут результативностью и редко когда на двоих забивают более 3 мячей, тут неплохим вариантом будет заключить пари на событие ТМ (3,5), за кэф 1.37.

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