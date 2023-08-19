У Салаха 200 очков по «гол+пас» в АПЛ. Таких игроков 12 в истории лиги, сейчас – только Мохамед

Мохамед Салах стал одним из 12 игроков с 200 результативными действиями в АПЛ.

Вингер вывел « » вперед в игре с « » (2:1, второй тайм) на 36-й минуте.

Теперь на счету египтянина, также ранее поигравшего за « », 200 баллов по системе «гол+пас». Он забил 140 раз и отдал 60 голевых пасов.

Салах – единственный футболист с такими показателями, выступающий на данный момент в . До него 20 и больше очков в Премьер-лиге набрали Алан Ширер (324), Уэйн Руни (311), Фрэнк Лэмпард (279), Райан Гиггз (271), Энди Коул (260), Харри Кейн (259), Тьерри Анри (249), Серхио Агуэро (231), Тедди Шерингем (221), Стивен Джеррард (212) и Робби Фаулер (202).

Также Мохамед, забив 187-й гол, опередил Стивена Джеррарда в списке лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля». Теперь он занимает 6-е место, а лидирует в рейтинге Иан Раш с 346 мячами.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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