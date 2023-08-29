«МЮ» хочет 35-40 млн фунтов за Мактоминея. «Бавария» считает сумму завышенной

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Скотт Мактоминей деньги Футбол

«Бавария» считает завышенными требования «МЮ» по Скотту Мактоминею.

По информации Bild, «МЮ» запросит за Мактоминея от 35 до 40 миллионов фунтов (41-47 млн евро). «Бавария» считает эту цену слишком высокой.

Сообщается, что в приглашении Мактоминея заинтересован главный тренер «Баварии» Томас Тухель. Ранее также появилась информация, что «Бавария» рассматривает возможность обменя Мактоминея на Райана Гравенберха на правах аренды.

В прошлом сезоне Скотт Мактоминей провел 24 матча в АПЛ и забил один гол. Его подробная статистика доступна здесь.

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9 комментариев

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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Я один не понимаю зачем он, Баварии тем более ща такие бабки. На эти деньги можно купить качественное усиление.
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jzx8
Что в Баварии будет делать Мак? Он мяч совсем продвигать не умеет, Тухлый совсем поехал уже чтоли? Проще Хейберга из ттх зацепить и дешевле и в передачах он лучше гораздо
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che kaif
В итоге утащат у кого нибудь в бавар ферме за бесплатно))
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Dm Kznts
позавчерашний бред от билда
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rigobersong
Бавария все что больше бесплатно, считает завышеной:) А вообще странно зачем МЮ легенду отпускает, хороший игрок, но 7хаг не умеет работать с лидерами, ему нужны ручные и бесхребетные игроки:)
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Will Turner
ну что, горецка мактоминей бартер?
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Алекс Мелкумян
Ответ jzx8
Что в Баварии будет делать Мак? Он мяч совсем продвигать не умеет, Тухлый совсем поехал уже чтоли? Проще Хейберга из ттх зацепить и дешевле и в передачах он лучше гораздо
кстати и с Баварией Хейберг знаком, по сути возвращение домой будет
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Профессор из Кобхэма
Ответ Yu123
чето на уровне 50 за Чалобу, хоть Скотти и лучше будет, все равно дорого
Чалоба по факту повыше уровнем, чем шотландское бревно.
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