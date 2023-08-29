Где смотреть Аль-Фатех – Аль-Ахли Джидда, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 2 сентября
В субботу, 2 сентября, сыграют Аль-Фатех и Аль-Ахли Джидда в 5 туре Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Prince Abdullah bin Jalawi Sports City Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Фатех – Аль-Ахли Джидда
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
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