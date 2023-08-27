«Сити» при Гвардиоле реализовал лишь 70% пенальти в АПЛ. У Пепа самый низкий показатель среди тренеров лиги

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

«Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы реализовал лишь 70% пенальти в АПЛ.

В матче 3-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (2:1) Эрлинг Холанд не реализовал пенальти в первом тайме, попав в штангу.

Из 61 пенальти за время работы Гвардиолы в клубе «Манчестер Сити» реализовал лишь 43. У испанца самый низкий показатель среди тренеров лиги, под руководством которых команда зарабатывала не менее 30 пенальти.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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3 комментария

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Рус Киссенжер
Гвардиола их бьёт?
+4
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Ман Сити 7
Ну по части левых пенальти тут Маню конечно впереди всех ...
+1
0
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Muhammad Nazaraliev
Ответ Рус Киссенжер
Гвардиола их бьёт?
если так, то 70% не плохой результат
0
0
0
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