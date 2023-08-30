Постекоглу о вылете из Кубка лиги: «Тоттенхэм» сыграл не лучшим образом, особенно в начале матча. Это неудивительно, учитывая перестановки в составе»

Теги Тоттенхэм Футбол

Эндж Постекоглу оценил поражение «Тоттенхэма» от «Фулхэма» (1:1, 3:5 по пен.).

Команды встречались в рамках 2-го раунда Кубка английской лиги.

«Конечно, я разочарован результатом и вылетом из Кубка. Мы сыграли не лучшим образом, особенно в начале матча, и это неудивительно, учитывая перестановки в составе.

Прогресс команды проявляется по-разному, и сегодня мы показали настоящий характер. Во втором тайме у нас были моменты, чтобы победить, но мы проиграли по пенальти и должны это принять», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

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Vatikan
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