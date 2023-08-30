Беллингем – лучший игрок августа в Ла Лиге. У хавбека «Реала» 5 (4+1) очков в 3 матчах

Теги Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем признан лучшим игроком августа в Ла Лиге.

Полузащитник «Реала» получил приз лучшему игроку месяца в чемпионате Испании.

В августе Беллингем провел 3 матча в рамках Ла Лиги, в которых отличился 4 голами и 1 ассистом. 

20-летний англичанин лидирует в списке лучших бомбардиров турнира. 

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» этим летом за 103+31 млн евро. Статистику игрока можно найти здесь

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55 комментариев

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blаncо
Просто с двух ног ворвался в Испанию. На данный момент - игрок без слабых мест. Можно сказать, Мадриду он достался за копейки.
+56
-5
+51
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Bentley Verura
Ответ blаncо
Просто с двух ног ворвался в Испанию. На данный момент - игрок без слабых мест. Можно сказать, Мадриду он достался за копейки.
Не за копейки конечно, но на фоне Мудриков, спинера с МЮ, да, стоит своих денег
+38
-4
+34
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ZA.RMA
Ответ Begench Berdimuradov
Кто так минусует всех?
тот кому не нравится, что игрок Реала стал лучшим в августе)
+21
-4
+17
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Begench Berdimuradov
Достойно 💪
+11
-3
+8
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Dexler
Вполне может быть будущим Реала как Модрич
+10
-2
+8
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Begench Berdimuradov
Кто так минусует всех?
+10
-3
+7
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Zemanuha
Заслуженно
+10
-3
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Пирс Морган
Ответ blаncо
Просто с двух ног ворвался в Испанию. На данный момент - игрок без слабых мест. Можно сказать, Мадриду он достался за копейки.
Великолепный игрок, скаутам Реала премию
+9
-3
+6
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
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заслуженно!
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Амирджон Рахимов
а представьте в конце сезона он лучший бомбардир и ассистент)
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Begench Berdimuradov
Ответ Andrey Ashhabadskiy
а ты хитрый))
я не смогу минусовать я еще новичок😁
+4
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Алексей Ненахов
Ответ Begench Berdimuradov
Кто так минусует всех?
Преданные фанаты Реала синегранатовых цветов , тут таких 5-6 наберется
+3
0
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ZA.RMA
Ответ Владимир Маньков
Заслуженно. Не часто увидишь у Реала настолько эффективных молодых новичков.
Почему же? А Каваминга допустим?) достаточно хорош)
+5
-2
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No Comment
красавец!!!!
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Begench Berdimuradov
Кто так минусует всех?
верблюд, гуру, риго, гегенпрессинг рагника, жураев, qwerty и тому подобные
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37old
Нежданчик😂
Тьфу-тьфу, главное чтоб без травм.
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Homelender_666
Ответ Dexler
Пхахахах я кого-то задел наверное, хотя сам за мс болею
Видимо, коренные каталонцы постарались
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Владимир Маньков
Заслуженно. Не часто увидишь у Реала настолько эффективных молодых новичков.
+4
-2
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App. Bs
Ответ ZA.RMA
Почему же? А Каваминга допустим?) достаточно хорош)
Его ещё не поставили на ворота-когда поставят с лёгкостью
+2
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savik-A.M.
Ответ Пирс Морган
Великолепный игрок, скаутам Реала премию
при чем тут скауты ? Он перед переходом был офигеть каким известным , у него уже 24 игры за сборную , он переходил не ноунеймом за фантики
+2
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Пирс Морган
Таким макаром Мбаппе останется без Реала и Золотого мяча
+2
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Андрей Рейшель
надеюсь, гюлер похожим образом ворвётся)
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Dexter Morgan
Заслуженно. Феноменально играет. Гений.
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AnMe
Громко заявил о себе 👍🏼
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Евгений Кирилюк
Топчик
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