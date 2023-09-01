Сборная Россий по футболу в очередной раз проведет товарищесткие поединки. Определились соперники, олимпийская сборная Египта и национальная сборная Катара. В хозяевами минувшего Чемпионата по футболу россияне сыграют во вторник, 12 сентября, в гостях. В отсутствие турнирных стимулов наша команда должна поддерживать форму и встречаться с соперниками, используя любую возможность. Запрет на выступления под эгидой ФИФА и УЕФА наверняка не вечен, и готовым вступить в борьбу нужно быть в любое время. В любых условиях увидеть, в каком состоянии находится сборная очень интересно. Отсюда вопрос болельщиков — где смотреть матч сборных России и Катара.

Скорее всего, поединок мы увидим на главном спортивном канале страны «Матч ТВ». Обычно бывает именно так, хотя на сегодняшний день расписания трансляций на 12 сентября пока нет. Остается следить за программой, матч можно будет посмотреть и на сайте канала matchtv.ru. На всякий случай предложим несколько альтернативных вариантов для просмотра матча. Один из них — IPTV, как установить и подключиться, мы ранее рассказывали. Достаточно, чтобы телевизор был с функцией Smart TV, или же приобрести приставку, а затем выбрать один из сервисов. Еще один вариант — зарегистрироваться на сайте одной из букмекерских контор, в некоторых случаях сделать ставку и смотреть матч Катар – Россия в прямом эфире.