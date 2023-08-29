2 сентября пройдут матчи пятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. В рамках тура сыграют «Аль-Фатех» — «Аль-Ахли». Игра пройдет в городе Эль-Хаса на поле стадиона имени принца Абдуллы бин Джалави. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

Гости получили статус фаворита встречи. Команда выиграла все четыре матча в турнире и делит первое место с «Аль-Иттихад». У хозяев всего одна победа в четырех турах. Возглавляет «Аль-Фатех» известный по работе в московском «Локомотиве» и сборной Хорватии Славен Билич. Главная звезда команды Джейсон Денайер. 28-летний бельгиец имеет опыт игры в АПЛ. «Аль-Ахли» тренирует швейцарец Марсель Коллер. Он известен по работе в сборной Австрии, немецком «Бохуме» и швейцарском «Базеле». Команда потратила 184 млн евро на усиление состава. ИЗ АПЛ в команду пришли Эдуард Менди, Аллан Сен-Максимен, Роберто Фирмино и Рияд Марез. Из Серии А перебрались Рожер Ибаньес и Мерих Демирал. Из Ла Лигу в «Аль-Ахли» перешли Франк Кессье и Габри Вейга

В прошлом сезоне «Аль-Ахли» играл в Первом дивизионе, который команда выиграла и получила право на повышение в классе. Последние очные игры прошли в сезоне 2021/2022. На домашней арене «Аль-Ахли» сыграл вничью 1:1, в гостях команда была сильнее 1:0. Всего команды провели 25 очных матчей. Все игры прошли в рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Баланс побед 15:5 в пользу «Аль-Ахли» при 5 ничьих. В 10 очных матчах на поле «Аль-Фатеха» команды не играют вничью: 7 побед «Аль-Ахли» и 3 победы «Аль-Фатеха». Гости забивают в 9 матчах кряду.

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Рекомендованная ставка: победа «Аль-Ахли», гол «Аль-Ахли» в первом тайме, ИТБ1,5 «Аль-Ахли».

Аль-Фатех

В последней игре чемпионата подопечные Славена Билича сыграли вничью 2:2 с «Дхамком» в гостях. Хозяева отличились дважды в первом тайме. На 23 минуте Ассан Сисей реализовал пенальти, а на третьей компенсированной Сисей забил с игры и оформил дубль. В составе гостевой команды дублем ответил Фирас аль-Бурайкан. Первый мяч забит на 61 минуте, второй на третьей компенсированной.

«Аль-Фатех» занимает 10 место после четырех туров. На счету команды победа, поражение и две ничьи в новом сезоне. Разница голов 6:9, количество очков — 5. Три гола в чемпионате у Фираса аль-Бурайкан, два гола и голевая передача у Кристиана Тельо.

Результаты «Аль-Фатеха» в пяти играх:

Саудовская Про-Лига, «Дхамк» — «Аль-Фатех» 2:2;

Саудовская Про-Лига, «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» 0:5;

Саудовская Про-лига, «Аль-Охдуд» — «Аль-Фатех» 1:3;

Саудовская Про-лига, «Аль-Фатех» — «Аль-Таавон» Бурайда 1:1;

Товарищеский, «Пафос» — «Аль-Фатех» 0:1.

На официальном уровне у команды две победы, три ничьи и пять поражений в 10 играх. Разница голов 13:21. На домашней арене у «Аль-Фатеха» две победы, четыре ничьи и четыре поражения. Разница голов 14:20.

Интересные статистические факты по игре «Аль-Фатеха»:

«Аль-Фатех» пропускает в пяти домашних встречах, 7 из 8 матчах дома во всех турнирах;

«Аль-Фатех» забивает в 9 из 10 домашних играх;

В 7 из 10 играх чемпионата было забито как минимум три гола;

4 из 5 матчей в чемпионате прошли на ТБ2,5;

«Аль-Фатех» пропускает в первом тайме в 5 играх.

