«Бавария» готова продать Геррейру и надеется, что Коман согласится уехать в Саудовскую Аравию (Kicker)
По информации Kicker, мюнхенцы выслушают предложения по Геррейру, так как его контракт завершается через год и продление соглашения не планируется.
При этом «Бавария» хочет, чтобы защитник сыграл на клубном чемпионате мира этим летом. Отмечается, что на 31-летнего футболиста есть спрос благодаря его универсальности.
В клубе также надеются, что им удастся убедить Комана переехать в Саудовскую Аравию. В прошлом году он отказался от предложений из Азии.
На 28-летнего француза также есть претенденты в Европе, но для этого ему придется пойти на снижение зарплаты.
Коман провел в этом сезоне 41 матч за «Баварию» во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.
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