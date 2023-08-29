«МЮ» хочет 35-40 млн фунтов за Мактоминея. «Бавария» считает сумму завышенной

«Бавария» считает завышенными требования «МЮ» по Скотту Мактоминею.

По информации Bild, «МЮ» запросит за Мактоминея от 35 до 40 миллионов фунтов (41-47 млн евро). «Бавария» считает эту цену слишком высокой.

Сообщается, что в приглашении Мактоминея заинтересован главный тренер «Баварии» Томас Тухель. Ранее также появилась информация, что «Бавария» рассматривает возможность обменя Мактоминея на Райана Гравенберха на правах аренды.

В прошлом сезоне Скотт Мактоминей провел 24 матча в АПЛ и забил один гол. Его подробная статистика доступна здесь.

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