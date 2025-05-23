«Челси» предложил 60 млн евро за Жоао Педро. Форварда «Брайтона» хотят купить до КЧМ (Ge Globo)

«Челси» рассчитывает приобрести Жоао Педро до клубного чемпионата мира.

По данным Ge Globo, лондонцы уже начали переговоры с «Брайтоном » о подписании нападающего и сделали предложение в размере 60 млн евро.

«Синие» пытаются ускорить сделку, чтобы заполучить игрока к КЧМ, ради которого с 1 по 10 июня будет отрыто специальное трансферное окно. Ожидается, что переговоры активизируются на следующей неделе, в связи с окончанием Премьер-лиги.

В этом сезоне Педро провел 27 матчей в АПЛ , забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Бразилец был номинирован на приз лучшему молодому игроку АПЛ.

С полной статистикой 23-летнего форварда можно ознакомиться здесь .