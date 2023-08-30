Беллингем – лучший игрок августа в Ла Лиге. У хавбека «Реала» 5 (4+1) очков в 3 матчах
Джуд Беллингем признан лучшим игроком августа в Ла Лиге.
Полузащитник «Реала» получил приз лучшему игроку месяца в чемпионате Испании.
В августе Беллингем провел 3 матча в рамках Ла Лиги, в которых отличился 4 голами и 1 ассистом.
20-летний англичанин лидирует в списке лучших бомбардиров турнира.
Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» этим летом за 103+31 млн евро. Статистику игрока можно найти здесь.
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Тьфу-тьфу, главное чтоб без травм.