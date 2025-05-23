«Бавария» готова продать Геррейру и надеется, что Коман согласится уехать в Саудовскую Аравию (Kicker)

«Бавария» готова продать Рафаэла Геррейру и Кингсли Комана.

По информации Kicker, мюнхенцы выслушают предложения по Геррейру , так как его контракт завершается через год и продление соглашения не планируется.

При этом «Бавария » хочет, чтобы защитник сыграл на клубном чемпионате мира этим летом. Отмечается, что на 31-летнего футболиста есть спрос благодаря его универсальности.

В клубе также надеются, что им удастся убедить Комана переехать в Саудовскую Аравию. В прошлом году он отказался от предложений из Азии.

На 28-летнего француза также есть претенденты в Европе, но для этого ему придется пойти на снижение зарплаты.

Коман провел в этом сезоне 41 матч за «Баварию» во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

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