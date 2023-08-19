У Салаха 200 очков по «гол+пас» в АПЛ. Таких игроков 12 в истории лиги, сейчас – только Мохамед

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Мохамед Салах стал одним из 12 игроков с 200 результативными действиями в АПЛ.

Вингер вывел «Ливерпуль» вперед в игре с «Борнмутом» (2:1, второй тайм) на 36-й минуте.

Теперь на счету египтянина, также ранее поигравшего за «Челси», 200 баллов по системе «гол+пас». Он забил 140 раз и отдал 60 голевых пасов.

Салах – единственный футболист с такими показателями, выступающий на данный момент в АПЛ. До него 20 и больше очков в Премьер-лиге набрали Алан Ширер (324), Уэйн Руни (311), Фрэнк Лэмпард (279), Райан Гиггз (271), Энди Коул (260), Харри Кейн (259), Тьерри Анри (249), Серхио Агуэро (231), Тедди Шерингем (221), Стивен Джеррард (212) и Робби Фаулер (202).

Также Мохамед, забив 187-й гол, опередил Стивена Джеррарда в списке лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля». Теперь он занимает 6-е место, а лидирует в рейтинге Иан Раш с 346 мячами.

Подробно со статистикой Салаха можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев

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Эвребе и Айтекин
Френки будучи полузащитником сидит на третьем месте. Многие не поймут насколько это легендарно.
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-6
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Rio de Janeiro
У Лэмпарда феноменальная стата для полузащитника
+34
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WhatZ
Ответ rigobersong
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Не фанат Роналду от слова "совсем", но напомни, сколько раз Салах попадал хотя бы в тройку номинантов на Золотой мяч?
+20
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+16
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Красный чай
Его уже точно можно назвать легендой апл.
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AF007
Cалах наряду с Неймаром - самый приближенный к Месси игрок по сумме трех главных компонентов (результативность, созидание, дриблинг) за последние 10 лет
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Arctic_Baron
Робби Фаулер) величайшее празднование гола в истории)
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Arctic_Baron
Ответ Log in
После Газзы)
Нене) в контексте предыстории это был верх гениальности) но Газза тоже топчик
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Under
Ответ Иван Лапин
лэмпард играл ниже гиггза.
как это отвечает на мой вопрос?
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rooney0186@mail.ru
Какой же командный игрок был все таки руни ! Работяга
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JFT96
Ответ Leon Beast
Сердце Англии, диспетчер Англии - Фрэнк Лэмпард. Какой же все-таки феноменальный полузащитник был.
Сердце Сити, диспетчер Сити))))
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Chelsea-Nurik
Ответ MMMinor
сначала вы пишете он забил 140 голов, в ппооследнем абзаце - уже 187. ну и?
Салах забил 140 в АПЛ, вначале говорится именно в контексте его достижения в АПЛ. А 187 он забил за Ливер во всех турнирах, ведь говорится о лучших бомбардирах клуба в истории, без оговорки про АПЛ
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Ответ Arctic_Baron
Нене) в контексте предыстории это был верх гениальности) но Газза тоже топчик
Так там тоже предыстория, ну ты знаешь. ) Но Робби придумал сам, а Газзе сборная Англии так спланировала . очень красивый ответ был после потрясающего гола - вот он вряд ли планировался таким ответом всем таблоидам)
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Ответ Arctic_Baron
Робби Фаулер) величайшее празднование гола в истории)
После Газзы)
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Jason Bourne
Ответ S H A R K
праймовый Азар>>
Салах превосходит Азара в лучшем сезоне последнего в АПЛ. Чекни 2017-18 сезон.
У Азара лучше дриблинг, да и вообще он эффектнее, но Салах во всем остальном превосходит.
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защита трента
Ответ S H A R K
праймовый Азар>>
где твой азар не в прайме?уже как три года стабильно жрет бургеры
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ML26
Ответ Эвребе и Айтекин
Френки будучи полузащитником сидит на третьем месте. Многие не поймут насколько это легендарно.
У него за карьеру почти 500 г+п. И кто-то его ещё сравнивает с Джеррардом или Скоулзом.
Френк - поистине легендарный футболист. Говорю это как фанат Арсенала
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Иван Лапин
Ответ Under
почему полузащитника не может быть в топе по гол+пас? Гиггз, к слову, на восемь очков отстал всего
лэмпард играл ниже гиггза.
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black11berry
Руни сильнейший атакующего плана игрок АПЛ, единственный у которого +200 голов и +100 голевых передач
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dimamak10
Если не уйдёт этим летом , то думаю к концу сезона Тедди Шерингема обойдет
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mr kovalsky
а в чем смысл этих твиттеровских ссылок, если туда без впн не перейти?
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Leon Beast
Сердце Англии, диспетчер Англии - Фрэнк Лэмпард. Какой же все-таки феноменальный полузащитник был.
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JURAVLI
элитная компания
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Stewart D.
Разумеется, он легенда АПЛ.
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