В сезоне 2022/2023 команда финишировала на 6 месте в чемпионате с 43 очками в 30 матчах. На счету команды 13 побед, 4 ничьи и 13 поражений. В Кубке короля команда завершила выступление в четвертьфинале.

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Аль-Ахли

В последнем туре чемпионата команда из Джидды одержала домашнюю победу 2:0 над «Аль-Тае». Гости уже на 35 минуте остались в меньшинстве. Хозяева еще до перерыва использовали численное преимущество. На 39 минуте отличился Рияд Марез. Во втором тайме алжирец уже выступил в роли ассистента. На 59 минуте забил Франк Кессье.

Команда занимает второе место в чемпионате. В четырех турах четыре победа. Разница голов 9:2. В активе команды 12 очков. Столько же у лидирующего «Аль-Иттихада». По четыре результативных балла у Роберто Фирмино и Рияда Мареза. У первого три гола и голевая передача, у второго два гола и две голевые передачи.

Результаты «Аль-Ахли» в пяти последних встречах:

Саудовская Про-Лига, «Аль-Ахли» — «Аль-Тае» 2:0;

Саудовская Про-Лига, «Аль-Ахли» — «Аль-Охдуд» 1:0;

Саудовская Про-Лига, «Аль-Халидж» — «Аль-Ахли» 1:3;

Саудовская Про-Лига, «Аль-Ахли» — «Аль-Хазм» 3:1;

Товарищеский, «Аль-Ахли» — «Аль-Шамаль» 5:0.

На официальном уровне у команды всего одно поражение в 10 играх. В остальных встречах ничья и восемь побед. Разница голов 17:6. На выезде «Аль-Ахли» не проигрывает: девять побед и ничья. Баланс мячей 19:5.

Интересные статические факты по игре «Аль-Ахли»:

«Аль-Ахли» не проигрывает в 17 гостевых встречах;

«Аль-Ахли» забивает в 11 из 12 гостевых матчах;

«Аль-Ахли» забивает более гола в 9 из 11 играх на выезде;

«Аль-Ахли» забивает во втором тайме в 4 играх;

«Аль-Ахли» победил в 7 из 9 очных гостевых встречах.

В сезоне 2022/2023 команда играла в Первом дивизионе и стала победителем турнира. В 34 играх у команды 21 победа, 9 ничьих и 4 поражения.

Коэффициенты букмекеров на матч Саудовской Про-Лиги Аль-Фатех — Аль-Ахли

В прошлом сезоне гости играли в Первом дивизионе и после возвращения в элитный дивизион провели существенное усиление состава. На трансферы «Аль-Ахли» потратил более 180 млн евро, подписав звездных игроков из АПЛ, Серии А и Ла Лиги. Хозяева были скромнее на трансферном рынке и в текущей встрече выступают аутсайдерами.

Коэффициенты на матч «Аль-Фатех» — «Аль-Ахли» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Аль-Фатеха» — 4,76;

Ничья — 4,61;

Победа «Аль-Ахли» — 1,54;

ТБ2,5 — 1,58;

ТМ2,5 —2,24;

«Обе забьют — да» — 1,71;

«Обе забьют — нет» — 1,99.

По подбору исполнителей гости превосходят своего оппонента. Команда ярка стартовала в турнире, забивая в каждом из туров. В 3 из 4 матчах «Аль-Ахли» забил более гола. Хозяева предстоящей встречи пропускают в каждой игре нового сезона. В двух последних играх команда пропустила более гола. В 3 из 4 встречах забивали обе команды. Учитывая не лучшую игру в обороне у «Аль-Фатеха» и хороший подбор исполнителей в линии атаки у гостей, можно ожидать голов от предстоящего противостояний. Для ставки на матч подойдут ТБ2,5 и ИТБ1,5 «Аль-Ахли». Букмекерская контора «БетБум» предлагает коэффициенты 1,58 и 1,53 на эти исходы.

Где смотреть матч Аль-Фатех — Аль-Ахли

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