«Сити» при Гвардиоле реализовал лишь 70% пенальти в АПЛ. У Пепа самый низкий показатель среди тренеров лиги
«Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы реализовал лишь 70% пенальти в АПЛ.
В матче 3-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (2:1) Эрлинг Холанд не реализовал пенальти в первом тайме, попав в штангу.
Из 61 пенальти за время работы Гвардиолы в клубе «Манчестер Сити» реализовал лишь 43. У испанца самый низкий показатель среди тренеров лиги, под руководством которых команда зарабатывала не менее 30 пенальти.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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